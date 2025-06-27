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統一獅自爆讓兄弟燃封王希望！平野淡定回應：專注每一場

▲▼ 中信兄弟許庭綸、平野惠一 。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟平野惠一 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／桃園報導

中華職棒上半季封王之爭進入最後白熱化階段，中信兄弟休兵四天後，今日與樂天桃猿進行補賽。休兵期間，統一獅苦吞三連敗，昨晚不敵台鋼雄鷹後，戰績與兄弟拉平，雙方同為33勝24敗，封王魔術數字也隨之歸零

對於戰況急遽轉變是否感到驚喜？中信兄弟總教練平野惠一表示，「其實不是特別在意其他球隊的狀況。」

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他進一步指出，之前統一亮燈時，球團想法就是每一場都要拿下，「現在也是一樣，每天讓自己比昨天更好、更強，就是抱持這種想法，面對每一場比賽。」

中信兄弟與統一獅皆剩3場比賽，且本季無再交手機會，誰能搶下上半季王座將完全取決於各自的最後3戰表現。

獅今天繼續面對台鋼雄鷹，明天交手富邦悍將，後天則與樂天桃猿進行打完3局的保留賽；兄弟則是今天與桃猿交手後，回到洲際主場對台鋼2連戰。

根據中職規章，若兩隊在60場例行賽後戰績相同，將不比對戰成績，而是進行1場加賽決定冠軍。由於兄弟在本季對統一交手中取得9勝3敗的優勢，加賽場地將落在兄弟主場。該場門票收入扣除場租歸聯盟，其餘如轉播權利金、廣告與商品販售收益則歸主場球隊所有。

按照目前局勢推演，兩隊若想在6月28日就提前封王，必須各自取得2連勝並寄望對手2連敗；若雙方今日同時獲勝或同時落敗，就將進入29日的最終決戰日。若一路戰成平手，加賽機制勢必啟動，上半季冠軍也將成為歷來最晚出爐的一次。

關鍵字： 中信兄弟中職

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