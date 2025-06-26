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大谷翔平該不該參加全壘打大賽？日球評勸退

▲▼道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊大谷翔平有望連續5年年入選全明星賽。不過外界更關注的是——他是否會參加全明星前夜的「全壘打大賽」。 對此，日本名球評新井宏昌明確表示，「現在的大谷，已經沒必要再靠全壘打大賽證明什麼了。」

新井指出，2021年大谷初次參賽，當時還處於全球注目的起步階段，那麼站上舞台展示長打火力有其價值。然而，如今的大谷已是兩屆全壘打王，長打實力早已獲得世界認可。

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「全壘打大賽雖有回饋球迷的意義，但以大谷目前的地位與身體狀況來說，出賽的風險大於回報，」新井直言。

今年的全壘打大賽將由8位球員角逐，冠軍可獲得100萬美元獎金。

比賽規則如下：

1.第一輪與準決賽限時3分鐘、決賽限時2分鐘

2.同時設有球數上限：第一輪與準決賽各40球，決賽27球

3.正賽結束後進入「加分時間（Bonus Time）」，只要球未形成全壘打便算「出局」，可連打至3出局

4.若在加分時間內擊出超過425英呎（約130公尺）的特大全壘打，可額外延長打擊 這是一個對體能相當嚴苛的賽制。

新井認為，這樣的比賽對身體是嚴苛的負擔，揮棒動作容易走樣，可能影響後續例行賽表現。 他更指出，大谷的本壘打主要靠「inside-out」揮棒，能把內角低球送向中外野；但若為了追求拉打與飛行距離，可能會變成「outside-in」的揮擊，導致打擊機制混亂。

新井也提到另一名重砲——洋基隊賈吉（Aaron Judge）。去年他擊出全聯盟最多58轟，本季也穩居三冠王競爭行列，但他明言：除非全明星在洋基球場，否則不參加全壘打大賽。

大谷在2021年首次參賽時，首輪敗給了當時效力國民的索托（Juan Soto）。新井回憶，大谷當時心態偏向拉打，導致出現太多平飛球，而索托則穩定揮向中外野與反方向，成功晉級。

全壘打大賽的確是全明星週的重要看點，但若必須在「全壘打大賽的英姿」與「季末或季後賽的大谷轟炸秀」之間二選一，球迷多數會選後者。

尤其是大谷剛復出「二刀流」，處於調整關鍵期，新井宏昌的建議是——不如專注於賽季與養生，避免額外風險。 他認為，以現在的大谷來說，再參加全壘打大賽的意義其實不大。

關鍵字： 大谷翔平全明星賽全壘打大賽道奇隊棒球

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