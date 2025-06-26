德國世大運中華代表團196人名單出爐　王冠閎、高承睿等好手領銜

▲2025世大運我國派出196名選手參加15個運動項目 。（圖／體育署提供）

記者游郁香／綜合報導

2025年德國萊茵魯爾世界大學運動會，中華代表團名單今（26）日正式公布。本屆賽事我國共派出196名選手，將在田徑、羽球、游泳、射箭、競技體操、韻律體操、籃球（男、女）、擊劍、柔道、桌球、網球、跆拳道（對打及品勢）、排球（室內男、女）、划船及沙灘排球等15項運動中爭取佳績。

本屆世大運的培訓模式延續2017年台北世大運的資源整合模式，並結合2026年名古屋亞運的培訓計畫，力求選手在國際競技舞台上展現最佳狀態。田徑、游泳、競技體操、韻律體操、桌球、羽球、擊劍、柔道、跆拳道、射箭、排球及划船等12項運動，由各單項運動協會結合亞運培訓計畫的方式進行。

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籃球、沙灘排球及網球則採用2025世大運專案培訓計畫，各代表隊目前正在進行最後的集訓與狀態調整，7月12日起陸續出發前往德國。

▲我國本屆世大運代表團造型徽章，充滿台灣特色。（圖／體育署提供）

代表團名單中，包含多位國際賽事的菁英選手。例如2024年巴黎奧運游泳選手王冠閎、韓安齊；射箭好手湯智鈞；桌球選手高承睿、簡彤娟，以及田徑名將林昱堂、張博雅；擊劍選手陳弈通。

此外，2022杭州亞運奪牌的競技體操選手丁華恬、林冠儀、葉政，跆拳道選手林唯均，以及籃球選手林信寬也名列其中。2021世大運奪牌的網球選手楊亞依、桌球選手黃彥誠，以及跆拳道選手黃映瑄、邱少萱、邱義睿、鍾俊傑、徐晧祐等人同樣入選。

體育署期盼延續2017年台北世大運以來的佳績，本屆世大運除了作為國家代表隊備戰2026名古屋亞運的重要調整機會，也肩負協助奧運儲訓選手提升國際競賽經驗與自信的任務。署方期許選手們能在世大運的歷練中，強化對綜合性賽會的適應力與應戰能力，為未來邁向亞運及2028洛杉磯奧運奠定堅實基礎。