哈普首局首打席開轟點燃攻勢　波伊德6局無失分完封紅雀

▲波伊德(Matthew Boyd)6局無失分率小熊完封紅雀。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

芝加哥小熊在台灣時間26日以8比0完封聖路易紅雀,不僅止住2連敗、6戰5敗的頹勢,也再次展現國聯中區王者般的強勢表現;開路先鋒哈普(Ian Happ)剛開賽就挹注首局首打席全壘打,先發左投波伊德(Matthew Boyd)也繳出6局無失分的優質表現,最終小熊成功收下比賽,喜迎完封勝。

「你很難要求有比這更好的開局了,」小熊捕手麥奎爾(Reese McGuire)賽後表示,哈普這發全壘打不僅替球隊帶來及時雨,更打開比賽前5局瘋狂得分的節奏,麥奎爾2局上半貢獻2分砲,塔克(Kyle Tucker)在3局上半也挹注一支陽春全壘打。

小熊總教練康索(Craig Counsell)指出,早早取得領先對球隊整體氣氛帶來極大幫助,「當球隊陷入小低潮時,能早早取得領先絕對是全隊士氣的催化劑,我們今天的進攻表現得很出色,他們的投手把球投在了中間,我們好好把握這些機會,這是一場舒服的勝利。」

這場8分差的勝利是小熊自6月10日以8比4擊敗費城人以來,首度再次拿下至少4分差的比賽。賽前小熊團隊曾陷入攻守失衡狀態,前7戰雖團隊OPS高達.865、平均得分5.9分,卻僅贏下2場;而再往前19場,平均得分僅3.4、OPS僅.650,戰績卻是12勝7敗。

今天擺脫頹勢獲勝後,首局開轟的哈普表示,「這就是我們的風格,」他說,「今晚跑壘精彩,防守到位,波伊德主導投手丘,牛棚也接得漂亮,打席選球和擊球都很棒,一切都很順,我們很享受,也重新站回正軌。」

"Reese called a great game back there. Made a good game plan from pitch one."



Matthew Boyd was impressed with the game Reese McGuire called pic.twitter.com/jluOv4K5PA