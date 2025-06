水手重砲捕手連3戰開轟　「拉打率80.6%」引發熱議

▲羅里的極高「拉打率」引發熱議。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

水手重砲捕手羅里(Cal Raleigh)今(23)日對戰小熊,擔任「第3棒、指定打擊」,敲出本季第31轟,連續第3場比賽都有全壘打演出。賽後,他極致的「80.6%拉打率」更成為球迷熱議的話題。

首局1出局、一壘有人情況下,羅里鎖定小熊先發瑞(Colin Rea)投出的首球,時速約150.9公里的速球強勢出棒,將球轟向中右外野觀眾席,成為本場比賽的先制2分砲。

CAL RALEIGH IS UNREAL!



His 31st homer of the season! pic.twitter.com/i6jUPLhFJC