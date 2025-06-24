大谷翔平明星賽票選國聯第一！賈吉暫居人氣王

Aaron Judge remains the overall leader in All-Star voting and Shohei Ohtani paces the National League.



The top vote-getter in each league earns an automatic All-Star bid! https://t.co/XWNL3CCn2J pic.twitter.com/4x728hvoXu — MLB (@MLB) June 23, 2025

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟公布明星賽先發野手球迷投票的第二階段中期結果，道奇球星大谷翔平再度展現超高人氣，在國聯指定打擊（DH）部門獲得2,521,718票，為國聯所有選手中最高票，亦是全聯盟總票數第二高。

本屆明星賽將於7月15日舉行。若大谷最終當選，將是他連續第5年、職業生涯第5度入選明星賽。

同位置第二名為從紅襪轉戰巨人隊的迪佛斯（Rafael Devers），票數為1,103,085票，大谷遙遙領先超過140萬票。第三名則是小熊外野手鈴木誠也，獲得641,687票。

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整體來看，聯盟票數最高為洋基隊外野手賈吉（Aaron Judge），目前以2,699,483票暫居人氣王。 本次明星賽投票採兩階段進行，第一階段將於本月26日公布結果，若大谷能以聯盟最高票作收，將直接取得先發資格，無需參加第二階段投票。

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）