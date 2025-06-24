壓制日職打者、學習鈴木健矢　「國體潛水艇」林萬益啟航選秀

▲林萬益。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

「國體潛水艇」林萬益曾在去年冬季聯盟壓制日職打者，並透過各大賽增添信心，今年決定投入選秀。

林萬益回憶，大二參加梅花旗時，曾因貧血在飯店集合時暈倒。當時密閉空間內擠了太多人，導致突然昏厥，國中時期也曾有一次類似經驗。當時教練建議他多休息，因此錯過大專盃等比賽的報名時間。

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升上大三後開始累積比賽經驗，教練建議他多磨練一年後再參加選秀。升上大四後，他以大學球員代表身份參加冬季聯盟，對日職白隊先發5局失1分；同時也出征大專盃，兩邊奔波，但對他而言是相當寶貴的經驗。

談到對決日職打者與大學打者不同。他表示：「在大學比賽通常只會投低角度的球，對上日職打者後，配球方式改變，從第二輪開始就得逼自己投高角度的球，這是在大學比較沒注意到的細節。捕手陳世嘉的引導也幫助很大。」

作為下勾投手，林萬益認為自己風格較接近日職的鈴木健矢：「我的球速不像高橋禮那樣快，所以學習鈴木健矢的配球。最近球速已回到125公里，大三時最快曾投到130公里左右。」

春季聯賽決賽對台灣電力張力很大，林萬益投4.2局失3分。他透露：「那場比賽前半段狀況沒那麼好，後來會反思冬季聯盟中是怎麼壓制打者的，進而進行調整。」

除了直球之外，他還具備滑球、變速球與曲球等武器。其中變速球為縱向變化，成為他的主要武器球。冬季聯盟中曾遇到林柏佑與陳宇宏，他們的變速球是橫向變化。他也向他們請教，但仍認為自己的投球方式較為順手。

近期在國體投手教練林煜清的調教下，他逐漸找回球速，也坦言仍希望能繼續提升球速表現。