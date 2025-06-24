運動雲

>

紅襪布勒單場7保送全面崩盤　自責：寧願被打爆也不想這麼丟臉

▲紅襪投手布勒（Walker Buehler）今天單場送出7次保送。（圖／達志影像／美聯社）

▲紅襪投手布勒（Walker Buehler）今天單場送出7次保送。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

波士頓紅襪台灣時間24日在天使主場以5比9吞敗，本季陷入泥沼的先發右投布勒（Walker Buehler）狀況依舊不見起色，1局下半在滿壘時連丟3次保送、合計狂丟5分，最終布勒僅投4局就退場休息，糟糕表現也讓他賽後直呼，「這不是我想成為的樣子，我寧願被打爆也不要這麼丟臉。」

布勒此役前4場先發防禦率高達10.50，紅襪總教練柯拉（Alex Cora）賽前仍對他抱持期待，盼他回到熟悉的南加州後能重拾身手，「雖然數據看起來很糟，但我不認為他真的差太多，」柯拉說，「希望回到南加州，或許有些球迷來看他投球，能讓他重新振作起來。」

開局紅襪氣勢如虹，1局上半靠著5支連續安打灌進3分，為布勒提供良好支援，然而下半局他卻控球大亂，光是第1局就耗費39球，送出4次保送、1次觸身球，慘失5分讓球隊領先瞬間化為烏有。

「這讓人羞愧，」布勒直言，「這不是我想成為的那種球員，我寧願被打爆也不要像這樣丟臉，今年不知怎麼搞的，我什麼壞事都做了一輪。」

雖然首局慘烈，但布勒隨後穩住陣腳，撐完4局投了94球、飆出3次三振，之後未再失分，不過單場7次保送創下個人生涯新高，也成為本季大聯盟投手單場最多保送紀錄。

整場比賽，紅襪在投球、跑壘、防守各方面皆表現不佳，然而布勒認為，自己的首局崩盤是全隊陷入困境的起點，他在賽後扛起責任，「你不可能在大聯盟比賽中投出7次保送還指望贏球。我們一直在嘗試不同的策略、不同的搭配，但如果無法確實執行、無法投進好球帶，那就毫無勝算。」

主帥柯拉賽後提及，自己仍會支持這位去年為道奇拿下世界大賽最後一個出局數、季後以一年2105萬美元轉戰紅襪的投手。「我們會再討論，」柯拉說，「但他第2、3局表現得很好，球速提升，球的位移也有做到，他自己也知道，我們剛剛在休息室談了一下，他覺得自己在一些機械動作上需要改善，但他會為下一場做好準備。」

本季布勒的防禦率高達6.29，創下生涯最差紀錄（不含2017年初登板的8場先發），對於該如何避免災難開局，布勒也坦言，「說真的，我覺得沒什麼太大的不同，這就是棒球最難也最令人沮喪的地方。那條界線非常細微。」

2024年例行賽，布勒前16場先發表現也不穩，防禦率5.38，但季後賽迅速調整，繳出3.60的穩定數據，他相信自己有能力再次突破困境。「去年就是這樣，整個半年掙扎，然後在季末才找回感覺，這就說明了那條界線有多細，」布勒最後補充，「但我不想等到十月才搞懂一切。」

關鍵字： 波士頓紅襪MLB布勒

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平締造大聯盟125年唯一壯舉　復出第2場登板即達成空前紀錄

大谷翔平締造大聯盟125年唯一壯舉　復出第2場登板即達成空前紀錄

大谷翔平復出登板內幕曝光　隊友早知情集體守密：超興奮的

大谷翔平復出登板內幕曝光　隊友早知情集體守密：超興奮的

快訊／悲情！ESPN證實　NBA溜馬哈利伯頓右腳阿基里斯腱撕裂

快訊／悲情！ESPN證實　NBA溜馬哈利伯頓右腳阿基里斯腱撕裂

曾豪駒親揭中華隊選將考量　點名未入選2位潛力股：期待年輕選手

曾豪駒親揭中華隊選將考量　點名未入選2位潛力股：期待年輕選手

哈利伯頓今動刀！女友安慰　名主播呼籲改賽制：NBA該警覺

哈利伯頓今動刀！女友安慰　名主播呼籲改賽制：NBA該警覺

林子崴相隔790天重返一軍！川岸強看好：有望成為中職Top3左投

林子崴相隔790天重返一軍！川岸強看好：有望成為中職Top3左投

塞爾提克2冠「大鎖」被交易到拓荒者　換回西蒙斯＋2次輪籤

塞爾提克2冠「大鎖」被交易到拓荒者　換回西蒙斯＋2次輪籤

「空靈女神」大堀彩結婚了！甜曬露肩婚紗　粉絲狂賀：超登對

「空靈女神」大堀彩結婚了！甜曬露肩婚紗　粉絲狂賀：超登對

中華隊、明星賽名單揭曉！曾豪駒宣布林智勝、胡金龍加入中華隊

中華隊、明星賽名單揭曉！曾豪駒宣布林智勝、胡金龍加入中華隊

大谷翔平明星賽票選國聯第一！賈吉暫居人氣王

大谷翔平明星賽票選國聯第一！賈吉暫居人氣王

【車手現形記】短褲辣妹提12萬藏喪屍煙彈 遇休假警秒被逮！

熱門新聞

大谷翔平締造大聯盟125年唯一壯舉　復出第2場登板即達成空前紀錄

大谷翔平復出登板內幕曝光　隊友早知情集體守密：超興奮的

快訊／悲情！ESPN證實　NBA溜馬哈利伯頓右腳阿基里斯腱撕裂

曾豪駒親揭中華隊選將考量　點名未入選2位潛力股：期待年輕選手

哈利伯頓今動刀！女友安慰　名主播呼籲改賽制：NBA該警覺

林子崴相隔790天重返一軍！川岸強看好：有望成為中職Top3左投

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平締造MLB 125年唯一壯舉

2大谷翔平復出登板內幕曝光！

3ESPN證實　哈利伯頓阿基里斯腱撕裂

4曾豪駒親揭中華隊選將考量

5哈利伯頓今動刀！名主播呼籲改賽制

最新新聞

1首度入選明星賽　賴胤豪：想看衝突！

2雙選秀潛力自培　悍將：就近觀察

3最後一次明星賽？胡金龍：去問林智勝吧！

4FA轉隊壓力不小　林智勝懂陳子豪

5古林出走　獅洋投風火輪早有佈局

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

SGA奪冠！談哈利伯頓傷退「競爭有時候就是不公平」

【明星賽購票看這！】25日中午開賣！各隊韓援啦啦隊助陣超豪華

銀次來台開球重溫搭檔林英傑　與曾豪駒熱聊訓練卻喊不敢多說

【冷面女王來了】李珠珢自Cue重現面無表情三振舞

輔助判決確認全壘打　隊友幫忙提醒潘傑楷：打到李多慧

張學友澳門場被要求「講普通話」　霸氣婉拒「學一下廣東話」

【看影片網氣炸】梅花鹿遭整群屁孩勒脖拖出「要拍照的快點」

【紅毯跑出一個阿嬤】婚禮拍帥孫拍到站C位！連新郎都笑場了

【澎湖老闆現身了】韓女星尹到怡遭羞辱！老闆稱「沒事先聯絡」批不尊重

【狙擊零食】吃貨 #邊荷律 秒衝下台搶XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366