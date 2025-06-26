「長手怪」貝利拒試訓跌到NBA第5順位　PG酸：先進聯盟再說

▲羅格斯大學超新星貝利因拒絕試訓，從前3順位熱門跌到第5順位。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

2025年NBA選秀會今（26）日登場，原本被視為前3順位熱門的羅格斯大學超新星貝利（Ace Bailey）因拒絕與任何球隊進行試訓，最終跌到第5順位，將披上爵士戰袍。七六人明星前輩喬治（Paul George）在選秀前直言，「你現在還沒到可以開那麼多條件的地位，先進聯盟再說。」

貝利在選秀前原訂與七六人高層共進晚餐並完成試訓，卻在最後一刻取消行程。據悉，他的經紀團隊認為自身具備「前3順位的絕對資格」，並要求球隊在上場時間與戰術角色上提供保證。這樣的條件讓多支球隊質疑他的職業態度，最終七六人並未以探花籤選他。

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貝利本季在羅格斯大學大一賽季場均砍下17.6分、7.2籃板，投籃命中率34.6%，臂展達7呎1吋（約216公分），垂直起跳達34.5吋（約87.6公分），是典型「長手怪」頂尖鋒線。他擁有極佳的中距離手感與拔起來出手能力，能從場上各個角度命中高難度投籃。

球探稱讚他為「中距離殺手」，不論低位轉身、後仰跳投或急停出手都遊刃有餘，加上無球走位靈活、切入爆發力佳，是具備成為主力得分手潛力的側翼。然而，貝利在持球進攻、傳球意識與防守細節上的不足，也讓人對其即戰力產生疑慮。

他目前在控球與對抗方面仍顯生澀，面對壓迫防守時經常失誤或強投，助攻失誤比僅0.6，決策效率低迷。根據數據，他在半場上籃命中率僅42.1%，核心力量與對抗性仍需強化；防守端則時常出現定位錯誤、專注力不足的問題，仍屬發展中球員。

值得一提的是，七六人球星喬治在選秀前對貝利「拒絕試訓」一事公開表態，「你現在還沒到可以開那麼多條件的地位。先進了聯盟再說……他這樣做真的不太對。」