大谷翔平復出登板內幕曝光　隊友早知情集體守密：超興奮的

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊的大谷翔平於美國時間6月22日（台灣時間23日）完成復出後的第二次登板，投1局無安打、無失分，完美收場。他在6月16日（台灣時間17日）對教士隊之戰，睽違663天重返投手丘，消息竟是在前一場比賽結束後才由球隊官方X（前Twitter）突如其來地公布，讓隊內外一片譁然。 外媒報導揭開了隊友首次近距離接觸「二刀流」背後的幕後故事。

大谷轉隊後首次登板的消息，連隊友都難掩興奮。原本外界預期他會持續以Live BP（模擬實戰練習）的方式進行調整，沒想到球團在15日比賽後，突然宣布他將於16日先發登板。報導中指出，這項決定是在教練團與球團高層之間迅速敲定的。

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消息率先在投手群中傳開，26歲的左投牛棚投手崔爾（Jack Dreyer）透露，15日對巨人隊賽前，就有聽說，甚至比賽期間整個牛棚都在熱烈討論。 他笑說，「大家在那邊互相說『你聽說了嗎？』『我聽到了！』『終於要來了！』『太扯了吧！』，雖然大家沒明說是誰或什麼事，沒有主語也沒一句完整的句子，但彼此心裡都知道講的是大谷。像在分享秘密一樣，超興奮的。要我們不說出口真的很難忍啊！」

等到比賽結束，大多數隊友的確比媒體與球迷還早得知消息。羅哈斯（Miguel Rojas）表示，他的置物櫃就在大谷旁邊，「整個休息室都沸騰了，我心想『16日肯定會成為大日子』，沒想到會這麼快，大家都很驚訝。」

據報導，大谷的復出計畫僅限於監督、首席教練與部分訓練團隊知情。總教練羅伯斯（Dave Roberts）甚至連賽後記者會都未透露，僅在結束約20分鐘後由官方X帳號對外公布，讓媒體也措手不及。連隊友艾德曼（Tommy Edman）都說，「我是看社群才知道的。」

實際目睹大谷的「二刀流」演出後，道奇眾將皆感到震撼。蒙西（Max Muncy）直呼，「他投了快30球後，竟然連水都沒喝就直接上打席。」捕手史密斯（Will Smith）則表示，「他一點也不緊張。」