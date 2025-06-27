運動雲

>

兄弟驚險奪勝！平野坦言失誤偏多　盼選手拿出「讓球迷驚嘆」表現

▲▼中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者李毓康攝）

▲中信兄弟總教練平野惠一。（圖資料照／記者李毓康攝）

記者王真魚／桃園報導

中信兄弟27日以2比1險勝樂天桃猿，打出一波五連勝，上半季封王還有機會。總教練平野惠一賽後表示，雖然球隊搶下關鍵勝利，但場上失誤仍偏多，「希望選手們明天可以更專注，拿出讓球迷覺得『哇，職棒選手好厲害』的表現。」

談到本場比賽內容，平野坦言，「今天失誤其實滿多的，一直在想的是，我們要如何變得更好，怎麼比別人更強。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

7局一度陷入危機，所幸牛棚穩健接力守住勝果，其中蔡齊哲接替羅戈登板化解失分危機，讓教頭十分肯定，「齊哲最近狀況真的不錯，也是我們一直很仰賴的投手。」

此外，針對7局出現的跑壘戰術失誤，平野雖不願詳述戰術內容，但直言，「當下是戰術上的東西，無法說得太仔細，但可以說的是，確實是跑者失誤。」

今天吸引12047人進場，創下桃園球場本季周五票房新高。平野表示，希望很多球迷能進場為球隊加油，也希望選手更加油，讓球迷看了會覺得：『哇，職棒選手真的好厲害！我想繼續為中信兄弟加油！』希望選手們能帶給球迷這樣的表現。」

此役在7局攻下保險分的張仁瑋，表現也獲平野肯定，「那一打席真的滿關鍵，因為今天我們的中心打者只上壘一次，這分數是靠前段和後段棒次努力搶來的。明天希望中心打者們能加把勁，把火力打出來，不能只想著『可惡』，要繼續前進。」

關鍵字： 中信兄弟平野惠一蔡齊哲棒球勝利

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

拿莫．伊漾遭歧視辱罵！經紀公司要求公開道歉否則提告

拿莫．伊漾遭歧視辱罵！經紀公司要求公開道歉否則提告

曾征戰日職、回台捲假球案　前職棒投手吳偲佑驚傳過世

曾征戰日職、回台捲假球案　前職棒投手吳偲佑驚傳過世

台鋼4:3險勝！獅上半季魔術數字消失　兄弟戰績追平燃封王希望

台鋼4:3險勝！獅上半季魔術數字消失　兄弟戰績追平燃封王希望

歧視辱罵拿莫．伊漾的網友道歉了　「希望得到本人與社會原諒」

歧視辱罵拿莫．伊漾的網友道歉了　「希望得到本人與社會原諒」

大谷翔平28轟出爐再寫紀錄　道奇橫掃洛磯收下4連勝

大谷翔平28轟出爐再寫紀錄　道奇橫掃洛磯收下4連勝

布坎南不好打　鋒總看王念好哭了：要去尋找成功的思考

布坎南不好打　鋒總看王念好哭了：要去尋找成功的思考

台灣「網球一姐」溫網資格賽落敗　無緣女單會內賽

台灣「網球一姐」溫網資格賽落敗　無緣女單會內賽

大谷5次打擊全上壘！山本奪第7勝 道奇8:1落磯搶下國聯最快50勝

大谷5次打擊全上壘！山本奪第7勝 道奇8:1落磯搶下國聯最快50勝

王建民暖心安慰爆哭王凱程　聽到反差綽號驚呼：他看起來很兇耶

王建民暖心安慰爆哭王凱程　聽到反差綽號驚呼：他看起來很兇耶

「只是狗屎運不用太臭屁」　台鋼後勁被球迷私訊怒嗆

「只是狗屎運不用太臭屁」　台鋼後勁被球迷私訊怒嗆

【戴70萬Cartier鑽錶】金正恩愛女「豪奢打扮」比過媽媽

熱門新聞

拿莫．伊漾遭歧視辱罵！經紀公司要求公開道歉否則提告

曾征戰日職、回台捲假球案　前職棒投手吳偲佑驚傳過世

台鋼4:3險勝！獅上半季魔術數字消失　兄弟戰績追平燃封王希望

歧視辱罵拿莫．伊漾的網友道歉了　「希望得到本人與社會原諒」

大谷翔平28轟出爐再寫紀錄　道奇橫掃洛磯收下4連勝

布坎南不好打　鋒總看王念好哭了：要去尋找成功的思考

讀者回應

﻿

熱門新聞

1拿莫．伊漾遭歧視辱罵　經紀公司發聲

2前職棒球員吳偲佑傳去年過世

3獅魔術數字又消失　兄弟追平燃封王希望

4歧視辱罵拿莫．伊漾的網友道歉了

5大谷28轟出爐寫紀錄　道奇4連勝

最新新聞

1坦言被逼出全力　林書豪：G6就是沒贏

2獅再與與兄弟扯平　封王最快29日揭曉

3范玉禹給意見　黃保羅看徐若熙「乾淨俐落」

4羅戈當季後賽投！加賽就看教練團安排

5黃保羅讓牛棚休息　鋒總：謝謝他

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

凱蒂邀邊荷律搞怪應援被拒　下秒轉移目標帶壞李丹妃XD

SGA奪冠！談哈利伯頓傷退「競爭有時候就是不公平」

李珠珢應援落淚情緒潰堤　維心阿崔暖心安慰陪身旁

【明星賽購票看這！】25日中午開賣！各隊韓援啦啦隊助陣超豪華

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【邊牧神反擊！】迴轉抓人快狠準　主人也逃不掉XD

【猛踩油門燒胎】74歲翁逆撞工程車！驚見他中風倒駕駛座

【逃命第一視角】217公尺貨船失控　撞蘇伊士運河港口

【17.3億一注獨得】威力彩頭獎獎落台中！彩券行接通知：嚇傻了

【想瞞天過海？】陸女腿綁「105片遊戲片」想闖關！　海關人員見她「走路卡卡」秒攔下
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366