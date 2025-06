762轟全壘打王紀錄與爭議交織　巨人將為邦茲立雕像表彰歷史地位

▲舊金山巨人將為傳奇球星邦茲(Barry Bonds)設立雕像。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

MLB歷史全壘打王、生涯762轟的舊金山巨人傳奇球星邦茲(Barry Bonds)將迎來生涯新榮耀。球團確認將在主場甲骨文球場(Oracle Park)外設立邦茲的雕像,以表彰其對球隊及大聯盟的貢獻,不過雕像的確切位置與完工時間仍未定案。

巨人總裁暨執行長貝爾(Larry Baer)近日在接受舊金山電台「95.7 The Game」訪問時首度公開此項計畫,貝爾表示:「邦茲無疑值得擁有一座雕像,我認為他應該是下一位,我們目前還沒有確切的地點與時間安排,但它會來的,我唯一能說的就是,它正在進行中。」

邦茲自1993年起效力巨人長達15季,是球隊近代史上最具代表性的球星之一,邦茲在這段期間共敲出586轟,佔其生涯762轟的多數,也締造2001年單季73轟的聯盟紀錄。2007年8月7日,他在對國民的比賽中從巴西克(Mike Bacsik)手中擊出生涯第756支全壘打,正式打破漢克阿倫(Hank Aaron)的紀錄,成為大聯盟歷史全壘打王。

