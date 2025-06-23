水手重砲捕手連3戰開轟　「拉打率80.6%」引發熱議

▲羅里的極高「拉打率」引發熱議。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

水手重砲捕手羅里（Cal Raleigh）今（23）日對戰小熊，擔任「第3棒、指定打擊」，敲出本季第31轟，連續第3場比賽都有全壘打演出。賽後，他極致的「80.6%拉打率」更成為球迷熱議的話題。

首局1出局、一壘有人情況下，羅里鎖定小熊先發瑞（Colin Rea）投出的首球，時速約150.9公里的速球強勢出棒，將球轟向中右外野觀眾席，成為本場比賽的先制2分砲。

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CAL RALEIGH IS UNREAL!



His 31st homer of the season! pic.twitter.com/i6jUPLhFJC — MLB (@MLB) June 22, 2025

截至今日，羅里以31轟暫居全聯盟及美聯全壘打王，領先洋基主砲賈吉（Aaron Judge）4轟、道奇二刀流巨星大谷翔平5轟，並以66分打點高居美聯榜首，成為當前美聯全壘打與打點雙冠王的領跑者。

值得一提的是，羅里本季的31支全壘打中，有25支是「拉打」，占比高達80.6%；相比之下，大谷26轟中僅13支（50%），賈吉則更少，僅有8支（29.6%）為拉打。

然而，這與羅里的擊球傾向有關，他本季擊出的「拉打飛球」的比率達37.4%，為全大聯盟第1，相對來看，大谷為21.5%、賈吉更僅16.8%。

▲羅里本季「拉打飛球」機率極高。（圖／達志影像／美聯社）

為什麼拉打容易開轟？一般來說，拉打方向（右打者的左外野、左打者的右外野）到外野牆距離較近，擊球點會比一般揮擊早，且更有加速度，因此容易打出長打與全壘打，這也是近年「飛球革命」推崇的打法之一。

小熊的「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）也是「飛球革命」例子之一，他雖然揮棒速度並不快（平均僅72.2英里），但透過打出高比例「拉打飛球」（30.2%），本季已敲出21轟，其中有17支都是拉打。

How did Pete Crow-Armstrong hit this baseball for a homer?! pic.twitter.com/XB0sYJso07 — MLB (@MLB) May 29, 2025

自本季起，《Statcast》新增了一項名為「擊球攔截點」的數據，可分析打者是「擊球較早」還是「帶進來打」。羅里為左右開弓打者，他站在右打的擊球點距離為身體中心39.6英吋前方，左打區則是34.7英吋前方，相比之下，大谷為28.7英吋，賈吉則是30.5英吋，這代表羅里出棒時機明顯更早，擊球點更靠前。

過去棒球界認為應該「帶進來」擊球，避免追打壞球或揮空，但隨著飛球革命興起，「早擊球＋拉打＝長打」已成為時下趨勢。