運動雲

>

確定「後唐西奇時代」核心！　厄文3年35億續留獨行俠

▲獨行俠球星厄文（Kyrie Irving）與球隊簽下一張3年1.19億美元（約新台幣35億）合約。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠球星厄文（Kyrie Irving）與球隊簽下一張3年1.19億美元（約新台幣35億）合約。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

達拉斯獨行俠球星厄文（Kyrie Irving）在台灣時間25日上午與球隊達成一份為期3年、總值1.19億美元（約35億新台幣）的續約合約，根據《ESPN》報導指出，厄文選擇放棄原本價值4300萬美元的球員選項，以長約方式續留達拉斯。

厄文這份新合約由其經紀人萊莉（Shetellia Riley ）主導談判，雙方高度重視彼此的長期合作意願，並包含2027-28賽季的球員選項。

談判期間，雙方不僅明確表達對彼此的承諾，獨行俠管理層也特別強調厄文的領導能力與戰術價值，尤其是在唐西奇（Luka Doncic）於今年2月震撼交易至洛杉磯湖人後，厄文的角色更加重要。

厄文與全明星前鋒戴維斯（Anthony Davis）、即將選進的狀元弗拉格（Cooper Flagg）將構成新三核心，在總教練基德（Jason Kidd）與總經理哈里森（Nico Harrison）領導下，獨行俠未來藍圖逐漸成形。

「這份合約對我們來說意義非凡，」獨行俠球團內部高層表示，「厄文是我們文化與戰術不可或缺的一部分，他的續約為我們爭冠之路奠定基礎。」

厄文在今年3月對國王時受傷，經診斷確定為左膝蓋前十字韌帶撕裂後整季報銷；本賽季厄文出賽50場，平均24.7分、4.8籃板、4.6助攻，投籃命中率47.3%、三分命中率40.1%，罰球命中率91.6%。

簽下這份新合約後，獨行俠將騰出價值570萬美元的中產條款，根據外媒報導，球隊潛在補強目標包括施羅德（Dennis Schroder）、羅素（D'Angelo Russell）、保羅（Chris Paul）與布羅格登（Malcolm Brogdon）。

關鍵字： NBA厄文達拉斯獨行俠

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

從0比10慘敗兄弟到聯手完封獅　鋒總點出翻轉關鍵是守備

從0比10慘敗兄弟到聯手完封獅　鋒總點出翻轉關鍵是守備

史上首見！雷霆菜鳥NBA首秀前就奪冠　還是第3年輕冠軍得主

史上首見！雷霆菜鳥NBA首秀前就奪冠　還是第3年輕冠軍得主

斷言18歲NBA準狀元弗拉格會很驚人　詹皇：他有我沒有的優勢

斷言18歲NBA準狀元弗拉格會很驚人　詹皇：他有我沒有的優勢

台南Josh「大聯盟開球」　時間確定了！

台南Josh「大聯盟開球」　時間確定了！

昔「浪花小弟」普爾又被交易！巫師送他到鵜鶘聯手怪物狀元

昔「浪花小弟」普爾又被交易！巫師送他到鵜鶘聯手怪物狀元

大谷翔平締造大聯盟125年唯一壯舉　復出第2場登板即達成空前紀錄

大谷翔平締造大聯盟125年唯一壯舉　復出第2場登板即達成空前紀錄

大谷翔平連2場炸裂！美日通算300轟達成　日本史上第3人

大谷翔平連2場炸裂！美日通算300轟達成　日本史上第3人

古久保讚林子崴好投！對捕手失誤「非常生氣」但沒想把他換下場

古久保讚林子崴好投！對捕手失誤「非常生氣」但沒想把他換下場

哈利伯頓今動刀！女友安慰　名主播呼籲改賽制：NBA該警覺

哈利伯頓今動刀！女友安慰　名主播呼籲改賽制：NBA該警覺

塞爾提克1天2度交易！送波辛基斯到老鷹　已省下53億豪華稅

塞爾提克1天2度交易！送波辛基斯到老鷹　已省下53億豪華稅

「不反共的不是真中華民國派」　賴清德：反共＋護台可反併吞

熱門新聞

從0比10慘敗兄弟到聯手完封獅　鋒總點出翻轉關鍵是守備

史上首見！雷霆菜鳥NBA首秀前就奪冠　還是第3年輕冠軍得主

斷言18歲NBA準狀元弗拉格會很驚人　詹皇：他有我沒有的優勢

台南Josh「大聯盟開球」　時間確定了！

昔「浪花小弟」普爾又被交易！巫師送他到鵜鶘聯手怪物狀元

大谷翔平締造大聯盟125年唯一壯舉　復出第2場登板即達成空前紀錄

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鋒總點出翻轉完封勝關鍵是守備

2史上首見！雷霆菜鳥NBA首秀前就奪冠

3詹皇斷言NBA準狀元弗拉格會很驚人

4台南Josh「大聯盟開球」　時間確定了！

5昔「浪花小弟」普爾被交易到鵜鶘

最新新聞

1敵隊女球迷「神接球」搶下大谷300轟

2大谷翔平連2場炸裂！締造美日300轟

3厄文3年35億續留獨行俠

4大谷不是Open醬！ 道奇GM談定位

5大谷有望29日先發 對決「皇家大谷」

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

SGA奪冠！談哈利伯頓傷退「競爭有時候就是不公平」

【明星賽購票看這！】25日中午開賣！各隊韓援啦啦隊助陣超豪華

【狙擊零食】吃貨 #邊荷律 秒衝下台搶XD

輔助判決確認全壘打　隊友幫忙提醒潘傑楷：打到李多慧

銀次來台開球重溫搭檔林英傑　與曾豪駒熱聊訓練卻喊不敢多說

【兄弟你命真大】高架橋坍塌！貨櫃車懸半空　司機受困駕駛座

【真有勇氣】大學長斜坡倒車...機車無視下秒還超車！

范瑋琪跟潘瑋柏唱〈不得不愛〉　又翻車..挨轟：唱不上去　＃星光雲REELS

美國參戰！伊朗報復以色列　當地台灣人躲防空洞揭現況

賀瓏過去訪問自認：不是好情人　曾已讀天殘4個月「就是無心」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366