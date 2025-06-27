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傷勢未阻挑戰夢　村上宗隆預計休賽季申請入札赴美

▲村上宗隆預計仍將於今年休賽季申請入札赴美挑戰大聯盟。（圖／達志影像／美聯社）

▲村上宗隆預計仍將於今年休賽季申請入札赴美挑戰大聯盟。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

儘管本季飽受傷勢困擾，東京養樂多燕子主砲村上宗隆仍朝向旅美夢邁進，球團社長兼代理擁有者林田哲也近日公開表示，若村上希望透過入札制度挑戰大聯盟，球團將全力支持並願意協助提出申請。

「如果他有這個想法，我們願意為他提出入札申請，我們希望他能夠成功，他在短時間內給球隊帶來了極大的支持與貢獻，是我們非常重視的球員，」林田語氣堅定，展現球團對村上的高度信任與支持。

村上宗隆自2022年締造56轟、刷新日本本土球員單季全壘打紀錄後，便成為大聯盟球探鎖定的焦點。他去年12月宣布，2024年將是他效力日本職棒的最後一年，計畫在季後申請入札赴美，然而村上尚未滿9年年資，仍須經由球團同意才能申請入札挑戰海外舞台。

不過村上宗隆本季僅在一軍出賽1場，去年12月接受右手肘關節鏡清創手術後，原預計數月內回歸，但3月又傳出上半身不適，4月17日短暫復出後再度受傷，目前仍在復健階段。

儘管健康成疑，林田強調球團立場不變，並坦言最終決定也可能受到美方評估影響，「取決於大聯盟球隊的評估結果，村上可能會重新考慮自己的選擇，不論他最後做何決定，我們都會在他身邊支持他，提供建議與協助。」

關鍵字： MLB村上宗隆

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