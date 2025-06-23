曾豪駒親揭中華隊選將考量　點名未入選2位潛力股：期待年輕選手

▲中職明星賽平野惠一（左）對決曾豪駒（右）。（圖／中職提供）

記者楊舒帆／台北報導

中職明星賽將由中華隊出戰明星隊，總教練曾豪駒透露名單的考量，並點名近期兩位未入選的好手，包括兄弟的鄭浩均與雄鷹的林詩翔值得期待，也盼望更多年輕選手被看見。

這次中華隊名單與12強賽重疊性高，曾豪駒表示，現在都還在觀察中，距離明年賽事開打還有一段時間，目前入選的選手，都是在追蹤期間的觀察對象，也希望選手能保持健康、球季有好表現。這次納入名單的大多數是以12強與經典賽資格賽為基礎。

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中華隊名單中未列入「國防部長」張育成，曾豪駒透露：「因為他這段時間仍在養傷，希望他能專心復原，並為球季做好準備。」

此次特別讓胡金龍、林智勝兩位老將加入中華隊，是否會直接排進先發陣容？曾豪駒直言：「有可能！」他指出，兩人過往都是中華隊常客，這也是他們生涯最後一年，藉由這次機會感謝他們的貢獻，並讓他們傳承經驗、享受最後一次明星賽。

曾豪駒也談到將與中職會長蔡其昌赴美進行訪視：「我們想表達誠意，讓他們了解我們的目標，也會詢問他們的意願，希望他們能代表台灣出戰、爭取榮耀。」此行將拜訪三位具中華隊資格的台美混血美職好手，曾豪駒強調：「他們若能加入，對中華隊的戰力有幫助，也期望順利成功。」

談及今年中職年輕選手的表現，曾豪駒指出，台鋼雄鷹終結者林詩翔明顯進步，將持續觀察他整季表現；而最近傷癒復出的「美美」鄭浩均表現也很不錯，「他們是我們都一直在觀察選手，希望有更多年輕球員能展現自己，讓我們看見他們的潛力。」