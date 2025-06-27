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762轟全壘打王紀錄與爭議交織　巨人將為邦茲立雕像表彰歷史地位

▲舊金山巨人將為傳奇球星邦茲（Barry Bonds）設立雕像。（圖／達志影像／美聯社）

▲舊金山巨人將為傳奇球星邦茲（Barry Bonds）設立雕像。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

MLB歷史全壘打王、生涯762轟的舊金山巨人傳奇球星邦茲（Barry Bonds）將迎來生涯新榮耀。球團確認將在主場甲骨文球場（Oracle Park）外設立邦茲的雕像，以表彰其對球隊及大聯盟的貢獻，不過雕像的確切位置與完工時間仍未定案。

巨人總裁暨執行長貝爾（Larry Baer）近日在接受舊金山電台「95.7 The Game」訪問時首度公開此項計畫，貝爾表示：「邦茲無疑值得擁有一座雕像，我認為他應該是下一位，我們目前還沒有確切的地點與時間安排，但它會來的，我唯一能說的就是，它正在進行中。」

邦茲自1993年起效力巨人長達15季，是球隊近代史上最具代表性的球星之一，邦茲在這段期間共敲出586轟，佔其生涯762轟的多數，也締造2001年單季73轟的聯盟紀錄。2007年8月7日，他在對國民的比賽中從巴西克（Mike Bacsik）手中擊出生涯第756支全壘打，正式打破漢克阿倫（Hank Aaron）的紀錄，成為大聯盟歷史全壘打王。

目前巨人主場外已有5座雕像，分別為名人堂成員梅斯（Willie Mays）、麥可維（Willie McCovey）、馬里查爾（Juan Marichal）、派瑞（Gaylord Perry）與塞里達（Orlando Cepeda），邦茲將成為第6位獲此殊榮的球星。值得一提的是，巨人隊早在2018年便退休了邦茲的25號球衣，顯示球隊對他的高度肯定。

儘管邦茲曾獲得7座年度MVP與14次入選明星賽，但由於禁藥爭議纏身，始終未能進入棒球名人堂，他在美國棒球記者協會的10年投票期間，皆未達75%選票門檻，2022年也未能透過當代球員委員會進入名人堂，不過未來仍有再度審議的可能性。

關鍵字： 舊金山巨人MLB邦茲

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