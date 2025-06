姆巴佩怒控前東家PSG「道德騷擾」　轉會風波後再掀法律戰

▲姆巴佩(Kylian Mbappé)就「道德騷擾」向前東家巴黎聖日耳曼提出法律訴訟。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

皇家馬德里明星前鋒姆巴佩(Kylian Mbappé)與前東家巴黎聖日耳曼(下稱PSG)之間的恩怨近日再添一筆。巴黎檢察官辦公室台灣時間26日證實,姆巴佩已就所謂的「道德騷擾」提出法律訴訟,正式指控PSG在合約爭議期間對其進行不當對待。

這位法國國腳現階段主張,PSG還欠他5500萬歐元(約19.2億新台幣)薪資,更令姆巴佩不滿的是,球隊在他於2023-24賽季前宣布不會續約後,選擇將他排除在主要陣容之外。

根據巴黎檢察官辦公室的說法,姆巴佩指控自己遭遇所謂的「閣樓化」(lofting)處置,這是法國足壇對隔離球員的一種說法,通常因運動、行政或紀律原因將球員排除在主隊計畫之外。

