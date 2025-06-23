中職明星賽門票25日開賣　韓援助陣超豪華啦啦隊陣容出爐

記者楊舒帆／台北報導

2025年台灣精品中華職棒明星對抗賽將於7月19日與20日，在臺北大巨蛋盛大登場，「TEAM STAR」與「TEAM TAIWAN」兩支陣容堅強的隊伍將正面交鋒，帶來一場結合熱血與娛樂的棒球盛宴。售票票價揭曉最貴的是白金特區票價為4080元，最便宜的是880元。

今（23）日，雙方名單正式揭曉，眾多人氣球星齊聚一堂，超豪華啦啦隊女孩名單也出爐，各隊韓援助陣拚人氣，勢必為球迷呈現最精彩的明星對決。

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▲中職明星賽記者會。（圖／中職提供）

今年中職明星賽再度攜手日本任天堂跨界合作，共同打造今夏最強棒球盛事，進一步拓展棒球與娛樂的跨域結合，吸引更多不同世代的球迷進場同樂。

本屆明星賽門票預計於6月25日中午12點，在ibon售票系統全面開賣。比賽場地臺北大巨蛋將開放內野全區與外野B1區域供球迷選擇，票價依區域有所區分，其中白金特區票價為4080元，採實名制購票，每場限量252席，購票者不僅能享有專屬通道入場，更可獲得限定贈品，包括女孩簽名毛巾與賽後女孩碰拳會的參與資格。此外，B1層亦設有精品熱區、中央區、站立熱區、商務區與經濟區，票價從2080元至880元不等，提供球迷多元選擇。

上層觀眾席方面，L2區域分為乖乖熱區與一般區，票價分別為880元與680元，L4的乖乖同樂區與外野B1的動滋區則為580元，L5的攻蛋同樂區為480元。凡購買內野票的球迷皆可獲得多項明星賽限定贈品，包括乖乖聯名提袋、歐告聯名乖乖、賽事球衣收納小包與應援毛巾，讓每位入場觀眾都能帶著滿滿的回憶與驚喜離開。

今年明星賽的開賽時間也已確定，7月19日的首場賽事將於晚間6點05分開打，翌日7月20日則為下午4點05分開賽。中華隊將設於一壘側，明星隊則在三壘側，球迷購票時請特別留意座位區域，以便近距離為支持的選手加油喝采。

▲中職明星賽啦啦隊陣容。（圖／中職提供）

▲中職明星賽啦啦隊陣容。（圖／中職提供）