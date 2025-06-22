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綠軍2冠大鎖成杜蘭特交易案一環？太陽想要今年高順位籤為回報

▲▼太陽杜蘭特；塞爾提克坦圖。（圖／達志影像／美聯社）

▲傳出杜蘭特主導交易節奏，只願前往火箭、熱火與馬刺，造成市場冷卻。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

2屆FMVP杜蘭特（Kevin Durant）交易案籠罩整個NBA市場，各隊動作遲緩，等待「第一張骨牌」落下。傳出塞爾提克2冠「大鎖」哈勒戴（Jrue Holiday）可能成為涉及杜蘭特的3方交易籌碼之一，太陽方面則明確希望透過這筆交易，換得2025年高順位首輪籤。

《ESPN》名記者洛歐（Zach Lowe）近日爆料，聯盟內部已有初步針對杜蘭特與哈勒戴的「多隊交易」草案流出，雖然兩人並非互換，但作為高薪球員，「分頭打包」進同一筆重磅交易的機率不小。哈勒戴去年幫助塞爾提克奪下隊史第18冠，身價不低，但波士頓後場人手擁擠，加上有意降低團隊薪資，這位頂級大鎖成為遭兜售的對象。

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杜蘭特現有合約僅剩1年約5470萬美元，傳出他只願前往心儀的3支球隊：火箭、馬刺與熱火。《ESPN》資深記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）指出，「他的交易價值下滑，是因為他在限制市場。他非常明確想要掌控自己的生涯終點，這使他成功地迫使自己朝某些特定球隊前進。」

▲熱火新秀長人韋爾，可能成為球隊爭取杜蘭特籌碼。（圖／達志影像／美聯社）

▲熱火新秀長人韋爾。（圖／達志影像／美聯社）

目前火箭端出以史密斯（Jabari Smith Jr.）為主的報價靜候機會，馬刺不願「加碼」符合太陽的期待，已逐漸邊緣化。熱火則明確拒絕將21歲中鋒韋爾（Kel'el Ware）納入交易，「英雄哥」希洛（Tyler Herro）與當家長人阿德巴約（Bam Adebayo）也屬非賣品，使得談判陷入僵局。

資深記者史坦（Mark Stein）指出，太陽尋求從杜蘭特交易中獲得一枚今年的高順位首輪籤，鎖定名單包含暴龍的第9順位、火箭的第10順位、馬刺的第14順位、灰狼的第17順位以及熱火的第20順位，但目前不確定這些球隊是否願意出手。

至於傳聞中「第4隊」暴龍，被認為只是太陽藉此逼迫其他球隊加碼的「槓桿牌」，多倫多不打算將中鋒波圖爾（Jakob Poeltl）納入交易，也無意配合太陽的劇本。鳳凰城側翼馬丁（Cody Martin）則吸引了多隊的目光，預計將成為涉及杜蘭特的直接或多方交易案中的角色球員之一。

▲▼塞爾提克坦圖、布朗、哈樂戴。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈勒戴可能再度成為重磅交易主角，傳與KD案有間接關聯。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 籃球NBA鳳凰城太陽Kevin Durant

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