運動雲

>

中職明星賽門票25日開賣　韓援助陣超豪華啦啦隊陣容出爐

記者楊舒帆／台北報導

2025年台灣精品中華職棒明星對抗賽將於7月19日與20日，在臺北大巨蛋盛大登場，「TEAM STAR」與「TEAM TAIWAN」兩支陣容堅強的隊伍將正面交鋒，帶來一場結合熱血與娛樂的棒球盛宴。售票票價揭曉最貴的是白金特區票價為4080元，最便宜的是880元。

今（23）日，雙方名單正式揭曉，眾多人氣球星齊聚一堂，超豪華啦啦隊女孩名單也出爐，各隊韓援助陣拚人氣，勢必為球迷呈現最精彩的明星對決。

▲中職明星賽記者會。（圖／中職提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中職明星賽記者會。（圖／中職提供）

今年中職明星賽再度攜手日本任天堂跨界合作，共同打造今夏最強棒球盛事，進一步拓展棒球與娛樂的跨域結合，吸引更多不同世代的球迷進場同樂。

本屆明星賽門票預計於6月25日中午12點，在ibon售票系統全面開賣。比賽場地臺北大巨蛋將開放內野全區與外野B1區域供球迷選擇，票價依區域有所區分，其中白金特區票價為4080元，採實名制購票，每場限量252席，購票者不僅能享有專屬通道入場，更可獲得限定贈品，包括女孩簽名毛巾與賽後女孩碰拳會的參與資格。此外，B1層亦設有精品熱區、中央區、站立熱區、商務區與經濟區，票價從2080元至880元不等，提供球迷多元選擇。

上層觀眾席方面，L2區域分為乖乖熱區與一般區，票價分別為880元與680元，L4的乖乖同樂區與外野B1的動滋區則為580元，L5的攻蛋同樂區為480元。凡購買內野票的球迷皆可獲得多項明星賽限定贈品，包括乖乖聯名提袋、歐告聯名乖乖、賽事球衣收納小包與應援毛巾，讓每位入場觀眾都能帶著滿滿的回憶與驚喜離開。

今年明星賽的開賽時間也已確定，7月19日的首場賽事將於晚間6點05分開打，翌日7月20日則為下午4點05分開賽。中華隊將設於一壘側，明星隊則在三壘側，球迷購票時請特別留意座位區域，以便近距離為支持的選手加油喝采。

▲中職明星賽啦啦隊陣容。（圖／中職提供）

▲中職明星賽啦啦隊陣容。（圖／中職提供）

▲中職明星賽啦啦隊陣容。（圖／中職提供）

▲中職明星賽啦啦隊陣容。（圖／中職提供）

關鍵字： 中職明星賽2025棒球台灣影音

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／NBA重磅交易！杜蘭特被送到火箭　太陽換回2球員＋6選秀權

快訊／NBA重磅交易！杜蘭特被送到火箭　太陽換回2球員＋6選秀權

大谷翔平締造大聯盟125年唯一壯舉　復出第2場登板即達成空前紀錄

大谷翔平締造大聯盟125年唯一壯舉　復出第2場登板即達成空前紀錄

中華隊、明星賽名單揭曉！曾豪駒宣布林智勝、胡金龍加入中華隊

中華隊、明星賽名單揭曉！曾豪駒宣布林智勝、胡金龍加入中華隊

爸爸漏接大谷翔平全壘打：這輩子都會懊悔　孩子當場大哭掀熱議

爸爸漏接大谷翔平全壘打：這輩子都會懊悔　孩子當場大哭掀熱議

快訊／溜馬噩耗！　王牌球星哈利伯頓首節「無碰撞」傷退倒下

快訊／溜馬噩耗！　王牌球星哈利伯頓首節「無碰撞」傷退倒下

快訊／溜馬哈利伯頓意外重傷　SGA率雷霆勇奪NBA總冠軍

快訊／溜馬哈利伯頓意外重傷　SGA率雷霆勇奪NBA總冠軍

快訊／大谷翔平二刀流發威！先發投手又開轟　道奇13比7勝國民

快訊／大谷翔平二刀流發威！先發投手又開轟　道奇13比7勝國民

大谷翔平每一球引爆歡呼！投1局飆速159奪2K　道奇隊紀錄再添一筆

大谷翔平每一球引爆歡呼！投1局飆速159奪2K　道奇隊紀錄再添一筆

快訊／當代NBA最強砍將誕生　雷霆SGA率隊奪冠還拿FMVP

快訊／當代NBA最強砍將誕生　雷霆SGA率隊奪冠還拿FMVP

快訊／江坤宇破66萬人氣王　瑪利歐助陣中職明星賽

快訊／江坤宇破66萬人氣王　瑪利歐助陣中職明星賽

【情緒價值給滿】夢回童年收服寶可夢！事實證明錢真的能買到快樂XD

熱門新聞

快訊／NBA重磅交易！杜蘭特被送到火箭　太陽換回2球員＋6選秀權

大谷翔平締造大聯盟125年唯一壯舉　復出第2場登板即達成空前紀錄

中華隊、明星賽名單揭曉！曾豪駒宣布林智勝、胡金龍加入中華隊

爸爸漏接大谷翔平全壘打：這輩子都會懊悔　孩子當場大哭掀熱議

快訊／溜馬噩耗！　王牌球星哈利伯頓首節「無碰撞」傷退倒下

快訊／溜馬哈利伯頓意外重傷　SGA率雷霆勇奪NBA總冠軍

讀者回應

﻿

熱門新聞

1NBA重磅交易！杜蘭特被送到火箭

2大谷翔平締造MLB 125年唯一壯舉

3曾豪駒宣布林智勝、胡金龍加入中華隊

4爸爸漏接大谷翔平全壘打：這輩子都會懊悔

5溜馬噩耗！　哈利伯頓無碰撞傷退

最新新聞

1張泰山獲邀響尾蛇台灣日開球

2平野惠一明星賽想當鋒總小弟　

3世俱盃皇馬3比1擊退帕丘卡奪勝

4阿爾及利亞足球場釀重大悲劇！

5曾豪駒親揭中華隊選將考量

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【冷面女王來了】李珠珢自Cue重現面無表情三振舞

銀次來台開球重溫搭檔林英傑　與曾豪駒熱聊訓練卻喊不敢多說

【嗆司曲神應援】 #高佳彬 #趙多彬一跳《Go Stronger》就秒得分！

【跳出局舞舉錯手XD】李珠珢可愛笑出緊急修正

高佳彬&趙多彬應援嗆司曲　跳《Go Stronger》秒得分

63歲馬景濤直播突昏倒　眼神失焦「後腦重擊地面」

【章魚擬態開掛中】1秒變岩石我整個看傻！根本背景偽裝術XD

【怒拍閘門】旅客疑找不到刷卡處遭站務員咆哮！台鐵致歉

刺青男被按喇叭停紅燈理論 見對方「包手」秒道歉：拍謝啦

【大聲就贏?】電動滑板車亂入馬路險擦撞還硬拗：去問警察啊！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366