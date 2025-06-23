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淚目！哈利伯頓拄拐杖迎接隊友　麥康諾在傳奇米勒懷中哭泣

記者游郁香／綜合報導

溜馬一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）帶著右小腿傷勢拚戰，雖幫助球隊將戰線延長到搶七，卻在G7首節遭逢嚴重的阿基里斯腱傷勢，印第安納最終以91比103錯過隊史首冠，賽後從板凳奮力砍下16分、6籃板的資深替補麥康諾（T.J. McConnell）紅了眼眶，在傳奇前輩米勒（Reggie Miller）懷中哭泣，拄著拐杖的哈利伯頓也在球員通道迎接隊友，畫面令人鼻酸。

▲▼溜馬板凳「白人救世主」麥康諾。（圖／達志影像／美聯社）

▲溜馬板凳「白人救世主」麥康諾。（圖／達志影像／美聯社）

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溜馬首節就折損體系「核心」哈利伯頓，全隊仍凝聚在一起，半場打完甚至取得1分領先，足見團隊韌性之強大，無奈下半場遭到超前，全隊出現多達21次失誤也成了致命傷，最終以91比103落敗。

帶著小腿拉傷拚戰，最終演變成阿基里斯腱重傷的哈利伯頓，賽後拄著拐杖在球員通道迎接每一位隊友，畫面拍到今年季後賽屢屢扮演奇兵，被隊友稱為「白人救世主」的麥康諾紅了眼眶，傳奇前輩米勒將他擁入懷中安慰，當他走向哈利伯頓時再次情緒激動，拭去了淚水。

多位NBA記者為溜馬感到惋惜，太陽隨隊記者博古特（Gerald Bourguet）致上敬意，「即使比賽看起來已經徹底結束，溜馬依然拒絕放棄。他們是我看過最有韌性的一支球隊。我真的替他們的球迷感到遺憾，他們接下來一輩子都會想著：如果哈利伯頓沒受傷，結果會不會不一樣。這是一個令人驕傲的賽季。」

▲溜馬王牌球星哈利伯頓首節意外無碰撞情況下傷退、雷霆吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／ 達志影像／美聯社）

▲溜馬一哥哈利伯頓遭逢阿基里斯腱重傷。（圖／ 達志影像／美聯社）

「真的很遺憾，這場G7被毀滅性的傷勢所掩蓋。這輪NBA總冠軍賽（還有整個季後賽）都精彩絕倫，籃球之神本該給我們一個更圓滿的結局。希望哈利伯頓能早日痊癒、完全康復。」博古特繼續寫道。

快艇記者埃斯納阿沙里（Farbod Esnaashari）也感嘆，「對哈利伯頓和溜馬來說，這真是個令人心碎的結局。他無疑是整個季後賽最具觀賞性的球員，一舉躍升為超級巨星，卻無法在G7完成自己的故事。希望未來溜馬還有機會再度闖進NBA總冠軍賽。」

關鍵字： NBA溜馬哈利伯頓麥康諾米勒

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