傷勢未阻挑戰夢　村上宗隆預計休賽季申請入札赴美

▲村上宗隆預計仍將於今年休賽季申請入札赴美挑戰大聯盟。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

儘管本季飽受傷勢困擾,東京養樂多燕子主砲村上宗隆仍朝向旅美夢邁進,球團社長兼代理擁有者林田哲也近日公開表示,若村上希望透過入札制度挑戰大聯盟,球團將全力支持並願意協助提出申請。

The Tokyo Yakult Swallows will post Munetaka Murakami this offseason — if he wants it. The slugger has been limited to one game this season.



From @AyakoOikawa https://t.co/HoNaeGRGMq