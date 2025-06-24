塞爾提克2冠「大鎖」被交易到拓荒者　換回西蒙斯＋2次輪籤

BREAKING: The Boston Celtics have traded Jrue Holiday to the Portland Trail Blazers for Anfernee Simons and two second-round picks, sources tell ESPN. pic.twitter.com/2ycXQicGkT — Shams Charania (@ShamsCharania) June 24, 2025

記者游郁香／綜合報導

塞爾提克今年尋求衛冕失利，當家一哥坦圖（Jayson Tatum）又遭逢阿基里斯腱重傷，下季恐怕也報銷，傳出這支東區老牌勁旅積極兜售多名主力，根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）的最新消息，綠衫軍將2冠「大鎖」哈樂戴（Jrue Holiday）交易到拓荒者，換回1名球員和2枚次輪籤。

▲塞爾提克將哈樂戴交易到拓荒者。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

現年35歲的哈樂戴現行合約還剩3年約1.04億美元，為讓球隊總薪資降至第2層硬上限之下，塞爾提克需清出至少2000萬美元的空間。《ESPN》權威記者查拉尼亞今（24）日披露，綠衫軍已將哈樂戴交易至拓荒者，換回波特蘭的頭號得分手西蒙斯（Anfernee Simons）以及兩個次輪選秀權。

資深記者費雪（Jake Fischer）指出，這兩個選秀權分別是2030年來自尼克的次輪籤，以及2031年拓荒者自有的次輪籤。消息指出，國王、獨行俠等多隊對哈勒戴有興趣，不過拓荒者目前的計畫是保留這位資深控衛，並不打算立刻再交易他，球隊希望能在西區提升競爭力。

另一位記者西格爾（Brett Siegel）表示，波特蘭加緊腳步在今年NBA選秀前送走26歲的頭號得分手西蒙斯，他們在首輪第11順位有機會挑中幾位頂尖後衛新秀；西蒙斯如今加入塞爾提克，正值他的合約最後一年。

除了哈樂戴之外，禁區「獨角獸」波辛吉斯（Kristaps Porzingis）、射手豪瑟(Sam Hauser)也可能被綠衫軍擺上貨架。