確定「後唐西奇時代」核心！　厄文3年35億續留獨行俠

▲獨行俠球星厄文(Kyrie Irving)與球隊簽下一張3年1.19億美元(約新台幣35億)合約。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

達拉斯獨行俠球星厄文(Kyrie Irving)在台灣時間25日上午與球隊達成一份為期3年、總值1.19億美元(約35億新台幣)的續約合約,根據《ESPN》報導指出,厄文選擇放棄原本價值4300萬美元的球員選項,以長約方式續留達拉斯。

BREAKING: Dallas Mavericks nine-time NBA All-Star Kyrie Irving is declining his $43 million player option and intends to sign a three-year, $119 million contract with the franchise, sources tell ESPN. The deal includes a player option in the 2027-28 season. pic.twitter.com/hduY1vEVVP