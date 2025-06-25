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斯威雅蒂巴特洪堡草地開胡　逆轉擊敗前球后喜迎生涯300勝

▲波蘭名將斯威雅蒂（Iga Swiatek）喜迎生涯300勝。（圖／達志影像／美聯社）

▲波蘭名將斯威雅蒂（Iga Swiatek）喜迎生涯300勝。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

巴特洪堡公開賽16強，波蘭名將斯威雅蒂（Iga Swiatek）以6比4、6比4擊敗前世界球后艾薩倫卡（Victoria Azarenka），不僅收下今年草地賽季首勝，也迎來職業生涯第300場巡迴賽勝利，達成個人里程碑。

這場比賽是斯威雅蒂自法網4強賽止步後，時隔近3週的首場賽事，在那場比賽中，斯威雅蒂結束了自己在羅蘭加洛斯26連勝的紀錄；本戰斯威雅蒂開局慢熱，首盤一度1比4落後，但她隨後展現優秀的韌性與絕佳調整力，連拿5局強勢逆轉奪首盤，最終直落2收下交手艾薩倫卡的5連勝。

此役斯威雅蒂共4度破發，擊出25記致勝球和6記ACE。「一開始幾局我其實打得不錯，也有機會破發，但沒把握住，」斯威雅蒂賽後說道，「後來我可能打得沒那麼有侵略性，但我告訴自己要堅持做自己擅長的事，結果比賽打得很精彩。」

「這是我今年第一場草地比賽，其實在這些賽事中享有輪空待遇不見得是好事，因為我現在希望盡可能多打草地比賽，不過，我很高興能晉級下一輪。」斯威雅蒂表示。

這場勝利讓斯威雅蒂成為史上第11位以372場比賽達成300勝里程碑的選手，速度超越克莉絲特絲（Kim Clijsters）、海寧（Justine Henin）、馬丁內斯（Conchita Martinez），以及2025年入選網球名人堂的莎拉波娃（Maria Sharapova）等名將。

斯威雅蒂8強對手將是俄羅斯8號種子亞歷山德拉（Ekaterina Alexandrova）與希臘外卡選手莎卡瑞（Maria Sakkari）之間的勝方。

關鍵字： WTA斯威雅蒂

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