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狀元弗拉格將擔任「控衛」　奇德想讓他不舒服：就像字母哥

▲▼獨俠俠庫班；弗拉格。（圖／達志影像／美聯社）

▲奇德預計讓弗拉格擔任控球後衛。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

獨行俠今（28）日舉行記者會，迎接2025年NBA選秀狀元弗拉格（Cooper Flagg），總教練奇德（Jason Kidd）在記者會上透露，他計畫用一種「讓人不舒服」的方式來調度弗拉格，打算讓這名6呎9吋的前鋒出任「控球後衛」。

「我想把他放在控衛位置。」奇德表示，「我想看他在必須掌控全場時會做出什麼反應，打2號（得分後衛）、3號（小前鋒）時他都很舒服，但我們想要推他一把，我認為這會收到不錯的效果。」

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▲▼公鹿「字母哥」安戴托昆波、湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲奇德過去也曾讓安戴托昆波出任控球後衛。（圖／達志影像／美聯社）

奇德過去也有讓高大前鋒出任控球後衛的經歷，對此他表示，「失誤沒關係，失敗也沒關係，我過去也帶過這種年輕球員，就像「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），我把球交給他時，他也會出錯，但他渴望再拿到球。」

獨行俠前老闆庫班（Mark Cuban）同樣支持讓弗拉格打控衛的想法，「我會傳簡訊給奇德說，『控衛，控衛，控衛，讓他上場控球！』」

▲▼獨俠俠庫班；弗拉格。（圖／達志影像／美聯社）

▲庫班也贊同弗拉格控衛計畫。（圖／達志影像／美聯社）

庫班說，「如果弗拉格打控衛，湯普森（Klay Thompson）打2號，華盛頓（P.J. Washington）打3號，再加上戴維斯（Anthony Davis）、以及里夫利二世（Dereck Lively II）和加福德（Daniel Gafford），我們會是NBA最高大的隊伍，可以排出各種不同的陣容組合，打最強硬的比賽，擁有很好的深度。」

弗拉格很快就會開始入隊訓練，為NBA夏季聯賽做準備，他預計將在台灣時間7月11日對上洛杉磯湖人的比賽中迎來夏季聯賽首秀。

▲▼獨俠俠庫班；弗拉格。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠今日舉行2025年NBA選秀狀元弗拉格加盟記者會。（圖／達志影像／美聯社）

 
關鍵字： NBA獨行俠奇德弗拉格狀元

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