運動雲

>

統一獅x三麗鷗見面會開放報名　兩戰預售破8成有望再滿場

▲統一獅三麗鷗超萌明星酷企鵝、酷洛米、Hello Kitty舉辦合影見面會。（圖／統一獅提供）

▲統一獅三麗鷗超萌明星酷企鵝、酷洛米、Hello Kitty舉辦合影見面會。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／綜合報導

統一7-ELEVEN獅將於7月11日（五）至13日（日）在台南市立棒球場舉辦下半季首場主題日「SANRIO CHARACTERS X UNILIONS」，攜手超人氣三麗鷗明星酷企鵝、酷洛米與Hello Kitty打造萌度爆表的聯名活動。系列活動包含限量周邊、場內布置及三天三場的「三麗鷗明星合影見面會」，現已開放報名參加抽選。

統一獅本季在5月24日以及6月14日、15日皆完成滿場，本系列賽有機會繼續挑戰滿場目標。目前7月12日（六）賽事內野門票銷售已突破九成、僅剩約300張座位，13日（日）場次亦超過八成銷售率，預期三日活動皆將湧入大量球迷。球團提醒，只有購買當日比賽門票的球迷，才具有報名抽選合影活動的資格。

[廣告]請繼續往下閱讀...

三場合影活動分別於三個主題日進行，7月11日將由酷洛米打頭陣，於當日下午5點10分至5點40分登場；7月12日下午2點半至3點，Hello Kitty將現身球場與幸運球迷同框；7月13日則由酷企鵝壓軸現身，時間與Hello Kitty相同。

每場合影活動僅限30組正選及10組備選名額，報名時間自即日起至7月5日（六）晚間11點59分止。活動採實名登記抽選制，中獎名單將於7月7日下午2點於統一獅官方Facebook公布。中選者須於指定報到時段完成身分與座位驗證，方可領取合影券，每張合影券可攜伴最多五人一同參與，並由官方攝影師協助拍攝合影一張，每次合影最多四人登台。

此活動不接受報名資料異動，報名前務必確認填寫資訊正確。更多資訊與報名表單請見官方社群平台與公告。

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／悲情！ESPN證實　NBA溜馬哈利伯頓右腳阿基里斯腱撕裂

快訊／悲情！ESPN證實　NBA溜馬哈利伯頓右腳阿基里斯腱撕裂

大谷翔平締造大聯盟125年唯一壯舉　復出第2場登板即達成空前紀錄

大谷翔平締造大聯盟125年唯一壯舉　復出第2場登板即達成空前紀錄

曾豪駒親揭中華隊選將考量　點名未入選2位潛力股：期待年輕選手

曾豪駒親揭中華隊選將考量　點名未入選2位潛力股：期待年輕選手

大谷翔平復出登板內幕曝光　隊友早知情集體守密：超興奮的

大谷翔平復出登板內幕曝光　隊友早知情集體守密：超興奮的

哈利伯頓今動刀！女友安慰　名主播呼籲改賽制：NBA該警覺

哈利伯頓今動刀！女友安慰　名主播呼籲改賽制：NBA該警覺

中華隊、明星賽名單揭曉！曾豪駒宣布林智勝、胡金龍加入中華隊

中華隊、明星賽名單揭曉！曾豪駒宣布林智勝、胡金龍加入中華隊

「空靈女神」大堀彩結婚了！甜曬露肩婚紗　粉絲狂賀：超登對

「空靈女神」大堀彩結婚了！甜曬露肩婚紗　粉絲狂賀：超登對

林子崴相隔790天重返一軍！川岸強看好：有望成為中職Top3左投

林子崴相隔790天重返一軍！川岸強看好：有望成為中職Top3左投

塞爾提克2冠「大鎖」被交易到拓荒者　換回西蒙斯＋2次輪籤

塞爾提克2冠「大鎖」被交易到拓荒者　換回西蒙斯＋2次輪籤

大谷翔平明星賽票選國聯第一！賈吉暫居人氣王

大谷翔平明星賽票選國聯第一！賈吉暫居人氣王

【看影片網氣炸】梅花鹿遭整群屁孩勒脖拖出「要拍照的快點」

熱門新聞

快訊／悲情！ESPN證實　NBA溜馬哈利伯頓右腳阿基里斯腱撕裂

大谷翔平締造大聯盟125年唯一壯舉　復出第2場登板即達成空前紀錄

曾豪駒親揭中華隊選將考量　點名未入選2位潛力股：期待年輕選手

大谷翔平復出登板內幕曝光　隊友早知情集體守密：超興奮的

哈利伯頓今動刀！女友安慰　名主播呼籲改賽制：NBA該警覺

中華隊、明星賽名單揭曉！曾豪駒宣布林智勝、胡金龍加入中華隊

讀者回應

﻿

熱門新聞

1ESPN證實　哈利伯頓阿基里斯腱撕裂

2大谷翔平締造MLB 125年唯一壯舉

3曾豪駒親揭中華隊選將考量

4大谷翔平復出登板內幕曝光！

5哈利伯頓今動刀！名主播呼籲改賽制

最新新聞

1金鶯主場6比0完封遊騎兵摘勝

2台美混血卡洛爾左手腕骨裂！

3統一獅x三麗鷗見面會開放報名

4為了保護年輕球員！小塔提斯提告BLA

5中華男排巴林出賽一度緊張　明晚回台

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

SGA奪冠！談哈利伯頓傷退「競爭有時候就是不公平」

【明星賽購票看這！】25日中午開賣！各隊韓援啦啦隊助陣超豪華

銀次來台開球重溫搭檔林英傑　與曾豪駒熱聊訓練卻喊不敢多說

【冷面女王來了】李珠珢自Cue重現面無表情三振舞

輔助判決確認全壘打　隊友幫忙提醒潘傑楷：打到李多慧

張學友澳門場被要求「講普通話」　霸氣婉拒「學一下廣東話」

【看影片網氣炸】梅花鹿遭整群屁孩勒脖拖出「要拍照的快點」

【紅毯跑出一個阿嬤】婚禮拍帥孫拍到站C位！連新郎都笑場了

【澎湖老闆現身了】韓女星尹到怡遭羞辱！老闆稱「沒事先聯絡」批不尊重

【狙擊零食】吃貨 #邊荷律 秒衝下台搶XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366