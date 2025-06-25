確定「後唐西奇時代」核心！　厄文3年35億續留獨行俠

▲獨行俠球星厄文（Kyrie Irving）與球隊簽下一張3年1.19億美元（約新台幣35億）合約。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

達拉斯獨行俠球星厄文（Kyrie Irving）在台灣時間25日上午與球隊達成一份為期3年、總值1.19億美元（約35億新台幣）的續約合約，根據《ESPN》報導指出，厄文選擇放棄原本價值4300萬美元的球員選項，以長約方式續留達拉斯。

BREAKING: Dallas Mavericks nine-time NBA All-Star Kyrie Irving is declining his $43 million player option and intends to sign a three-year, $119 million contract with the franchise, sources tell ESPN. The deal includes a player option in the 2027-28 season. pic.twitter.com/hduY1vEVVP [廣告]請繼續往下閱讀... June 25, 2025

厄文這份新合約由其經紀人萊莉（Shetellia Riley ）主導談判，雙方高度重視彼此的長期合作意願，並包含2027-28賽季的球員選項。

談判期間，雙方不僅明確表達對彼此的承諾，獨行俠管理層也特別強調厄文的領導能力與戰術價值，尤其是在唐西奇（Luka Doncic）於今年2月震撼交易至洛杉磯湖人後，厄文的角色更加重要。

厄文與全明星前鋒戴維斯（Anthony Davis）、即將選進的狀元弗拉格（Cooper Flagg）將構成新三核心，在總教練基德（Jason Kidd）與總經理哈里森（Nico Harrison）領導下，獨行俠未來藍圖逐漸成形。

「這份合約對我們來說意義非凡，」獨行俠球團內部高層表示，「厄文是我們文化與戰術不可或缺的一部分，他的續約為我們爭冠之路奠定基礎。」

厄文在今年3月對國王時受傷，經診斷確定為左膝蓋前十字韌帶撕裂後整季報銷；本賽季厄文出賽50場，平均24.7分、4.8籃板、4.6助攻，投籃命中率47.3%、三分命中率40.1%，罰球命中率91.6%。

簽下這份新合約後，獨行俠將騰出價值570萬美元的中產條款，根據外媒報導，球隊潛在補強目標包括施羅德（Dennis Schroder）、羅素（D'Angelo Russell）、保羅（Chris Paul）與布羅格登（Malcolm Brogdon）。