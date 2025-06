3位披0號球星季後賽阿基里斯腱重傷　專家：哈利伯頓本該坐場下

All Achilles injuries. All throughout the 2025 NBA Playoffs. pic.twitter.com/Ye7NWpmXIW — The Athletic (@TheAthletic) June 23, 2025

記者游郁香/綜合報導

溜馬一哥哈利伯頓(Tyrese Haliburton)在生涯最重要的一役,遭逢毀滅的阿基里斯腱傷勢,成為繼公鹿球星里拉德(Damian Lillard)、塞爾提克一哥坦圖(Jayson Tatum)後,第3位在今年季後賽跟腱受傷的球星,且3人都披0號戰袍,成了「恐怖」巧合。

Every player who tore their Achilles these playoffs wore number 0. ???????????? pic.twitter.com/UBiH5tPwkw — Hoops (@HoopMixOnly) June 23, 2025

哈利伯頓在總冠軍系列賽G2賽後就出現腿部不適,G5進一步拉傷了右小腿,為了拯救遭聽牌的溜馬,他在得知帶傷上陣的風險之下,仍嘗試各種治療方法繼續上陣,最終他在搶七戰開賽飆進3顆三分後,一次持球突破過程突然倒地,痛到捶地被攙扶退場,比賽還沒結束,就證實是傷到阿基里斯腱。

Tyrese Haliburton went down with an injury in Game 7. pic.twitter.com/AZ1uk65dFg — ESPN (@espn) June 23, 2025

傷病專家史塔斯(Jeff Stotts)指出,這已經是本季第8起阿基里斯腱受傷的案例,過去單季最高紀錄為5例(2014-15賽季)。其中公鹿雙星之一里拉德、綠衫軍一哥坦圖和今日的哈利伯頓,更是集中在季後賽期間遭逢此嚴重傷勢,3人下季恐怕都已經報銷,對聯盟來說是極大損失。

▲溜馬王牌球星哈利伯頓冒險帶傷上陣,演變成阿基里斯腱重傷。(圖/ 達志影像/美聯社)

里拉德是在公鹿首輪G4撕裂左腳阿基里斯腱,他克服季末血栓問題神奇復出,但回歸後就面對高強度的季後賽,造成無法挽回的悲劇。波士頓當家王牌坦圖鮮少傷病,在塞爾提克次輪表現掙扎之下,他G4跳出來瘋狂砍分,比賽末段卻重傷倒地,檢查結果為右腳阿基里斯腱撕裂。

▲醫學專家認為哈利伯頓本該在場下。(圖/ 達志影像/美聯社)

運動醫學專家莫爾斯(Jesse Morse)表示,過往很多案例都是從小腿拉傷演變成阿基里斯腱撕裂,哈利伯頓在確診為高程度小腿拉傷後仍堅持出戰G6與G7,「這無異於玩火,這類傷勢出了名地恢復緩慢。」

莫爾斯說,拉傷程度越高,就會大幅增加阿基里斯腱斷裂的風險,「他本該坐在場下。球員總想上場比賽,但這時應由醫療團隊出面做決定。我們有專業訓練、有知識、有經驗,能做出不帶情感的判斷。」

莫爾斯相信球隊醫師已將所有風險據實告知哈利伯頓,讓他在知情的情況下做出選擇,但看到事情真的發生,還是令人心碎。

▲▼公鹿里拉德(上)、塞爾提克坦圖(下)今年季後賽都撕裂了阿基里斯腱。(圖/達志影像/美聯社)