世俱盃2比0擊退海灣者　巴黎聖日耳曼小組第1晉級16強

▲克瓦拉茨赫利亞（Khvicha Kvaratskhelia）上半場的進球助PSG先馳得點。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

法甲豪門巴黎聖日耳曼（下稱PSG）台灣時間24日凌晨在美國西雅圖的魯門球場，靠著克瓦拉茨赫利亞（Khvicha Kvaratskhelia）與哈基米（Achraf HakimI）上下半場的各自進球，以2比0擊敗地主海灣者，確定晉級FIFA世界俱樂部盃16強。

Khvicha Kvaratskhelia is having the best time at his first-ever Club World Cup ???????? pic.twitter.com/ftPvSeedlO [廣告]請繼續往下閱讀... June 23, 2025

本場比賽是小組賽最終輪，PSG在先前以0比1不敵巴西勁旅博塔佛戈後，此戰勢在必得，比賽在逾五萬名球迷面前展開，海灣者一開賽便展現出強烈的侵略性，然而真正製造威脅的卻是PSG；第35分鐘維蒂尼亞（Vitinha）在禁區外的射門意外經過隊友克瓦拉茨赫利亞偏轉入網，PSG1比0先馳得點。

"Khvicha Kvaratskhelia"



Porque convirtió este gol para la ventaja parcial del PSG por 1-0 ante el Seattle Sounders por el Mundial de Clubes. Tantos nombres para marcar y justo convierte este que me hace laburar googleando el nombre, la concha de la lora. pic.twitter.com/Ye1VDH3lro — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) June 23, 2025

下半場PSG無論攻防皆完全壓制海灣者，第66分鐘PSG策動一次快速反擊，杜埃（Désiré Doué）直塞給替補登場的巴爾科拉（Bradley Barcola），後者再橫傳哈基米，哈基米門前輕鬆破門，PSG將比分擴大至2比0，直至完場。

WOWW! But d’Achraf Hakimi avec le PSG en Coupe du Monde des Clubs.



BEST PLAYER IN THE WORLD! #HakimiBallondOr ????????pic.twitter.com/y0ar6babTr — FRMF Xtra (@FRMFXtra) June 23, 2025

「我當然感到滿意，」PSG主帥恩里克（Luis Enrique）賽後說道，「這種比賽不好打，球場狀況與歐洲不同，我們得學會適應節奏與環境，不過我認為我們比對手優秀，理應取勝。」

「這項比賽意味著我們要隨時準備前往亞特蘭大、費城或其他城市，我們的目標是走得越遠越好，我相信球員們準備好了，現在才是真正的比賽開始，每場都關乎晉級與否，我們非常有動力！」恩里克最後提及。

Gianluigi Donnarumma'dan inanılmaz bir hata pic.twitter.com/Rg6Elj4ZXj — Yeni Açık (@yeniacikcom) June 23, 2025

「我們知道西雅圖會打得很有強度，他們球員很有實力，因此這場並不輕鬆，跟對博塔佛戈時一樣，」PSG門將多納魯馬（Gianluigi Donnarumma）接著表示，「不過這場勝利意義重大，幫助我們小組第1晉級16強，因為我們的目標就是一路闖進決賽，這座球場的感覺跟歐洲很像，讓我們比較習慣。」

「說實話，我們目前在美國踢過的每座球場都很棒，很開心能在這裡比賽，我希望我們能繼續贏下去，一起闖進決賽。這對我們和整個俱樂部都很重要。」多納魯馬最後說道。