梅西連莊MLS薪資王　邁阿密國際總支出刷新聯盟紀錄

▲邁阿密國際梅西（Lionel Messi）連兩年成為聯盟薪資王。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

根據美國職業足球大聯盟球員工會（MLSPA）公佈的最新數據，邁阿密國際球星梅西（Lionel Messi）連續第2年榮登MLS薪資榜首，以2045萬美元的總保證薪資遙遙領先群雄。

Lionel Messi sigue siendo el rey de los salarios en la MLS en 2025. ????????



Y ojo, Hirving Lozano se metió en el Top 5 de los mejor pagados. ????????



Así está la lista. pic.twitter.com/iXUEFgVlW9 [廣告]請繼續往下閱讀... June 26, 2025

這份薪資僅涵蓋梅西作為球員的固定收入，尚未包括來自Adidas代言、與蘋果公司合作的轉播分潤等其他收益。根據《Sportico》報導，梅西與邁阿密及MLS在2023年夏季簽下的2年半合約，總收益上看1.5億美元。

多倫多FC殷西涅（Lorenzo Insigne）以1544萬美元居次，梅西的隊友布斯克茲（Sergio Busquets）則以850萬美元排名第3；亞特蘭大聯前鋒阿爾米隆（Miguel Almirón）與聖地牙哥FC的洛薩諾（Hirving Lozano）分別以787萬與763萬美元緊追在後。

A @MLSPA atualizou a lista dos salários (em dólares) da MLS. Os 10 maiores são:



1. ???????? Lionel Messi - Inter Miami: 20.4 milhões

2. ???????? Lorenzo Insigne - Toronto FC: 15.4M

3. ???????? Sergio Busquets - Inter Miami: 8.7M

4. ???????? Miguel Almiron - Atlanta United: 7.8M

5. ???????? Chucky Lozano -… pic.twitter.com/4rrDYJfmpZ — MLS Brasil (@MLS__Brasil) June 25, 2025

在團隊總支出方面，邁阿密國際也遠超其他球隊，總保證薪資高達4684萬美元，打破去年自家創下的聯盟紀錄，且比除多倫多（3415萬）與亞特蘭大（2763萬）外的其餘28支球隊多出一倍以上。

相較之下，支出最低的球隊為CF蒙特婁，僅1199萬美元，與邁阿密相差近3500萬。整體來說，MLS球員的平均保證薪資來到64萬9199美元，較去年春季成長9.22%，中位數薪資為33萬9876美元，年增幅達10.1%，截至今年5月25日，共有131名球員年薪達百萬美元，去年同期則為115人。

目前MLS與球員工會簽訂的集體勞資協議（CBA）已邁入第5年，將持續至2027年賽季結束，聯盟薪資結構與規模仍持續擴張中。