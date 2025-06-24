紅襪布勒單場7保送全面崩盤　自責：寧願被打爆也不想這麼丟臉

▲紅襪投手布勒（Walker Buehler）今天單場送出7次保送。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

波士頓紅襪台灣時間24日在天使主場以5比9吞敗，本季陷入泥沼的先發右投布勒（Walker Buehler）狀況依舊不見起色，1局下半在滿壘時連丟3次保送、合計狂丟5分，最終布勒僅投4局就退場休息，糟糕表現也讓他賽後直呼，「這不是我想成為的樣子，我寧願被打爆也不要這麼丟臉。」

Walker Buehler has walked in two runs and now another by a hit by pitch pic.twitter.com/3EzyY1EMGA [廣告]請繼續往下閱讀... June 24, 2025

布勒此役前4場先發防禦率高達10.50，紅襪總教練柯拉（Alex Cora）賽前仍對他抱持期待，盼他回到熟悉的南加州後能重拾身手，「雖然數據看起來很糟，但我不認為他真的差太多，」柯拉說，「希望回到南加州，或許有些球迷來看他投球，能讓他重新振作起來。」

開局紅襪氣勢如虹，1局上半靠著5支連續安打灌進3分，為布勒提供良好支援，然而下半局他卻控球大亂，光是第1局就耗費39球，送出4次保送、1次觸身球，慘失5分讓球隊領先瞬間化為烏有。

「這讓人羞愧，」布勒直言，「這不是我想成為的那種球員，我寧願被打爆也不要像這樣丟臉，今年不知怎麼搞的，我什麼壞事都做了一輪。」

Walker Buehler vs the Angels Career Stats

- 4 career starts vs LAA

- 3.92 ERA, 5 HR allowed

- Angels have scored 10 runs off him in 20.2 IP

- Took him deep in 3 of 4 outing

Now the Angels face him in a Red Sox jersey.

Walker Buehler vs Jack Kochanowicz tonight at the Big A. pic.twitter.com/xFbmpHzlj2 — SleeperAngels (@SleeperAngels) June 23, 2025

雖然首局慘烈，但布勒隨後穩住陣腳，撐完4局投了94球、飆出3次三振，之後未再失分，不過單場7次保送創下個人生涯新高，也成為本季大聯盟投手單場最多保送紀錄。

整場比賽，紅襪在投球、跑壘、防守各方面皆表現不佳，然而布勒認為，自己的首局崩盤是全隊陷入困境的起點，他在賽後扛起責任，「你不可能在大聯盟比賽中投出7次保送還指望贏球。我們一直在嘗試不同的策略、不同的搭配，但如果無法確實執行、無法投進好球帶，那就毫無勝算。」

Walker Buehler after getting 3 Angels out



(He allowed 5 runs and 11 batters)pic.twitter.com/3Bll12fxzk — ﾒ???? (@x0timelessx0) June 24, 2025

主帥柯拉賽後提及，自己仍會支持這位去年為道奇拿下世界大賽最後一個出局數、季後以一年2105萬美元轉戰紅襪的投手。「我們會再討論，」柯拉說，「但他第2、3局表現得很好，球速提升，球的位移也有做到，他自己也知道，我們剛剛在休息室談了一下，他覺得自己在一些機械動作上需要改善，但他會為下一場做好準備。」

The Dodgers walked away from Walker Buehler at the right time. pic.twitter.com/6hQT5w0Gsr — Klein25 (@Klein25) June 24, 2025

本季布勒的防禦率高達6.29，創下生涯最差紀錄（不含2017年初登板的8場先發），對於該如何避免災難開局，布勒也坦言，「說真的，我覺得沒什麼太大的不同，這就是棒球最難也最令人沮喪的地方。那條界線非常細微。」

2024年例行賽，布勒前16場先發表現也不穩，防禦率5.38，但季後賽迅速調整，繳出3.60的穩定數據，他相信自己有能力再次突破困境。「去年就是這樣，整個半年掙扎，然後在季末才找回感覺，這就說明了那條界線有多細，」布勒最後補充，「但我不想等到十月才搞懂一切。」