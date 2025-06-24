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盧孟揚優質先發兄弟二軍勝雄鷹　鈴木俊輔6局無失分率富邦擒獅

▲▼中職盧孟揚。（圖／記者李毓康攝）

▲中職盧孟揚。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

中華職棒24日在中信園區棒球場進行二軍賽事，由台鋼雄鷹二軍對上中信兄弟二軍，盧孟陽優質先發領軍，最終中信兄弟以4比3擊敗台鋼雄鷹，拿下勝利。

比賽前三局由台鋼率先開啟攻勢，3局上，第四棒顏郁軒擊出左外野高飛犧牲打，三壘跑者洪瑋漢順利跑回本壘，先馳得點取得1比0領先。中信兄弟則在5局下由開路先鋒陳統恩開轟追平，他擊出左外野全壘打，貢獻1分打點，兩隊戰成1比1平手。

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顏郁軒6局上再度展現長打火力，此役第二次打擊就掃出右外野陽春砲，在二軍累計第3轟，幫助台鋼再度超前，以2比1領先。

中信在6局下強勢反攻，先由第四棒劉貴元擊出高飛犧牲打，王政順從三壘跑回追平比分。隨後，陳統恩擊出右外野安打，再添1分。緊接著，許庭綸滿壘時刻選到四壞保送，擠回1分，中信此局一口氣攻下3分，以4比2反超。

台鋼在7局上奮力一搏，曾昱磬擊出右外野三壘安打，葉保弟從三壘衝回得分，追至3比4，可惜最終未能再越雷池一步，終場中信兄弟二軍以1分差帶走勝利。

此役勝投由中信先發投手盧孟揚拿下，他主投6局共用89球，其中49球為好球，被敲出4支安打（含1發全壘打），送出1次三振、3次四壞球，失掉2分自責分，收下本季在二軍的首勝。

富邦悍將二軍對戰統一獅二軍在首局便展現強勁攻勢。1局上，第2棒李宗賢擊出左外野二壘安打，率先送回張洺瑀得分，打破鴨蛋。隨後，第5棒潘瑋祥擊出內野滾地球形成雙殺打，但三壘跑者李宗賢趁機跑回，再添一分，富邦取得2比0領先。

富邦5局上再度發動猛攻。第4棒張洺瑀擊出右外野方向的二壘安打，一口氣送回2分，擴大比數至4比0。緊接著第6棒蔡佳諺擊出中外野平飛安打，再送回2分，單局灌進4分，拉開至6比0。

統一8局下展開反攻，潘磊擊出高飛犧牲打，終於破蛋。接著第5棒全紹凱擊出內野滾地球，跑者趁傳跑回1分，將比數追成2比6。

富邦9局上楊泯貽擊出右外野安打，添加保險分，最終7比2獲勝。本場比賽勝投由富邦悍將先發投手鈴木駿輔摘下，他主投6局用87球，其中61球為好球，被敲出5支安打，投出3次三振與2次四壞球，成功拿下本季第2勝。

關鍵字： 棒球中信兄弟台鋼雄鷹二軍比賽

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