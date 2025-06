水手羅里本季第32轟！　雙城主帥嘆：只有賈吉曾帶來這種壓迫感

▲水手重砲鐵捕羅里(Cal Raleigh)連4戰炸裂。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

水手強打捕手羅里(Cal Raleigh)近期手感正處於巔峰狀態,在台灣時間24日上午交手雙城的比賽中,羅里於9局上半再度開轟,本季第32支全壘打出爐,不僅延續連4場開轟的驚人氣勢,也讓他的美聯MVP呼聲水漲船高,隊友們更毫不掩飾為他「背書」。

此役水手以11比2大勝雙城,先發華裔投手布萊恩(Bryan Woo)主投6局責失2分、飆出平個人生涯紀錄的9次三振,中外野手羅德里奎茲(Julio Rodríguez)也敲出442英呎的超大號全壘打貢獻4分打點;然而真正搶盡鋒頭的仍是羅里,羅里在9局上半兩出局時,鎖定溫茨(Joey Wentz)86英哩紅中變速球補上2分砲,為這場早早定調的比賽畫下驚嘆號。

Cal Raleigh:

- HR in 4 straight games for the first time in his career

- 6 HRs in his last 6 games

- 5 HRs in 4 games against the Twins this season pic.twitter.com/XF9a9ECIcN — MLB (@MLB) June 24, 2025

「我認為他絕對值得獲得他人生第一次的MVP機會,」羅德里奎茲談到萊利時直言不諱,此外他也提到這段時間打擊順序被調整至羅里前方,讓他轉變心態,全力扮演最強前導者,「不管是保送、安打,不管是什麼,重點是上壘,因為他現在揮棒的狀態,真的會讓對手頭痛。」

羅里不僅寫下生涯首次連4戰開轟紀錄,這支全壘打也是他本季第32轟,續居全聯盟首位,依目前趨勢推算,年底可望挑戰67轟,超越2022年洋基隊長賈吉(Aaron Judge)所創的美聯紀錄。

Cal Raleigh's year continues to be nothing short of amazing pic.twitter.com/g2SHzecvZ1 — DraftKings (@DraftKings) June 24, 2025

「他現在的表現,真的應該被認真看待,因為以捕手之姿做出這些貢獻,對比賽攻守兩端都產生重大影響,我認為目前沒有其他人能達到這種層級,」羅德里奎茲接著說。

當被問到如果自己是對面投手,會怎麼面對羅里時,水手布萊恩直言,「我會直接比4根手指讓他保送上壘,我不會投給他打,我一直在跟教練團說,我不懂為什麼對手不直接敬遠,現在的感覺就是——他會打出去,你已經預期了。」

The Minnesota Twins are 1-9 in their past 10, 6-16 in their past 22 games



The Minnesota Twins are 11.5 games back in the AL Central



The Minnesota Twins just announced they are bringing back Manager Rocco Baldelli next season no matter what pic.twitter.com/lwoAqFGi9E — Uncovered MLB (@UncoveredMLB) June 24, 2025

雙城主帥鮑戴利(Rocco Baldelli)在賽前就曾指出,羅里已是他與投手教練馬基(Pete Maki)間的重要話題,「你通常不會進入一個系列賽時就想著,我們得想辦法封鎖羅里,過去只有賈吉讓我有類似感覺,這大概是你能在這個比賽中見到最令人印象深刻的上半季之一。」