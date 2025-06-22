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首轟當天不孤單！張肇元主動拉台顏郁軒　暖心舉動逼哭戰友

▲張肇元（左）找顏郁軒（右）上頒獎台。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲張肇元（左）找顏郁軒（右）上頒獎台。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者楊舒帆／桃園報導

台鋼雄鷹自培出身的顏郁軒終於等到一軍機會，目前在3場一軍出賽中都有敲出安打。回顧2023年生涯最低潮的時光，他感謝一路上協助他的教練與隊友。談到17日生涯首轟當天，MVP得主張肇元主動拉他上台與球迷分享心情，讓他當場感動落淚。

顏郁軒表示：「本來不想哭的，一被問到問題，就想到過去煎熬的日子，忍不住哭了。尤其2023年是我打棒球以來最失意的一年，謝謝所有幫助我的人，也謝謝自己沒有放棄。」當天他媽媽坐在觀眾席上，在鏡頭前看似淡定，他則笑著補充：「她有說我是最棒的。」流露滿滿的欣慰與感動。

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顏郁軒透露，自己原本並未預期上台，是張肇元主動邀請他一起上台受訪。他說：「肇元在2023年對我幫助很大，尤其主動指出我打擊上的缺點，真的很感動。他不只提到技術層面，也間接幫我調整心態，讓我覺得很窩心。」

如今逐漸適應一軍節奏，他提到：「很喜歡一軍的氣氛，也喜歡被關注的感覺。人越多我越興奮，緊張是因為怕自己無法發揮應有的水準。」從小在高雄長大，如今能加入高雄在地的台鋼雄鷹，顏郁軒也感到特別開心，「街景中常常能看到台鋼雄鷹的廣告，真的很融入在地。」

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