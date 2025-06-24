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水手羅里本季第32轟！　雙城主帥嘆：只有賈吉曾帶來這種壓迫感

▲水手重砲鐵捕羅里（Cal Raleigh）連4戰炸裂。（圖／達志影像／美聯社）

▲水手重砲鐵捕羅里（Cal Raleigh）連4戰炸裂。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

水手強打捕手羅里（Cal Raleigh）近期手感正處於巔峰狀態，在台灣時間24日上午交手雙城的比賽中，羅里於9局上半再度開轟，本季第32支全壘打出爐，不僅延續連4場開轟的驚人氣勢，也讓他的美聯MVP呼聲水漲船高，隊友們更毫不掩飾為他「背書」。

此役水手以11比2大勝雙城，先發華裔投手布萊恩（Bryan Woo）主投6局責失2分、飆出平個人生涯紀錄的9次三振，中外野手羅德里奎茲（Julio Rodríguez）也敲出442英呎的超大號全壘打貢獻4分打點；然而真正搶盡鋒頭的仍是羅里，羅里在9局上半兩出局時，鎖定溫茨（Joey Wentz）86英哩紅中變速球補上2分砲，為這場早早定調的比賽畫下驚嘆號。

「我認為他絕對值得獲得他人生第一次的MVP機會，」羅德里奎茲談到萊利時直言不諱，此外他也提到這段時間打擊順序被調整至羅里前方，讓他轉變心態，全力扮演最強前導者，「不管是保送、安打，不管是什麼，重點是上壘，因為他現在揮棒的狀態，真的會讓對手頭痛。」

羅里不僅寫下生涯首次連4戰開轟紀錄，這支全壘打也是他本季第32轟，續居全聯盟首位，依目前趨勢推算，年底可望挑戰67轟，超越2022年洋基隊長賈吉（Aaron Judge）所創的美聯紀錄。

「他現在的表現，真的應該被認真看待，因為以捕手之姿做出這些貢獻，對比賽攻守兩端都產生重大影響，我認為目前沒有其他人能達到這種層級，」羅德里奎茲接著說。

當被問到如果自己是對面投手，會怎麼面對羅里時，水手布萊恩直言，「我會直接比4根手指讓他保送上壘，我不會投給他打，我一直在跟教練團說，我不懂為什麼對手不直接敬遠，現在的感覺就是——他會打出去，你已經預期了。」

雙城主帥鮑戴利（Rocco Baldelli）在賽前就曾指出，羅里已是他與投手教練馬基（Pete Maki）間的重要話題，「你通常不會進入一個系列賽時就想著，我們得想辦法封鎖羅里，過去只有賈吉讓我有類似感覺，這大概是你能在這個比賽中見到最令人印象深刻的上半季之一。」

關鍵字： MLB西雅圖水手羅里

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