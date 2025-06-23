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3位披0號球星季後賽阿基里斯腱重傷　專家：哈利伯頓本該坐場下

記者游郁香／綜合報導

溜馬一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在生涯最重要的一役，遭逢毀滅的阿基里斯腱傷勢，成為繼公鹿球星里拉德（Damian Lillard）、塞爾提克一哥坦圖（Jayson Tatum）後，第3位在今年季後賽跟腱受傷的球星，且3人都披0號戰袍，成了「恐怖」巧合。

哈利伯頓在總冠軍系列賽G2賽後就出現腿部不適，G5進一步拉傷了右小腿，為了拯救遭聽牌的溜馬，他在得知帶傷上陣的風險之下，仍嘗試各種治療方法繼續上陣，最終他在搶七戰開賽飆進3顆三分後，一次持球突破過程突然倒地，痛到捶地被攙扶退場，比賽還沒結束，就證實是傷到阿基里斯腱。

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傷病專家史塔斯（Jeff Stotts）指出，這已經是本季第8起阿基里斯腱受傷的案例，過去單季最高紀錄為5例（2014-15賽季）。其中公鹿雙星之一里拉德、綠衫軍一哥坦圖和今日的哈利伯頓，更是集中在季後賽期間遭逢此嚴重傷勢，3人下季恐怕都已經報銷，對聯盟來說是極大損失。

▲溜馬王牌球星哈利伯頓首節意外無碰撞情況下傷退、雷霆吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／ 達志影像／美聯社）

▲溜馬王牌球星哈利伯頓冒險帶傷上陣，演變成阿基里斯腱重傷。（圖／ 達志影像／美聯社）

里拉德是在公鹿首輪G4撕裂左腳阿基里斯腱，他克服季末血栓問題神奇復出，但回歸後就面對高強度的季後賽，造成無法挽回的悲劇。波士頓當家王牌坦圖鮮少傷病，在塞爾提克次輪表現掙扎之下，他G4跳出來瘋狂砍分，比賽末段卻重傷倒地，檢查結果為右腳阿基里斯腱撕裂。

▲溜馬王牌球星哈利伯頓首節意外無碰撞情況下傷退、雷霆吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／ 達志影像／美聯社）

▲醫學專家認為哈利伯頓本該在場下。（圖／ 達志影像／美聯社）

運動醫學專家莫爾斯（Jesse Morse）表示，過往很多案例都是從小腿拉傷演變成阿基里斯腱撕裂，哈利伯頓在確診為高程度小腿拉傷後仍堅持出戰G6與G7，「這無異於玩火，這類傷勢出了名地恢復緩慢。」

莫爾斯說，拉傷程度越高，就會大幅增加阿基里斯腱斷裂的風險，「他本該坐在場下。球員總想上場比賽，但這時應由醫療團隊出面做決定。我們有專業訓練、有知識、有經驗，能做出不帶情感的判斷。」

莫爾斯相信球隊醫師已將所有風險據實告知哈利伯頓，讓他在知情的情況下做出選擇，但看到事情真的發生，還是令人心碎。

▲▼公鹿里拉德、安戴托昆波；溜馬透納。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼公鹿里拉德（上）、塞爾提克坦圖（下）今年季後賽都撕裂了阿基里斯腱。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼塞爾提克一哥坦圖疑似遭逢阿基里斯腱撕裂重傷 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA溜馬哈利伯頓里拉德坦圖

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