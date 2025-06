接到大谷第28轟嗨翻天　道奇牛棚大將直呼：我要出名啦！

▲道奇牛棚大將葉茲(Kirby Yates)接到大谷賽季第28轟直呼興奮。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

洛杉磯道奇王牌球星大谷翔平在台灣時間27日交手洛磯的比賽中,夯出本季第28轟,幫助球隊橫掃洛磯並拿下4連勝。值得一提的是,大谷這發全壘打直接打進道奇牛棚,讓正準備登板的葉茲(Kirby Yates)有了「親手接住」的難得體驗,賽後葉茲更以幽默口吻分享這段趣事,引發熱烈關注。

Shohei Ohtani blasts his 28th home run of the season! June 26, 2025

大谷翔平這一轟發生在7局上半,當時他面對洛磯中繼投手金利(Tyler Kinley)時揮出中外野陽春全壘打,這發全壘打擊球初速107.8英哩,飛行距離419英呎,也是大谷翔平賽季第28轟,幫助道奇最終2分差勝出;而這發全壘打直接打進牛棚,剛好被正在熱身的葉茲接住。

SHOHEI OHTANI JUST CRUSHED HIS 28TH HOME RUN OF THE SEASON



Kirby Yates caught it in the bullpen while warming up

June 26, 2025

隨後7局下半登板的葉茲繳出1局無失分好投,賽後受訪時,葉茲除了談到自己的表現,也提及接住全壘打球後的情景,「我回到休息區時跟大家說:我要出名啦!平常就算我投得不錯,媒體也不會特別來找我,但這次好像不太一樣啊。」

當得知日本媒體都會特別訪問接到大谷全壘打球的球迷時,曾拿下國聯救援王、進入2次明星賽的葉茲更幽默回應:「真假!我叫Kirby,我在道奇打球喔!」

Kirby Yates just caught Ohtani's HR ball in the bullpen and Ohtani waved to him

除了趣事分享,葉茲也特別感謝大谷這一轟所帶來的「喘息空間」,「這一棒當然很關鍵,從牛棚投手的角度來看,領先1分跟領先2分是完全不同的狀況。」

「1分差時幾乎沒有犯錯空間,但有2分差,你就能更從容去應對打者和戰術選擇,況且,要被逆轉至少得讓兩人上壘,而不是一發陽春砲就能追平,大聯盟中全壘打本來就很常見,在這座球場更是沒有所謂安全領先,所以能夠追加分數,真的非常重要。」葉茲最後說道。