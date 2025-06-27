維尼修斯腳後跟助攻成勝利關鍵　皇馬晉級世俱盃16強

▲皇馬維尼修斯（Vinicius Junior）此役表現大為亮眼，幫助球隊晉級世俱盃16強。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間27日上午，西甲勁旅皇家馬德里在世俱盃小組賽最後一戰中，以3比0完封奧地利傳統強權薩爾斯堡紅牛，順利以小組第1之姿晉級16強；此役維尼修斯（Vinicius Junior）在進攻端1射1助攻表現尤為亮眼，助隊鎖定勝局。

皇馬開賽即展現強勢壓迫，頻頻在前場成功斷球製造威脅，第8分鐘阿諾德（Trent Alexander-Arnold）傳中，呂迪格（Antonio Rüdiger）頭槌稍稍偏出；隨後維尼修斯獲得單刀機會，但遭對方門將化解。

第40分鐘皇馬攻勢再起，賈西亞（Fran García）持球後發動快攻，貝林漢姆（Jude Bellingham）送出穿越直塞，維尼修斯突破防守後左腳破網，助隊1比0先馳得點。

Real Madrid shining bright



Vinícius Júnior and Federico Valverde make the difference before halftime pic.twitter.com/7OrQd0FQh1 — OneFootball (@OneFootball) June 27, 2025

傷停補時前，維尼修斯再度展現比賽影響力，他在禁區內吸引門將與後衛注意，卻未選擇射門，而是靈巧地以腳後跟傳給跟上的巴爾韋德（Valverde），後者輕鬆推射建功，完成兩人精彩連線，皇馬帶著2比0優勢進入下半場。

No nos cansamos de ver la asistencia de Vinicius Júnior para Fede Valverde.



La noche que el 7 brasileño del Real Madrid se disfrazó de Guti.



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薩爾斯堡紅牛在第49分鐘靠著內內（Dorgeles Nene）的攻門產生攻勢，第66分鐘內內更幾乎破門，但遭皇馬貝林漢姆門前解圍。皇馬穩住陣腳後持續反擊，第84分鐘岡薩洛（Gonzalo）展現鬥志，搶下原本已失控的球權，單刀射門成功，皇馬最終3比0獲勝，晉級16強。

「我對進球、助攻和我們在這項比賽中所做的一切感到非常開心，現在來到最關鍵的階段，也是我們最享受的時刻，我們有機會為球隊帶回重要的冠軍。」賽後獲選最佳球員的維尼修斯表示，「我們上半場踢得很好，下半場稍有下滑是正常的，我們現在要好好休息，準備面對16強的關鍵戰役，我們不能有任何鬆懈。」

談到自己驚艷全場的助攻時，維尼修斯謙虛地說，「我還沒看重播，但那是我生涯中最好的一次助攻之一，尤其是傳給巴爾韋德，他總是給我很大的信心。他是我們的隊長之一，能幫助他進球感覺非常棒。」

賽後記者會中，皇馬主帥阿隆索（Xabi Alonso）對全隊表現給予高度肯定，「我對這場比賽非常滿意，下半場有一次角球後的防守反應特別精彩，展現了團隊犧牲精神，這在現代足球中至關重要。」

談到球隊進入淘汰賽階段，阿隆索說，「我們知道尤文圖斯等著我們，我非常尊重他們，我們必須做好準備，這種比賽是非勝即敗，所以必須全力以赴。」