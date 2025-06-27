運動雲

>

C羅生涯總收入逼近300億台幣　「體育史上最豪華合約」細節曝

記者游郁香／綜合報導

葡萄牙足壇巨星C羅（Cristiano Ronaldo）正式與沙烏地職業聯賽勁旅艾納斯（Al-Nassr）續約至2027年，結束數月來有關他未來去向的揣測。根據《運動畫刊》的報導，C羅的年薪高達2.45億美元（約71.5億台幣），簽約金為3371萬美元（約9.7億台幣），附帶多項激勵獎金條款，他職業生涯總收入有望突破10億美元（約291億台幣）。

自2022年12月加盟艾納斯以來，C羅不僅為球隊注入強大火力，也帶動沙超聯賽蓬勃發展，吸引眾多國際球星紛紛前往中東效力。他的影響力早已超越球場，幾乎成為沙烏地體育界的代言人。

由於C羅已滿40歲，這份新合約很可能會是他球員生涯的最後一紙合約。這份合約被外界譽為「體育史上最豪華合約」，不僅限於足球界。他的年薪高達2.45億美元，簽約金為3371萬美元，若觸發第2年條款，將再獲得5228萬美元。

▲葡萄牙傳奇名將C羅（Cristiano Ronaldo）未來將與艾納斯續約。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲葡萄牙傳奇名將C羅與艾納斯續約2年。（圖／達志影像／美聯社）

此外，若C羅奪得沙超金靴，將獲得550萬美元獎金；若艾納斯贏得沙超聯賽冠軍，還可再拿下1100萬美元；若晉級並奪下亞冠冠軍，則可再入帳894萬美元。

場下待遇同樣驚人，艾納斯為C羅及其家人安排16名專屬全職人員，包括3名司機、4名管家、2名廚師、3名園丁與4名保全，每年相關支出達193萬美元。私人飛機的交通開銷也由球隊全額負擔，預算為550萬美元。

更令人驚訝的是，C羅還獲得艾納斯15%的股份，估計價值約4540萬美元。此外，每進1球可獲獎金11萬美元，每助攻可得5萬5000美元，第2年這兩項獎金將各提升20%。

C羅目前已為艾納斯出賽105場，攻入93球並送出19次助攻。這份天價合約有望讓他職業生涯總收入突破10億美元，進一步推升他的個人淨資產。如今全世界都在關注，這位40歲的傳奇巨星在新賽季是否還能持續締造歷史。

關鍵字： 足球C羅

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

曾征戰日職、回台捲假球案　前職棒投手吳偲佑驚傳過世

曾征戰日職、回台捲假球案　前職棒投手吳偲佑驚傳過世

台鋼4:3險勝！獅上半季魔術數字消失　兄弟戰績追平燃封王希望

台鋼4:3險勝！獅上半季魔術數字消失　兄弟戰績追平燃封王希望

布坎南不好打　鋒總看王念好哭了：要去尋找成功的思考

布坎南不好打　鋒總看王念好哭了：要去尋找成功的思考

大谷翔平28轟出爐再寫紀錄　道奇橫掃洛磯收下4連勝

大谷翔平28轟出爐再寫紀錄　道奇橫掃洛磯收下4連勝

WBC美國隊陣容更猛了！皇家明星游擊手小惠特確定參戰

WBC美國隊陣容更猛了！皇家明星游擊手小惠特確定參戰

台灣「網球一姐」溫網資格賽落敗　無緣女單會內賽

台灣「網球一姐」溫網資格賽落敗　無緣女單會內賽

大谷5次打擊全上壘！山本奪第7勝 道奇8:1落磯搶下國聯最快50勝

大谷5次打擊全上壘！山本奪第7勝 道奇8:1落磯搶下國聯最快50勝

失誤對不起布坎南　王念好落淚：知道打擊沒幫到球隊

失誤對不起布坎南　王念好落淚：知道打擊沒幫到球隊

陳柏豪調離樂天終結者　川岸強：不甘心成為動力

陳柏豪調離樂天終結者　川岸強：不甘心成為動力

足壇巨星C羅續約沙聯艾納斯2年　踢到42歲

足壇巨星C羅續約沙聯艾納斯2年　踢到42歲

74歲翁逆撞工程車！猛踩油門燒胎畫面曝　驚見他中風倒駕駛座

熱門新聞

曾征戰日職、回台捲假球案　前職棒投手吳偲佑驚傳過世

台鋼4:3險勝！獅上半季魔術數字消失　兄弟戰績追平燃封王希望

布坎南不好打　鋒總看王念好哭了：要去尋找成功的思考

大谷翔平28轟出爐再寫紀錄　道奇橫掃洛磯收下4連勝

WBC美國隊陣容更猛了！皇家明星游擊手小惠特確定參戰

台灣「網球一姐」溫網資格賽落敗　無緣女單會內賽

讀者回應

﻿

熱門新聞

1前職棒球員吳偲佑傳去年過世

2獅魔術數字又消失　兄弟追平燃封王希望

3布坎南不好打　鋒總看王念好哭了

4大谷28轟出爐寫紀錄　道奇4連勝

5WBC美國陣容更猛了！明星游擊手參戰

最新新聞

1光芒法蘭柯未成年性交罪遭判2年緩刑

2只是狗屎運　台鋼後勁被球迷私訊怒嗆

3湖人交易來36號籤選進「潛力側翼」

4C羅生涯總收入逼近300億台幣

5大谷國聯人氣王　追上小葛瑞菲

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

凱蒂邀邊荷律搞怪應援被拒　下秒轉移目標帶壞李丹妃XD

SGA奪冠！談哈利伯頓傷退「競爭有時候就是不公平」

李珠珢應援落淚情緒潰堤　維心阿崔暖心安慰陪身旁

【明星賽購票看這！】25日中午開賣！各隊韓援啦啦隊助陣超豪華

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【逃命第一視角】217公尺貨船失控　撞蘇伊士運河港口

【邊牧神反擊！】迴轉抓人快狠準　主人也逃不掉XD

新北矽谷就在土城！產業、交通、居住三箭齊發　翻轉城市黃金契機

【想瞞天過海？】陸女腿綁「105片遊戲片」想闖關！　海關人員見她「走路卡卡」秒攔下

【猛踩油門燒胎】74歲翁逆撞工程車！驚見他中風倒駕駛座
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366