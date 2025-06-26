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哈普首局首打席開轟點燃攻勢　波伊德6局無失分完封紅雀

▲波伊德（Matthew Boyd）6局無失分率小熊完封紅雀。（圖／達志影像／美聯社）

▲波伊德（Matthew Boyd）6局無失分率小熊完封紅雀。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

芝加哥小熊在台灣時間26日以8比0完封聖路易紅雀，不僅止住2連敗、6戰5敗的頹勢，也再次展現國聯中區王者般的強勢表現；開路先鋒哈普（Ian Happ）剛開賽就挹注首局首打席全壘打，先發左投波伊德（Matthew Boyd）也繳出6局無失分的優質表現，最終小熊成功收下比賽，喜迎完封勝。

「你很難要求有比這更好的開局了，」小熊捕手麥奎爾（Reese McGuire）賽後表示，哈普這發全壘打不僅替球隊帶來及時雨，更打開比賽前5局瘋狂得分的節奏，麥奎爾2局上半貢獻2分砲，塔克（Kyle Tucker）在3局上半也挹注一支陽春全壘打。

小熊總教練康索（Craig Counsell）指出，早早取得領先對球隊整體氣氛帶來極大幫助，「當球隊陷入小低潮時，能早早取得領先絕對是全隊士氣的催化劑，我們今天的進攻表現得很出色，他們的投手把球投在了中間，我們好好把握這些機會，這是一場舒服的勝利。」

這場8分差的勝利是小熊自6月10日以8比4擊敗費城人以來，首度再次拿下至少4分差的比賽。賽前小熊團隊曾陷入攻守失衡狀態，前7戰雖團隊OPS高達.865、平均得分5.9分，卻僅贏下2場；而再往前19場，平均得分僅3.4、OPS僅.650，戰績卻是12勝7敗。

今天擺脫頹勢獲勝後，首局開轟的哈普表示，「這就是我們的風格，」他說，「今晚跑壘精彩，防守到位，波伊德主導投手丘，牛棚也接得漂亮，打席選球和擊球都很棒，一切都很順，我們很享受，也重新站回正軌。」

波伊德此役無保送僅被敲出3支安打，只讓一位紅雀打者上得點圈過，賽後拿下小熊本季最多的第11場優質先發。「不管昨天發生了什麼、不管明天會怎樣，我的準備與標準都不變，球在我手上時，我的任務也不會改變，」波伊德說，「這種小低潮在賽季中總會發生，但我們知道我們是誰，今天這場比賽很過癮。」

「他就是一直讓對手掛零，」主帥康索最後稱讚道，「第5局我就覺得這場比賽差不多了，因為他的壓制力實在太強，紅雀完全沒有反攻機會，完全沒有，這是一場極度精采的投球表現，也是我們急需的一場勝利。」

關鍵字： MLB芝加哥小熊聖路易紅雀

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