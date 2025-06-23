大谷翔平每一球引爆歡呼！投1局飆速159奪2K　道奇隊紀錄再添一筆

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇二刀流球星大谷翔平於23日（台灣時間）主場迎戰國民，擔任先發投手，僅投1局便退場，不過18球中投出12顆好球，飆出2次三振無失分，也順利完成復出後的第二場登板，更是他身穿道奇戰袍後首度奪下三振紀錄。未被敲安也未失分，最快球速達到159公里（98.8英里），每投出一球球迷都報以歡呼。

這場比賽是大谷翔平投手復出後的第二次登板，第一次復出雖投1局被敲2安失1分，但也展現球速高達100.2英里（約161.3公里）的驚人火球能力。本戰大谷球速雖略為下修，但控球與球威表現更為理想，最快球速仍達98.8英里（約159公里）。

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根據大聯盟官網報導，加盟道奇後的大谷翔平是隊史第二位單季「10轟+2登板」的選手。上一位達成此紀錄的是K.赫南德茲（Kiké Hernández），他在2024年敲出12轟，並以野手身分登板投了4.1局。

首局面對國民打線，大谷僅用一球就讓首名打者阿布拉姆斯（CJ Abrams）擊出一壘滾地球出局，接著面對伍德（James Wood）時原本製造出游擊飛球，但游擊手貝茲（Mookie Betts）因太陽照射視線不佳，發生接球失誤，造成對方跑者上壘。儘管如此，大谷沉著應對，接連以內角滑球讓賈西亞（Luis García Jr.）揮空三振，再以卡特球三振洛威（Nathaniel Lowe），穩住局面、完美退場。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）日前便表示，目前大谷仍處於投手調整期，因此每場只會安排登板1局，並強調「即使沒有投到100英里，97、98也非常夠用」，更讚許大谷的控球已有提升。本戰他在1局內共用18球無四死球，三振2人，未被擊出任何安打。

大谷翔平投完上半局後旋即換上打擊裝備站上打席，展現出「二刀流」本色，不過首打席遭三振。儘管如此，大谷成功在投手丘重展身手，讓主場球迷歡聲雷動，每投一球都引發歡呼，人氣與實力兼具。