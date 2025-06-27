C羅生涯總收入逼近300億台幣　「體育史上最豪華合約」細節曝

A new chapter begins. Same passion, same dream. Let’s make history together. ???????? pic.twitter.com/JRwwjEcSZR — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 26, 2025

記者游郁香／綜合報導

葡萄牙足壇巨星C羅（Cristiano Ronaldo）正式與沙烏地職業聯賽勁旅艾納斯（Al-Nassr）續約至2027年，結束數月來有關他未來去向的揣測。根據《運動畫刊》的報導，C羅的年薪高達2.45億美元（約71.5億台幣），簽約金為3371萬美元（約9.7億台幣），附帶多項激勵獎金條款，他職業生涯總收入有望突破10億美元（約291億台幣）。



自2022年12月加盟艾納斯以來，C羅不僅為球隊注入強大火力，也帶動沙超聯賽蓬勃發展，吸引眾多國際球星紛紛前往中東效力。他的影響力早已超越球場，幾乎成為沙烏地體育界的代言人。

由於C羅已滿40歲，這份新合約很可能會是他球員生涯的最後一紙合約。這份合約被外界譽為「體育史上最豪華合約」，不僅限於足球界。他的年薪高達2.45億美元，簽約金為3371萬美元，若觸發第2年條款，將再獲得5228萬美元。

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▲葡萄牙傳奇名將C羅與艾納斯續約2年。（圖／達志影像／美聯社）

此外，若C羅奪得沙超金靴，將獲得550萬美元獎金；若艾納斯贏得沙超聯賽冠軍，還可再拿下1100萬美元；若晉級並奪下亞冠冠軍，則可再入帳894萬美元。

場下待遇同樣驚人，艾納斯為C羅及其家人安排16名專屬全職人員，包括3名司機、4名管家、2名廚師、3名園丁與4名保全，每年相關支出達193萬美元。私人飛機的交通開銷也由球隊全額負擔，預算為550萬美元。

更令人驚訝的是，C羅還獲得艾納斯15%的股份，估計價值約4540萬美元。此外，每進1球可獲獎金11萬美元，每助攻可得5萬5000美元，第2年這兩項獎金將各提升20%。

C羅目前已為艾納斯出賽105場，攻入93球並送出19次助攻。這份天價合約有望讓他職業生涯總收入突破10億美元，進一步推升他的個人淨資產。如今全世界都在關注，這位40歲的傳奇巨星在新賽季是否還能持續締造歷史。