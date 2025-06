世俱盃2比0擊退海灣者　巴黎聖日耳曼小組第1晉級16強

▲克瓦拉茨赫利亞(Khvicha Kvaratskhelia)上半場的進球助PSG先馳得點。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

法甲豪門巴黎聖日耳曼(下稱PSG)台灣時間24日凌晨在美國西雅圖的魯門球場,靠著克瓦拉茨赫利亞(Khvicha Kvaratskhelia)與哈基米(Achraf HakimI)上下半場的各自進球,以2比0擊敗地主海灣者,確定晉級FIFA世界俱樂部盃16強。

Khvicha Kvaratskhelia is having the best time at his first-ever Club World Cup ???????? pic.twitter.com/ftPvSeedlO