兄弟驚險奪勝！平野坦言失誤偏多　盼選手拿出「讓球迷驚嘆」表現

▲中信兄弟總教練平野惠一。（圖資料照／記者李毓康攝）

記者王真魚／桃園報導

中信兄弟27日以2比1險勝樂天桃猿，打出一波五連勝，上半季封王還有機會。總教練平野惠一賽後表示，雖然球隊搶下關鍵勝利，但場上失誤仍偏多，「希望選手們明天可以更專注，拿出讓球迷覺得『哇，職棒選手好厲害』的表現。」

談到本場比賽內容，平野坦言，「今天失誤其實滿多的，一直在想的是，我們要如何變得更好，怎麼比別人更強。」

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7局一度陷入危機，所幸牛棚穩健接力守住勝果，其中蔡齊哲接替羅戈登板化解失分危機，讓教頭十分肯定，「齊哲最近狀況真的不錯，也是我們一直很仰賴的投手。」

此外，針對7局出現的跑壘戰術失誤，平野雖不願詳述戰術內容，但直言，「當下是戰術上的東西，無法說得太仔細，但可以說的是，確實是跑者失誤。」

今天吸引12047人進場，創下桃園球場本季周五票房新高。平野表示，希望很多球迷能進場為球隊加油，也希望選手更加油，讓球迷看了會覺得：『哇，職棒選手真的好厲害！我想繼續為中信兄弟加油！』希望選手們能帶給球迷這樣的表現。」

此役在7局攻下保險分的張仁瑋，表現也獲平野肯定，「那一打席真的滿關鍵，因為今天我們的中心打者只上壘一次，這分數是靠前段和後段棒次努力搶來的。明天希望中心打者們能加把勁，把火力打出來，不能只想著『可惡』，要繼續前進。」