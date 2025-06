斯威雅蒂巴特洪堡草地開胡　逆轉擊敗前球后喜迎生涯300勝

▲波蘭名將斯威雅蒂(Iga Swiatek)喜迎生涯300勝。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

巴特洪堡公開賽16強,波蘭名將斯威雅蒂(Iga Swiatek)以6比4、6比4擊敗前世界球后艾薩倫卡(Victoria Azarenka),不僅收下今年草地賽季首勝,也迎來職業生涯第300場巡迴賽勝利,達成個人里程碑。

這場比賽是斯威雅蒂自法網4強賽止步後,時隔近3週的首場賽事,在那場比賽中,斯威雅蒂結束了自己在羅蘭加洛斯26連勝的紀錄;本戰斯威雅蒂開局慢熱,首盤一度1比4落後,但她隨後展現優秀的韌性與絕佳調整力,連拿5局強勢逆轉奪首盤,最終直落2收下交手艾薩倫卡的5連勝。

300 - Iga Swiatek has become the player with the fewest matches played (372) to claim 300 Tour-level wins since Serena Williams (359). Club.#BadHomburgOpen | @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/eAYWtwQ0jw — OptaAce (@OptaAce) June 24, 2025

此役斯威雅蒂共4度破發,擊出25記致勝球和6記ACE。「一開始幾局我其實打得不錯,也有機會破發,但沒把握住,」斯威雅蒂賽後說道,「後來我可能打得沒那麼有侵略性,但我告訴自己要堅持做自己擅長的事,結果比賽打得很精彩。」

「這是我今年第一場草地比賽,其實在這些賽事中享有輪空待遇不見得是好事,因為我現在希望盡可能多打草地比賽,不過,我很高興能晉級下一輪。」斯威雅蒂表示。

Swiatek’s in full swing @iga_swiatek defeats Azarenka in straight sets 6-4, 6-4 and secures her spot in the quarterfinals!#BadHomburgOpen pic.twitter.com/wN2Fba2n93 — wta (@WTA) June 24, 2025

這場勝利讓斯威雅蒂成為史上第11位以372場比賽達成300勝里程碑的選手,速度超越克莉絲特絲(Kim Clijsters)、海寧(Justine Henin)、馬丁內斯(Conchita Martinez),以及2025年入選網球名人堂的莎拉波娃(Maria Sharapova)等名將。

斯威雅蒂8強對手將是俄羅斯8號種子亞歷山德拉(Ekaterina Alexandrova)與希臘外卡選手莎卡瑞(Maria Sakkari)之間的勝方。