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掃下「總冠軍+MVP+得分王」　SGA封神與喬丹、賈霸齊名

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今（23）日率隊奪下NBA總冠軍，更以傳奇級別表現躋身歷史榮譽殿堂，與喬丹（Michael Jordan）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）與歐尼爾（Shaquille O’Neal）並列，成為史上僅有的在同一賽季同時拿下「年度MVP、得分王、總冠軍」的球員。

本季SGA場均轟下32.7分，命中率高達51.9%，外加6.4助攻、5籃板、1.7抄截與1阻攻，讓他在例行賽豪取71張第一名選票奪下年度MVP，也帶領雷霆寫下68勝14敗的隊史最佳戰績。

總冠軍戰G7中，他再次扮演救世主角色，全場拿下29分、12助攻，且在關鍵的第3節主宰，率隊打出關鍵攻勢，一舉拉開與溜馬的差距，確立勝局。

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▲▼雷霆吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

▲SGA率領雷霆奪冠，賽季劃下完美句點。（圖／達志影像／美聯社）

歷史上能達成「MVP＋得分王＋總冠軍」3冠王壯舉的，僅有1971年賈霸；1991、1992、1996年喬丹；以及2000年歐尼爾，SGA在今年成功打出完美賽季，與3位傳奇齊名。

SGA季後賽場均29.9分、6.5助攻、5.3籃板的表現，讓他在G7賽後榮膺總冠軍賽MVP，也替自己的賽季完美收官。

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