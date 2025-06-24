哈利伯頓手術成功「最痛是我的心」　不後悔為溜馬撕裂跟腱還說抱歉

▲溜馬一哥哈利伯頓完成手術後，坦言「最痛是我的心」。（圖／翻攝自X／Tyrese Haliburton）

記者游郁香／綜合報導

溜馬一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在NBA總冠軍搶七戰撕裂右腳阿基里斯腱，今（24）日在紐約完成手術後，他透過社群平台發表長文吐露心聲，儘管照片中的他擠出微笑，但他坦言「最痛的其實是我的心」，直言這不是自己想像中的結局，不過他不後悔帶傷替印第安納拚冠。

哈利伯頓形容手術後的右腳，就像一個沒有知覺的累贅，但比起身體，他心靈承受的打擊更重，「這樣的失望讓我無法言喻，這種挫敗感真的難以想像。我為了站上這個舞台奮鬥了一輩子，結果卻是這樣的結局？」

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▲溜馬王牌球星哈利伯頓遭逢生涯最大打擊，卻向印第安納球迷致歉。（圖／ 達志影像／美聯社）

他坦言厭倦了「你會變得更強壯再回來」的老套鼓勵，卻也深知這一切會成為他未來值得驕傲的經歷，「我知道我會走出來，成為更好的人、更好的球員」。他更堅定表示，即使撕裂了阿基里斯腱，如果能為這座城市、為他的兄弟們爭取創造歷史的機會，「我願意再來一次、再來一次，永不後悔。」

對於球迷，哈利伯頓深表歉意，「印第安納，我很抱歉。如果有哪個球迷群體不該承受這種事，那就是你們。」他引用已故洛城傳奇布萊恩（Kobe Bryant）當年跟腱斷裂後的名言自勉，「這世界上有比跟腱撕裂更嚴峻的挑戰，不要自怨自艾，找到那絲希望，用一樣的信念、一樣的動力和決心繼續奮鬥。」

▲哈利伯頓表示，不後悔帶傷替溜馬拚冠。（圖／ 達志影像／美聯社）

最後他感性寫下，「我不是『不得不』經歷這一切，而是『能夠』走過這一切，這是恩典。」並附上聖經《箴言》第3章5至6節，「你要專心仰賴耶和華，不可倚靠自己的聰明；在你一切所行的事上都要認定祂，祂必指引你的路。」宣告他會繼續感恩、奮鬥，回到最好的自己，他深信「上帝永遠不會給你超出你能承受的考驗」。