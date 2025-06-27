接到大谷第28轟嗨翻天　道奇牛棚大將直呼：我要出名啦！

▲道奇牛棚大將葉茲（Kirby Yates）接到大谷賽季第28轟直呼興奮。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇王牌球星大谷翔平在台灣時間27日交手洛磯的比賽中，夯出本季第28轟，幫助球隊橫掃洛磯並拿下4連勝。值得一提的是，大谷這發全壘打直接打進道奇牛棚，讓正準備登板的葉茲（Kirby Yates）有了「親手接住」的難得體驗，賽後葉茲更以幽默口吻分享這段趣事，引發熱烈關注。

Shohei Ohtani blasts his 28th home run of the season! pic.twitter.com/bjNaerGq1f [廣告]請繼續往下閱讀... June 26, 2025

大谷翔平這一轟發生在7局上半，當時他面對洛磯中繼投手金利（Tyler Kinley）時揮出中外野陽春全壘打，這發全壘打擊球初速107.8英哩，飛行距離419英呎，也是大谷翔平賽季第28轟，幫助道奇最終2分差勝出；而這發全壘打直接打進牛棚，剛好被正在熱身的葉茲接住。

SHOHEI OHTANI JUST CRUSHED HIS 28TH HOME RUN OF THE SEASON



Kirby Yates caught it in the bullpen while warming up

pic.twitter.com/YPpMaejClU — Dodgers Nation (@DodgersNation) June 26, 2025

隨後7局下半登板的葉茲繳出1局無失分好投，賽後受訪時，葉茲除了談到自己的表現，也提及接住全壘打球後的情景，「我回到休息區時跟大家說：我要出名啦！平常就算我投得不錯，媒體也不會特別來找我，但這次好像不太一樣啊。」

當得知日本媒體都會特別訪問接到大谷全壘打球的球迷時，曾拿下國聯救援王、進入2次明星賽的葉茲更幽默回應：「真假！我叫Kirby，我在道奇打球喔！」

Lol Kirby Yates just caught Ohtani’s HR ball in the bullpen and Ohtani waved to him pic.twitter.com/z53ZPGkPP4 — The Case For: A Baseball Hall of Fame Podcast (@TheCaseFor) June 26, 2025

除了趣事分享，葉茲也特別感謝大谷這一轟所帶來的「喘息空間」，「這一棒當然很關鍵，從牛棚投手的角度來看，領先1分跟領先2分是完全不同的狀況。」

「1分差時幾乎沒有犯錯空間，但有2分差，你就能更從容去應對打者和戰術選擇，況且，要被逆轉至少得讓兩人上壘，而不是一發陽春砲就能追平，大聯盟中全壘打本來就很常見，在這座球場更是沒有所謂安全領先，所以能夠追加分數，真的非常重要。」葉茲最後說道。