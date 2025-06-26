火球對決寫歷史！　釀酒人新秀5局8K力壓海盜狀元郎豪取3連勝

▲釀酒人米肖羅斯基（Jacob Misiorowski）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

釀酒人火球新秀米肖羅斯基（Jacob Misiorowski）台灣時間26日在主場對決去年國聯新人王、海盜王牌斯金斯（Paul Skenes）；米肖羅斯基用5局8K無失分的表現力壓4局失4分的斯金斯，帶領釀酒人4比2擊敗海盜，剛登上大聯盟的米肖羅斯基個人豪取3連勝，狀況絕佳。

There’s a heat wave coming to Milwaukee



Paul Skenes and Jacob Misiorowski face off at 2:10 PM ET. Watch for FREE on #MLBTV or on @MLBNetwork. pic.twitter.com/g95GD1fhV4 [廣告]請繼續往下閱讀... June 25, 2025

這場比賽吸引了本季釀酒人主場最多的球迷到場觀戰（42,774名），見證兩位新生代火球投手的首次正面交鋒；釀酒人打線在2局下半就對斯金斯展開猛攻，單局猛敲4支安打灌進4分，這也是斯金斯大聯盟前40場先發中，首次單局失掉4分。

Yeli makes it a -spot against Skenes in the second@ChristianYelich pic.twitter.com/zBlcpYjzyO — Milwaukee Brewers (@Brewers) June 25, 2025

米肖羅斯基方面，他在開場就展現火力，第一球即投出100.3英哩火球，光是在首局中，米肖羅斯基就飆出12顆破百英哩的球，全場米肖羅斯基共投74球，其中19球時速突破100英哩，創下個人生涯單場紀錄，僅被敲出2支安打、送出2次保送，5局無失分退場，展現完全壓制力。

A career-high 8 strikeouts for Jacob Misiorowski!



Batters are now hitting .030 against him pic.twitter.com/1O45d0DHfa — MLB (@MLB) June 25, 2025

「這種時候你只想讓自己冷靜一點，盡量遠離網路，」米肖羅斯基談到賽前壓力時表示，「我滑到的幾乎全是我跟斯金斯、我跟斯金斯，最後我只能把它關掉、靜音，剛好是個陪女朋友的好時機。」

考量到米肖羅斯基的投球負荷與隔日球隊休兵，釀酒人教練團決定在5局投完時將他換下，「我們就是希望用聰明的方式管理，不管他球速是99還是92，」釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）表示，「這就像訓練馬拉松選手，即便你可以跑完全程，也不是每次都要跑完26英里。」

Jacob Misiorowski, Back-to-Back 102 mph Heaters. pic.twitter.com/2bK3M6tLos — Rob Friedman (@PitchingNinja) June 25, 2025

生涯至今前3場先發，米肖羅斯基防禦率僅1.13，16局只被打3安、送出19次三振，對手打擊率僅0.061，展現壓倒性新人之姿，海盜總教練凱利（Don Kelly）也給予肯定，「那是支強大的手臂，從側面看都知道不好打，斯金斯也是一樣，非常難打。」

與此同時，這場比賽也創下一項罕見紀錄，自2008年引入追蹤系統以來，這是第7場兩位先發投手都投出超過100英哩球速的比賽。

"[Burrows] did a great job out of the pen there... we were able to tack on some runs there late and had a chance."



DK reflects post game pic.twitter.com/jzEZrmWut9 — SportsNet Pittsburgh (@SNPittsburgh) June 25, 2025

海盜方面，儘管表現不如預期，斯金斯賽後仍維持2.12防禦率的優秀成績，投球局數106局也高居國聯榜首，面對外界持續聚焦，斯金斯最後也給了米肖羅斯基一些建議，「你得保護自己，如果他真的做出該做的、大家預期的事，那些關注只會越來越多，所以得學著習慣，也要找到內心的平靜。」