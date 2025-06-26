單季7人倒下！NBA爆阿基里斯腱重傷潮　總裁：啟用AI找原因

▲溜馬一哥哈利伯頓搶七撕裂阿基里斯腱，NBA已針對嚴重的跟腱傷病潮展開調查。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

溜馬一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在總冠軍賽G7撕裂阿基里斯腱，成為NBA本季第7位跟腱重傷的球員，創下歷年新高，對此聯盟總裁席爾瓦（Adam Silver）今（26）日受訪時透露，在哈利伯頓受傷前，就已召集專家小組調查成因，並首次引進人工智慧技術輔助分析。

本季遭逢阿基里斯腱傷勢的球員，包括溜馬長人懷斯曼（James Wiseman）、傑克森（Isaiah Jackson）、鵜鶘主控莫瑞（Dejounte Murray）、熱火史密斯（Dru Smith），季後賽更有3名球星倒下，分別是公鹿雙星之一里拉德（Damian Lillard）、塞爾提克一哥坦圖（Jayson Tatum）和印城少主哈利伯頓。

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▲本季已有7名球員阿基里斯腱撕裂，創NBA歷年最高紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

外界質疑是否賽季過長導致傷勢頻傳，對此席爾瓦有不同看法，他表示過去10年的阿基里斯腱傷勢多發生在全明星賽前，「這讓人質疑是否真的與賽程長短有關。事實上，現代球員即使夏天沒有比賽，訓練強度甚至可能高於賽季中每周打3場球的時候。」

席爾瓦在《ESPN》選秀轉播中透露，去年一整季聯盟未見阿基里斯腱撕裂案例，今年卻暴增至7起，「我們在哈利伯頓最近受傷前就召開了專家會議，因為本季已有7起這類傷勢，去年卻是零，歷年來最多也僅有4起。」他強調這不是偶發現象，聯盟高度重視。

席爾瓦也透露，聯盟正藉助AI技術全面分析球員歷來比賽畫面，尋找潛藏的受傷風險因子，「這是AI可以大顯身手的領域，我們正非常嚴肅地面對這個問題。」

▲公鹿資深球星里拉德克服血栓復出，卻遭逢阿基里斯腱重傷。（圖／達志影像／美聯社）