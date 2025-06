火球對決寫歷史！　釀酒人新秀5局8K力壓海盜狀元郎豪取3連勝

▲釀酒人米肖羅斯基(Jacob Misiorowski)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

釀酒人火球新秀米肖羅斯基(Jacob Misiorowski)台灣時間26日在主場對決去年國聯新人王、海盜王牌斯金斯(Paul Skenes);米肖羅斯基用5局8K無失分的表現力壓4局失4分的斯金斯,帶領釀酒人4比2擊敗海盜,剛登上大聯盟的米肖羅斯基個人豪取3連勝,狀況絕佳。

There’s a heat wave coming to Milwaukee



Paul Skenes and Jacob Misiorowski face off at 2:10 PM ET. Watch for FREE on #MLBTV or on @MLBNetwork. pic.twitter.com/g95GD1fhV4 [廣告]請繼續往下閱讀... June 25, 2025

這場比賽吸引了本季釀酒人主場最多的球迷到場觀戰(42,774名),見證兩位新生代火球投手的首次正面交鋒;釀酒人打線在2局下半就對斯金斯展開猛攻,單局猛敲4支安打灌進4分,這也是斯金斯大聯盟前40場先發中,首次單局失掉4分。

Yeli makes it a -spot against Skenes in the second@ChristianYelich pic.twitter.com/zBlcpYjzyO — Milwaukee Brewers (@Brewers) June 25, 2025

米肖羅斯基方面,他在開場就展現火力,第一球即投出100.3英哩火球,光是在首局中,米肖羅斯基就飆出12顆破百英哩的球,全場米肖羅斯基共投74球,其中19球時速突破100英哩,創下個人生涯單場紀錄,僅被敲出2支安打、送出2次保送,5局無失分退場,展現完全壓制力。

A career-high 8 strikeouts for Jacob Misiorowski!



Batters are now hitting .030 against him pic.twitter.com/1O45d0DHfa — MLB (@MLB) June 25, 2025

「這種時候你只想讓自己冷靜一點,盡量遠離網路,」米肖羅斯基談到賽前壓力時表示,「我滑到的幾乎全是我跟斯金斯、我跟斯金斯,最後我只能把它關掉、靜音,剛好是個陪女朋友的好時機。」

考量到米肖羅斯基的投球負荷與隔日球隊休兵,釀酒人教練團決定在5局投完時將他換下,「我們就是希望用聰明的方式管理,不管他球速是99還是92,」釀酒人總教練墨菲(Pat Murphy)表示,「這就像訓練馬拉松選手,即便你可以跑完全程,也不是每次都要跑完26英里。」

Jacob Misiorowski, Back-to-Back 102 mph Heaters. pic.twitter.com/2bK3M6tLos — Rob Friedman (@PitchingNinja) June 25, 2025

生涯至今前3場先發,米肖羅斯基防禦率僅1.13,16局只被打3安、送出19次三振,對手打擊率僅0.061,展現壓倒性新人之姿,海盜總教練凱利(Don Kelly)也給予肯定,「那是支強大的手臂,從側面看都知道不好打,斯金斯也是一樣,非常難打。」

與此同時,這場比賽也創下一項罕見紀錄,自2008年引入追蹤系統以來,這是第7場兩位先發投手都投出超過100英哩球速的比賽。

"[Burrows] did a great job out of the pen there... we were able to tack on some runs there late and had a chance."



DK reflects post game pic.twitter.com/jzEZrmWut9 — SportsNet Pittsburgh (@SNPittsburgh) June 25, 2025

海盜方面,儘管表現不如預期,斯金斯賽後仍維持2.12防禦率的優秀成績,投球局數106局也高居國聯榜首,面對外界持續聚焦,斯金斯最後也給了米肖羅斯基一些建議,「你得保護自己,如果他真的做出該做的、大家預期的事,那些關注只會越來越多,所以得學著習慣,也要找到內心的平靜。」