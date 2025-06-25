味全龍推動運動平權　攜手視障者一同「聽」見棒球的感動

▲▼味全邀視障者體驗棒球。（圖／中華民國視障者家長協會提供）

記者楊舒帆／綜合報導

味全龍持續致力於打造共融、友善的觀賽環境。6月17日天母主場賽事，特別與「中華民國視障者家長協會」合作，邀請多位視障朋友進場觀賽，讓他們透過「聽」來感受棒球的熱血與魅力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

球團貼心安排專屬座位區，並由協會提供即時報讀服務。透過擊球聲的力道、啦啦隊節奏明快的應援聲、球迷的歡呼與掌聲，視障朋友用耳朵感受球場上的攻防節奏與情緒波動，全情投入每一刻的比賽張力。

多位視障朋友賽後感動表示，這是他們人生中第一次踏入職棒球場，本以為「看球」與自己無緣，沒想到卻能以聽覺深度參與，甚至比想像中更加熱血、富有參與感。陪同的志工也分享：「看到他們隨著啦啦隊節奏一起拍手，真的很感動，感受到棒球的力量。」

味全龍球團表示，運動應該是一種不分年齡、身體條件或背景的共同語言，而職棒球場也應該成為每個人都能自在參與的空間。球團未來也將持續努力，導入更多友善設施與包容性的活動設計，期望透過具體行動落實運動平權，讓更多不同需求的族群都能走進球場、感受棒球的魅力與溫度。

球團也特別感謝中華民國視障者家長協會的信任與支持，以及當天熱心協助的志工們。他們細膩的引導與溫暖的陪伴，讓活動圓滿落幕。未來味全龍期待與更多社會團體攜手合作，共同打造真正屬於每一位觀眾的主場體驗。

▲味全邀視障者體驗棒球。（圖／中華民國視障者家長協會提供）