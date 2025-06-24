運動雲

>

大谷翔平復出登板內幕曝光　隊友早知情集體守密：超興奮的

▲▼道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊的大谷翔平於美國時間6月22日（台灣時間23日）完成復出後的第二次登板，投1局無安打、無失分，完美收場。他在6月16日（台灣時間17日）對教士隊之戰，睽違663天重返投手丘，消息竟是在前一場比賽結束後才由球隊官方X（前Twitter）突如其來地公布，讓隊內外一片譁然。 外媒報導揭開了隊友首次近距離接觸「二刀流」背後的幕後故事。

大谷轉隊後首次登板的消息，連隊友都難掩興奮。原本外界預期他會持續以Live BP（模擬實戰練習）的方式進行調整，沒想到球團在15日比賽後，突然宣布他將於16日先發登板。報導中指出，這項決定是在教練團與球團高層之間迅速敲定的。

[廣告]請繼續往下閱讀...

消息率先在投手群中傳開，26歲的左投牛棚投手崔爾（Jack Dreyer）透露，15日對巨人隊賽前，就有聽說，甚至比賽期間整個牛棚都在熱烈討論。 他笑說，「大家在那邊互相說『你聽說了嗎？』『我聽到了！』『終於要來了！』『太扯了吧！』，雖然大家沒明說是誰或什麼事，沒有主語也沒一句完整的句子，但彼此心裡都知道講的是大谷。像在分享秘密一樣，超興奮的。要我們不說出口真的很難忍啊！」

等到比賽結束，大多數隊友的確比媒體與球迷還早得知消息。羅哈斯（Miguel Rojas）表示，他的置物櫃就在大谷旁邊，「整個休息室都沸騰了，我心想『16日肯定會成為大日子』，沒想到會這麼快，大家都很驚訝。」

據報導，大谷的復出計畫僅限於監督、首席教練與部分訓練團隊知情。總教練羅伯斯（Dave Roberts）甚至連賽後記者會都未透露，僅在結束約20分鐘後由官方X帳號對外公布，讓媒體也措手不及。連隊友艾德曼（Tommy Edman）都說，「我是看社群才知道的。」

實際目睹大谷的「二刀流」演出後，道奇眾將皆感到震撼。蒙西（Max Muncy）直呼，「他投了快30球後，竟然連水都沒喝就直接上打席。」捕手史密斯（Will Smith）則表示，「他一點也不緊張。」

關鍵字： 大谷翔平道奇隊復出兩刀流隊友反應

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／悲情！ESPN證實　NBA溜馬哈利伯頓右腳阿基里斯腱撕裂

快訊／悲情！ESPN證實　NBA溜馬哈利伯頓右腳阿基里斯腱撕裂

曾豪駒親揭中華隊選將考量　點名未入選2位潛力股：期待年輕選手

曾豪駒親揭中華隊選將考量　點名未入選2位潛力股：期待年輕選手

大谷翔平締造大聯盟125年唯一壯舉　復出第2場登板即達成空前紀錄

大谷翔平締造大聯盟125年唯一壯舉　復出第2場登板即達成空前紀錄

中華隊、明星賽名單揭曉！曾豪駒宣布林智勝、胡金龍加入中華隊

中華隊、明星賽名單揭曉！曾豪駒宣布林智勝、胡金龍加入中華隊

大谷翔平復出登板內幕曝光　隊友早知情集體守密：超興奮的

大谷翔平復出登板內幕曝光　隊友早知情集體守密：超興奮的

哈利伯頓撕裂阿基里斯腱！預計下季報銷　溜馬衝冠藍圖被打亂

哈利伯頓撕裂阿基里斯腱！預計下季報銷　溜馬衝冠藍圖被打亂

林子崴相隔790天重返一軍！川岸強看好：有望成為中職Top3左投

林子崴相隔790天重返一軍！川岸強看好：有望成為中職Top3左投

大谷翔平明星賽票選國聯第一！賈吉暫居人氣王

大谷翔平明星賽票選國聯第一！賈吉暫居人氣王

麥康諾哽咽向溜馬迷道歉　感性談哈利伯頓：他重傷還安慰我們

麥康諾哽咽向溜馬迷道歉　感性談哈利伯頓：他重傷還安慰我們

國王G4防守大當機　林書豪：是球員的責任

國王G4防守大當機　林書豪：是球員的責任

【最自律的Girl】孫女一本正經撒謊！阿嬤：我不敢聽

熱門新聞

快訊／悲情！ESPN證實　NBA溜馬哈利伯頓右腳阿基里斯腱撕裂

曾豪駒親揭中華隊選將考量　點名未入選2位潛力股：期待年輕選手

大谷翔平締造大聯盟125年唯一壯舉　復出第2場登板即達成空前紀錄

中華隊、明星賽名單揭曉！曾豪駒宣布林智勝、胡金龍加入中華隊

大谷翔平復出登板內幕曝光　隊友早知情集體守密：超興奮的

哈利伯頓撕裂阿基里斯腱！預計下季報銷　溜馬衝冠藍圖被打亂

讀者回應

﻿

熱門新聞

1ESPN證實　哈利伯頓阿基里斯腱撕裂

2曾豪駒親揭中華隊選將考量

3大谷翔平締造MLB 125年唯一壯舉

4曾豪駒宣布林智勝、胡金龍加入中華隊

5大谷翔平復出登板內幕曝光！

最新新聞

1傷後2個月！40歲詹皇首度重返球場

2大谷翔平刀流再現！道奇教頭藏隱憂

3大谷翔平復出登板內幕曝光！

4大谷明星賽票選國聯第一！賈吉人氣王

5林萬益潛水艇啟航挑戰職棒夢

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

SGA奪冠！談哈利伯頓傷退「競爭有時候就是不公平」

【明星賽購票看這！】25日中午開賣！各隊韓援啦啦隊助陣超豪華

銀次來台開球重溫搭檔林英傑　與曾豪駒熱聊訓練卻喊不敢多說

【冷面女王來了】李珠珢自Cue重現面無表情三振舞

輔助判決確認全壘打　隊友幫忙提醒潘傑楷：打到李多慧

張學友澳門場被要求「講普通話」　霸氣婉拒「學一下廣東話」

【看影片網氣炸】梅花鹿遭整群屁孩勒脖拖出「要拍照的快點」

【澎湖老闆現身了】韓女星尹到怡遭羞辱！老闆稱「沒事先聯絡」批不尊重

【紅毯跑出一個阿嬤】婚禮拍帥孫拍到站C位！連新郎都笑場了

【泰格與雪兒】我的好室友
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366