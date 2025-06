紅襪布勒單場7保送全面崩盤　自責：寧願被打爆也不想這麼丟臉

▲紅襪投手布勒(Walker Buehler)今天單場送出7次保送。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

波士頓紅襪台灣時間24日在天使主場以5比9吞敗,本季陷入泥沼的先發右投布勒(Walker Buehler)狀況依舊不見起色,1局下半在滿壘時連丟3次保送、合計狂丟5分,最終布勒僅投4局就退場休息,糟糕表現也讓他賽後直呼,「這不是我想成為的樣子,我寧願被打爆也不要這麼丟臉。」

Walker Buehler has walked in two runs and now another by a hit by pitch pic.twitter.com/3EzyY1EMGA [廣告]請繼續往下閱讀... June 24, 2025

布勒此役前4場先發防禦率高達10.50,紅襪總教練柯拉(Alex Cora)賽前仍對他抱持期待,盼他回到熟悉的南加州後能重拾身手,「雖然數據看起來很糟,但我不認為他真的差太多,」柯拉說,「希望回到南加州,或許有些球迷來看他投球,能讓他重新振作起來。」

開局紅襪氣勢如虹,1局上半靠著5支連續安打灌進3分,為布勒提供良好支援,然而下半局他卻控球大亂,光是第1局就耗費39球,送出4次保送、1次觸身球,慘失5分讓球隊領先瞬間化為烏有。

「這讓人羞愧,」布勒直言,「這不是我想成為的那種球員,我寧願被打爆也不要像這樣丟臉,今年不知怎麼搞的,我什麼壞事都做了一輪。」

Walker Buehler vs the Angels Career Stats

- 4 career starts vs LAA

- 3.92 ERA, 5 HR allowed

- Angels have scored 10 runs off him in 20.2 IP

- Took him deep in 3 of 4 outing

Now the Angels face him in a Red Sox jersey.

Walker Buehler vs Jack Kochanowicz tonight at the Big A. pic.twitter.com/xFbmpHzlj2 — SleeperAngels (@SleeperAngels) June 23, 2025

雖然首局慘烈,但布勒隨後穩住陣腳,撐完4局投了94球、飆出3次三振,之後未再失分,不過單場7次保送創下個人生涯新高,也成為本季大聯盟投手單場最多保送紀錄。

整場比賽,紅襪在投球、跑壘、防守各方面皆表現不佳,然而布勒認為,自己的首局崩盤是全隊陷入困境的起點,他在賽後扛起責任,「你不可能在大聯盟比賽中投出7次保送還指望贏球。我們一直在嘗試不同的策略、不同的搭配,但如果無法確實執行、無法投進好球帶,那就毫無勝算。」

Walker Buehler after getting 3 Angels out



(He allowed 5 runs and 11 batters)pic.twitter.com/3Bll12fxzk — メ???? (@x0timelessx0) June 24, 2025

主帥柯拉賽後提及,自己仍會支持這位去年為道奇拿下世界大賽最後一個出局數、季後以一年2105萬美元轉戰紅襪的投手。「我們會再討論,」柯拉說,「但他第2、3局表現得很好,球速提升,球的位移也有做到,他自己也知道,我們剛剛在休息室談了一下,他覺得自己在一些機械動作上需要改善,但他會為下一場做好準備。」

The Dodgers walked away from Walker Buehler at the right time. pic.twitter.com/6hQT5w0Gsr — Klein25 (@Klein25) June 24, 2025

本季布勒的防禦率高達6.29,創下生涯最差紀錄(不含2017年初登板的8場先發),對於該如何避免災難開局,布勒也坦言,「說真的,我覺得沒什麼太大的不同,這就是棒球最難也最令人沮喪的地方。那條界線非常細微。」

2024年例行賽,布勒前16場先發表現也不穩,防禦率5.38,但季後賽迅速調整,繳出3.60的穩定數據,他相信自己有能力再次突破困境。「去年就是這樣,整個半年掙扎,然後在季末才找回感覺,這就說明了那條界線有多細,」布勒最後補充,「但我不想等到十月才搞懂一切。」