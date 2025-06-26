運動雲

>

德國世大運中華代表團196人名單出爐　王冠閎、高承睿等好手領銜

▲▼2025世大運我國派出196名選手參加15個運動項目 。（圖／體育署提供）

▲2025世大運我國派出196名選手參加15個運動項目 。（圖／體育署提供）

記者游郁香／綜合報導

2025年德國萊茵魯爾世界大學運動會，中華代表團名單今（26）日正式公布。本屆賽事我國共派出196名選手，將在田徑、羽球、游泳、射箭、競技體操、韻律體操、籃球（男、女）、擊劍、柔道、桌球、網球、跆拳道（對打及品勢）、排球（室內男、女）、划船及沙灘排球等15項運動中爭取佳績。

本屆世大運的培訓模式延續2017年台北世大運的資源整合模式，並結合2026年名古屋亞運的培訓計畫，力求選手在國際競技舞台上展現最佳狀態。田徑、游泳、競技體操、韻律體操、桌球、羽球、擊劍、柔道、跆拳道、射箭、排球及划船等12項運動，由各單項運動協會結合亞運培訓計畫的方式進行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

籃球、沙灘排球及網球則採用2025世大運專案培訓計畫，各代表隊目前正在進行最後的集訓與狀態調整，7月12日起陸續出發前往德國。

▲▼2025世大運我國派出196名選手參加15個運動項目 。（圖／體育署提供）

▲我國本屆世大運代表團造型徽章，充滿台灣特色。（圖／體育署提供）

代表團名單中，包含多位國際賽事的菁英選手。例如2024年巴黎奧運游泳選手王冠閎、韓安齊；射箭好手湯智鈞；桌球選手高承睿、簡彤娟，以及田徑名將林昱堂、張博雅；擊劍選手陳弈通。

此外，2022杭州亞運奪牌的競技體操選手丁華恬、林冠儀、葉政，跆拳道選手林唯均，以及籃球選手林信寬也名列其中。2021世大運奪牌的網球選手楊亞依、桌球選手黃彥誠，以及跆拳道選手黃映瑄、邱少萱、邱義睿、鍾俊傑、徐晧祐等人同樣入選。

體育署期盼延續2017年台北世大運以來的佳績，本屆世大運除了作為國家代表隊備戰2026名古屋亞運的重要調整機會，也肩負協助奧運儲訓選手提升國際競賽經驗與自信的任務。署方期許選手們能在世大運的歷練中，強化對綜合性賽會的適應力與應戰能力，為未來邁向亞運及2028洛杉磯奧運奠定堅實基礎。

▲▼世大運196人名單出爐。（圖／體育署提供）

關鍵字： 世大運中華代表團

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

今年NBA選秀會最大驚奇！「中國約基奇」楊瀚森第16順位中選

今年NBA選秀會最大驚奇！「中國約基奇」楊瀚森第16順位中選

NBA選秀夜出現交易！遭湖人「退貨」中鋒被送到太陽換兩枚選秀權

NBA選秀夜出現交易！遭湖人「退貨」中鋒被送到太陽換兩枚選秀權

快訊／下一個哈登來了？公牛名將之子狄倫獲馬刺青睞成榜眼

快訊／下一個哈登來了？公牛名將之子狄倫獲馬刺青睞成榜眼

「長手怪」貝利拒試訓跌到NBA第5順位　PG酸：先進聯盟再說

「長手怪」貝利拒試訓跌到NBA第5順位　PG酸：先進聯盟再說

快訊／史上第2年輕NBA狀元誕生！詹皇狂讚18歲弗拉格潛力驚人

快訊／史上第2年輕NBA狀元誕生！詹皇狂讚18歲弗拉格潛力驚人

味全龍×hololive大巨蛋兩日吸5萬人　球團將加開座位

味全龍×hololive大巨蛋兩日吸5萬人　球團將加開座位

大谷5次打擊全上壘！山本奪第7勝 道奇8:1落磯搶下國聯最快50勝

大谷5次打擊全上壘！山本奪第7勝 道奇8:1落磯搶下國聯最快50勝

獅隊M4連敗後最快28日封王　兄弟、猿隊有變數

獅隊M4連敗後最快28日封王　兄弟、猿隊有變數

古久保稱悍將很恐怖說中了！鋒總：希望越來越進步

古久保稱悍將很恐怖說中了！鋒總：希望越來越進步

球迷辱罵馬提母親惹眾怒　大聯盟：終身不得進入任何球場！

球迷辱罵馬提母親惹眾怒　大聯盟：終身不得進入任何球場！

【情侶帶單身朋友散心】突親嘴放閃他傻眼爆粗口XD

熱門新聞

今年NBA選秀會最大驚奇！「中國約基奇」楊瀚森第16順位中選

NBA選秀夜出現交易！遭湖人「退貨」中鋒被送到太陽換兩枚選秀權

快訊／下一個哈登來了？公牛名將之子狄倫獲馬刺青睞成榜眼

「長手怪」貝利拒試訓跌到NBA第5順位　PG酸：先進聯盟再說

快訊／史上第2年輕NBA狀元誕生！詹皇狂讚18歲弗拉格潛力驚人

味全龍×hololive大巨蛋兩日吸5萬人　球團將加開座位

讀者回應

﻿

熱門新聞

1「中國約基奇」楊瀚森第16順位中選

2遭湖人「退貨」中鋒被交易到太陽

3公牛名將之子狄倫獲馬刺青睞成榜眼

4「長手怪」貝利拒試訓跌到NBA第5順位

5史上第2年輕NBA狀元誕生！詹皇狂讚

最新新聞

1恭喜陳佳樂　古久保健二點出課題

2阿根廷18歲足球新星手術中意外驟逝　

3亞洲沙灘排球賽7月屏東登場！

4首安與爸爸陳瑞昌巧合　陳佳樂「11」打數

5德國世大運中華代表團196人名單出爐

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

SGA奪冠！談哈利伯頓傷退「競爭有時候就是不公平」

【明星賽購票看這！】25日中午開賣！各隊韓援啦啦隊助陣超豪華

【被飛蟲襲擊】 #邊荷律 應援到一半落荒而逃XD

李珠珢應援落淚情緒潰堤　維心阿崔暖心安慰陪身旁

【狙擊零食】吃貨 #邊荷律 秒衝下台搶XD

【奇怪求助】凌晨4點阿姨求開瓶蓋　騎士秒拒...網不解：新詐騙？

許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋

【突發瞬間】屏東怪手墜河堤翻覆　駕駛遭壓住身亡

【老大妳回來啦！】女子回家被歐告大軍迎接❤

凱蒂·佩芮打飛粉絲禮物　怒吼：No LABUBU！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366