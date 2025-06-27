姆巴佩怒控前東家PSG「道德騷擾」　轉會風波後再掀法律戰

▲姆巴佩（Kylian Mbappé）就「道德騷擾」向前東家巴黎聖日耳曼提出法律訴訟。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

皇家馬德里明星前鋒姆巴佩（Kylian Mbappé）與前東家巴黎聖日耳曼（下稱PSG）之間的恩怨近日再添一筆。巴黎檢察官辦公室台灣時間26日證實，姆巴佩已就所謂的「道德騷擾」提出法律訴訟，正式指控PSG在合約爭議期間對其進行不當對待。

Kylian Mbappé has filed a lawsuit against PSG for attempted extortion, accusing them of banning him from training in 2023 to force a contract renewal. @afpfr pic.twitter.com/xfw74FbdNB [廣告]請繼續往下閱讀... June 26, 2025

這位法國國腳現階段主張，PSG還欠他5500萬歐元（約19.2億新台幣）薪資，更令姆巴佩不滿的是，球隊在他於2023-24賽季前宣布不會續約後，選擇將他排除在主要陣容之外。

根據巴黎檢察官辦公室的說法，姆巴佩指控自己遭遇所謂的「閣樓化」（lofting）處置，這是法國足壇對隔離球員的一種說法，通常因運動、行政或紀律原因將球員排除在主隊計畫之外。

????????????: Kylian Mbappé has filed a lawsuit against PSG! He is accusing them of banning him from training in 2023 to force a contract renewal.



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這起爭議的導火線，來自姆巴佩2022年與PSG簽下的高額續約合約，當時他在球迷面前高舉印有「2025」字樣的球衣亮相，但實際上該合約僅到2024年，並附帶球員選擇延長一年的條款。據報導，姆巴佩之所以感到不滿，是因為球隊未能兌現當初承諾簽下關鍵球星的保證。

Alors qu'une information judiciaire a été ouverte, ce mardi, pour harcèlement moral après une plainte déposée par Kylian Mbappé contre le PSG, le rappeur Booba a menacé l'attaquant du Real Madrid sur X.



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2023年6月，姆巴佩正式告知PSG不會執行延長合約的選項，使得他進入合約最後一年，這一決定讓PSG陷入兩難，面對潛在的「人財兩失」風險，球團一度考慮出售他，甚至接受來自沙烏地阿拉伯聯賽球隊希拉爾（Al Hilal）高達3億歐元（約新台幣105億元）的報價，但遭姆巴佩拒絕。

在續約破局後，PSG迅速對他實施懲處，不僅排除他參與亞洲行，更要求他與主力球員分開訓練，並在新賽季首場比賽將他排除在外。儘管如此，雙方最終透過開會談達成共識，姆巴佩也迅速重返比賽名單。

OFFICIEL : KYLIAN MBAPPÉ ????????A PORTÉ PLAINTE CONTRE LE PSG POUR HARCÈLEMENT MORAL !



Une information judiciaire a été ouverte mardi contre X après sa plainte.



Deux juges d’instruction ont été saisis, selon une source proche du dossier.



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不過這段關係已無法挽回，姆巴佩在2024年夏天自由轉會至皇家馬德里，結束他在PSG七年、攻入隊史最多256球的傳奇生涯。

姆巴佩的律師團隊早在今年4月便表明將對PSG採取法律行動，指控其騷擾行為並主張賠償，如今正式遞件，意味雙方的糾葛將進入司法程序，後續發展備受關注。