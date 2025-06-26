運動雲

>

單季7人倒下！NBA爆阿基里斯腱重傷潮　總裁：啟用AI找原因

▲溜馬王牌球星哈利伯頓首節意外無碰撞情況下傷退、雷霆吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／ 達志影像／美聯社）

▲溜馬一哥哈利伯頓搶七撕裂阿基里斯腱，NBA已針對嚴重的跟腱傷病潮展開調查。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

溜馬一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在總冠軍賽G7撕裂阿基里斯腱，成為NBA本季第7位跟腱重傷的球員，創下歷年新高，對此聯盟總裁席爾瓦（Adam Silver）今（26）日受訪時透露，在哈利伯頓受傷前，就已召集專家小組調查成因，並首次引進人工智慧技術輔助分析。

本季遭逢阿基里斯腱傷勢的球員，包括溜馬長人懷斯曼（James Wiseman）、傑克森（Isaiah Jackson）、鵜鶘主控莫瑞（Dejounte Murray）、熱火史密斯（Dru Smith），季後賽更有3名球星倒下，分別是公鹿雙星之一里拉德（Damian Lillard）、塞爾提克一哥坦圖（Jayson Tatum）和印城少主哈利伯頓。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼塞爾提克一哥坦圖疑似遭逢阿基里斯腱撕裂重傷 。（圖／達志影像／美聯社）

▲本季已有7名球員阿基里斯腱撕裂，創NBA歷年最高紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

外界質疑是否賽季過長導致傷勢頻傳，對此席爾瓦有不同看法，他表示過去10年的阿基里斯腱傷勢多發生在全明星賽前，「這讓人質疑是否真的與賽程長短有關。事實上，現代球員即使夏天沒有比賽，訓練強度甚至可能高於賽季中每周打3場球的時候。」

席爾瓦在《ESPN》選秀轉播中透露，去年一整季聯盟未見阿基里斯腱撕裂案例，今年卻暴增至7起，「我們在哈利伯頓最近受傷前就召開了專家會議，因為本季已有7起這類傷勢，去年卻是零，歷年來最多也僅有4起。」他強調這不是偶發現象，聯盟高度重視。

席爾瓦也透露，聯盟正藉助AI技術全面分析球員歷來比賽畫面，尋找潛藏的受傷風險因子，「這是AI可以大顯身手的領域，我們正非常嚴肅地面對這個問題。」

▲▼公鹿里拉德、安戴托昆波；溜馬透納。（圖／達志影像／美聯社）

▲公鹿資深球星里拉德克服血栓復出，卻遭逢阿基里斯腱重傷。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 籃球NBA溜馬Tyrese Haliburton阿基里斯腱

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

今年NBA選秀會最大驚奇！「中國約基奇」楊瀚森第16順位中選

今年NBA選秀會最大驚奇！「中國約基奇」楊瀚森第16順位中選

NBA選秀夜出現交易！遭湖人「退貨」中鋒被送到太陽換兩枚選秀權

NBA選秀夜出現交易！遭湖人「退貨」中鋒被送到太陽換兩枚選秀權

快訊／下一個哈登來了？公牛名將之子狄倫獲馬刺青睞成榜眼

快訊／下一個哈登來了？公牛名將之子狄倫獲馬刺青睞成榜眼

「長手怪」貝利拒試訓跌到NBA第5順位　PG酸：先進聯盟再說

「長手怪」貝利拒試訓跌到NBA第5順位　PG酸：先進聯盟再說

快訊／史上第2年輕NBA狀元誕生！詹皇狂讚18歲弗拉格潛力驚人

快訊／史上第2年輕NBA狀元誕生！詹皇狂讚18歲弗拉格潛力驚人

味全龍×hololive大巨蛋兩日吸5萬人　球團將加開座位

味全龍×hololive大巨蛋兩日吸5萬人　球團將加開座位

大谷5次打擊全上壘！山本奪第7勝 道奇8:1落磯搶下國聯最快50勝

大谷5次打擊全上壘！山本奪第7勝 道奇8:1落磯搶下國聯最快50勝

獅隊M4連敗後最快28日封王　兄弟、猿隊有變數

獅隊M4連敗後最快28日封王　兄弟、猿隊有變數

古久保稱悍將很恐怖說中了！鋒總：希望越來越進步

古久保稱悍將很恐怖說中了！鋒總：希望越來越進步

球迷辱罵馬提母親惹眾怒　大聯盟：終身不得進入任何球場！

球迷辱罵馬提母親惹眾怒　大聯盟：終身不得進入任何球場！

【奇怪求助】凌晨4點阿姨求開瓶蓋　騎士秒拒...網不解：新詐騙？

熱門新聞

今年NBA選秀會最大驚奇！「中國約基奇」楊瀚森第16順位中選

NBA選秀夜出現交易！遭湖人「退貨」中鋒被送到太陽換兩枚選秀權

快訊／下一個哈登來了？公牛名將之子狄倫獲馬刺青睞成榜眼

「長手怪」貝利拒試訓跌到NBA第5順位　PG酸：先進聯盟再說

快訊／史上第2年輕NBA狀元誕生！詹皇狂讚18歲弗拉格潛力驚人

味全龍×hololive大巨蛋兩日吸5萬人　球團將加開座位

讀者回應

﻿

熱門新聞

1「中國約基奇」楊瀚森第16順位中選

2遭湖人「退貨」中鋒被交易到太陽

3公牛名將之子狄倫獲馬刺青睞成榜眼

4「長手怪」貝利拒試訓跌到NBA第5順位

5史上第2年輕NBA狀元誕生！詹皇狂讚

最新新聞

1恭喜陳佳樂　古久保健二點出課題

2阿根廷18歲足球新星手術中意外驟逝　

3亞洲沙灘排球賽7月屏東登場！

4首安與爸爸陳瑞昌巧合　陳佳樂「11」打數

5德國世大運中華代表團196人名單出爐

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

SGA奪冠！談哈利伯頓傷退「競爭有時候就是不公平」

【明星賽購票看這！】25日中午開賣！各隊韓援啦啦隊助陣超豪華

【被飛蟲襲擊】 #邊荷律 應援到一半落荒而逃XD

李珠珢應援落淚情緒潰堤　維心阿崔暖心安慰陪身旁

【狙擊零食】吃貨 #邊荷律 秒衝下台搶XD

【奇怪求助】凌晨4點阿姨求開瓶蓋　騎士秒拒...網不解：新詐騙？

許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋

【突發瞬間】屏東怪手墜河堤翻覆　駕駛遭壓住身亡

【老大妳回來啦！】女子回家被歐告大軍迎接❤

凱蒂·佩芮打飛粉絲禮物　怒吼：No LABUBU！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366