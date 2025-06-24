統一獅x三麗鷗見面會開放報名　兩戰預售破8成有望再滿場

▲統一獅三麗鷗超萌明星酷企鵝、酷洛米、Hello Kitty舉辦合影見面會。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／綜合報導

統一7-ELEVEN獅將於7月11日（五）至13日（日）在台南市立棒球場舉辦下半季首場主題日「SANRIO CHARACTERS X UNILIONS」，攜手超人氣三麗鷗明星酷企鵝、酷洛米與Hello Kitty打造萌度爆表的聯名活動。系列活動包含限量周邊、場內布置及三天三場的「三麗鷗明星合影見面會」，現已開放報名參加抽選。

統一獅本季在5月24日以及6月14日、15日皆完成滿場，本系列賽有機會繼續挑戰滿場目標。目前7月12日（六）賽事內野門票銷售已突破九成、僅剩約300張座位，13日（日）場次亦超過八成銷售率，預期三日活動皆將湧入大量球迷。球團提醒，只有購買當日比賽門票的球迷，才具有報名抽選合影活動的資格。

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三場合影活動分別於三個主題日進行，7月11日將由酷洛米打頭陣，於當日下午5點10分至5點40分登場；7月12日下午2點半至3點，Hello Kitty將現身球場與幸運球迷同框；7月13日則由酷企鵝壓軸現身，時間與Hello Kitty相同。

每場合影活動僅限30組正選及10組備選名額，報名時間自即日起至7月5日（六）晚間11點59分止。活動採實名登記抽選制，中獎名單將於7月7日下午2點於統一獅官方Facebook公布。中選者須於指定報到時段完成身分與座位驗證，方可領取合影券，每張合影券可攜伴最多五人一同參與，並由官方攝影師協助拍攝合影一張，每次合影最多四人登台。

此活動不接受報名資料異動，報名前務必確認填寫資訊正確。更多資訊與報名表單請見官方社群平台與公告。