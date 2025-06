維尼修斯腳後跟助攻成勝利關鍵　皇馬晉級世俱盃16強

▲皇馬維尼修斯(Vinicius Junior)此役表現大為亮眼,幫助球隊晉級世俱盃16強。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

台灣時間27日上午,西甲勁旅皇家馬德里在世俱盃小組賽最後一戰中,以3比0完封奧地利傳統強權薩爾斯堡紅牛,順利以小組第1之姿晉級16強;此役維尼修斯(Vinicius Junior)在進攻端1射1助攻表現尤為亮眼,助隊鎖定勝局。

皇馬開賽即展現強勢壓迫,頻頻在前場成功斷球製造威脅,第8分鐘阿諾德(Trent Alexander-Arnold)傳中,呂迪格(Antonio Rüdiger)頭槌稍稍偏出;隨後維尼修斯獲得單刀機會,但遭對方門將化解。

第40分鐘皇馬攻勢再起,賈西亞(Fran García)持球後發動快攻,貝林漢姆(Jude Bellingham)送出穿越直塞,維尼修斯突破防守後左腳破網,助隊1比0先馳得點。

Real Madrid shining bright



Vinícius Júnior and Federico Valverde make the difference before halftime pic.twitter.com/7OrQd0FQh1