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王建民暖心安慰爆哭王凱程　聽到反差綽號驚呼：他看起來很兇耶

▲▼ 王凱程 。（圖／截自CPBL.TV）

▲ 王凱程 。（圖／截自CPBL.TV）

記者王真魚／桃園報導

中信兄弟22日在洲際主場以10：0完封富邦悍將，牛棚投手王凱程投完1局退場後突然情緒潰堤、淚流滿面，投手教練王建民也第一時間走上前安慰，成為賽後關注焦點。

對於這突如其來的情緒宣洩，王建民今天受訪時坦言，王凱程「是自己給自己壓力」，對於先前失守狀況，這次能夠守下來，忍不住釋放壓力爆哭。

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「可能是這樣，因為他那一局沒有失分，所以情緒一下子釋放出來。」王建民說。

他也分享當時對王凱程說的話，「我跟他說，棒球不可能一整季都很順利，一定會有起伏，如何穩定、找回開季的狀態，才是最重要的。」

王凱程向來是情感外露的投手，因個性直率、反差大，被球迷稱為「小公主」。王建民今天首次聽到這個綽號，直呼：「真的嗎？他看起來很兇耶！」 

一旁記者打趣：「下次可以這樣叫他看看？」王建民笑回，「會怎樣？他會揍我嗎？」現場氣氛頓時歡笑聲不斷。

而談到球員時期是否也曾因壓力大而落淚？王建民誠實地說：「沒有耶。」話鋒一轉，他表示，「以前在美國比較沒看過這種狀況，但回台灣後，看到滿多選手可能心靈比較脆弱，情緒比較容易展現出來，二軍我也看過好幾個。」

對於當代球員容易受到外界輿論壓力，王建民也坦言，「現在網路這麼發達，被言論攻擊很難避免，選手要加油，想辦法更堅強。」

日前，大聯盟響尾蛇球星馬提（Ketel Marte）遭場邊球迷辱罵亡母，引發關注，MLB火速祭出無限期禁令，禁止該球迷進入任何球場。

記者談及此事，王建民也回憶起自己旅美時的經歷，「客場也遇過這種狀況，像是叫你『滾回台灣』之類的，就把他當作是在幫自己加油。」

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