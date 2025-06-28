「大E人」平鎮鐵捕江庭毅不服輸　盼職棒散發「質感BOY」魅力

▲江庭毅。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

平鎮高中鐵捕江庭毅集滿U12、U15、U18等國家隊資歷，即將投入中職選秀。他形容自己是「大E人」，希望未來在職棒舞台上，不只想成為不服輸的選手，也能展現「質感BOY」的魅力。

江庭毅的棒球起點始於力行國小，總教練張程翔回憶，「他小時候在大甲鯊魚Sharks社區少棒打球，從小四和哥哥一起加入球隊，個性乖巧、頭腦也好，吸收能力強。由於他的傳球動作短促，便讓他嘗試捕手，結果他很會觀察，能記得前一打席打者打不好變化球，就自己多配變化球，當時就顯現潛力。」

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▲U12世界盃少棒，江庭毅。（圖／資料照）

江庭毅也回憶：「小二開始接觸棒球，小四和哥哥一起進球隊，一開始就被安排守捕手，那時還不太懂棒球，也不知道會有多辛苦，教練安排我就去守。」

他在2019年U12世界盃隨隊奪冠，仍記得自己在滿壘時擊出關鍵安打。不過升上中山國中初期，他卻陷入類似「投球失憶症」的低潮，傳球回給投手只能用拋球方式。他坦言：「沒有經歷過的人不會懂，當時先轉任投手，但捕手回傳球比較困難，是慢慢克服心魔的過程。」

進入青棒強權平鎮高中後，強度與壓力提升許多。「心理壓力很大，隊友實力都很強，會懷疑自己能不能跟上，教練又很嚴格，一點小失誤都會被罵。」在國中時期很少被責備的他，開始學習調適情緒，技術與心態也逐漸成長。到了高三，他擔任隊長，技術穩定，被責備的情況也減少，更能在場上享受比賽，這也是他關鍵時刻能挺身而出的原因之一。

▲2024U18亞青中華隊江庭毅 。（圖／記者李毓康攝）

高二升高三的暑假，他擔任U18中華隊主戰捕手，收穫良多。他表示：「U18讓我成長很多，無論是球技還是心態。冠軍戰時柯敬賢打出三壘安打，撲壘時還右臉著地，看起來超痛！」他印象最深刻的打擊來自對韓國的比賽，一支差點在二壘前出局的安打幸好對方傳球不準；而在對日本的比賽中，他也曾在本壘漏接關鍵球，讓他深刻體會高張力比賽的壓力，並累積了抗壓性。

為了提升打擊，他高三開始配合運科訓練。「讓髖關節活動度增加，力量蓄積與釋放效率更好，角度打開後，打擊狀態也改善很多，是高三打擊進步的關鍵。」

談到未來生活，他笑說：「我的世界只有棒球，但進職棒後想學鋼琴和吉他，成為『質感BOY』，這是我自己創的詞，代表一種『鬆弛感』。彈鋼琴可以當成娛樂，心情不好時用音樂療癒自己。國小學過烏克麗麗，但現在不太會了，想重新學鋼琴，因為會彈鋼琴的男生很帥。」

▲ 2024U18亞青中華隊江庭毅 。（圖／記者李毓康攝）



MBTI測驗顯示他是ENFJ，他自嘲：「以前比較『Ｉ』，不太講話，是被柯敬賢影響的。他們學長跟我們沒有距離，很能打成一片，現在我是大E人了。」他笑說：「有時候和同學聊天會突然很大聲，他們覺得我很丟臉。平鎮週二、週四會進行重量訓練，遇到放學的普通班學生，我會主動跟他們說掰掰。」

針對中職教練指出「高中捕手培養難度高」的看法，江庭毅表示，「我會盡力做到最好，目前在配球方面比較弱，要多問學長，也需要多花時間學習。現在看職棒比賽會想像如果我來配會怎麼配，不只配球，傳球穩定度也希望加強。」

他常參考費城人明星捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）的接球、擋球與阻殺，也觀察莫里納（Yadier Molina）的快速阻殺動作。「真的會嚇到！完全不同等級，尤其是阻殺，動作很快就能丟到83、85英里。」即將挑戰職棒選秀的江庭毅，語氣堅定地說：「我想成為不服輸的選手。」

▲ 江庭毅 。（圖／學聯提供）