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伍祐城守下關鍵勝利後落淚！洪總拍拍頭安慰：幹嘛哭

▲▼ 伍祐城 。（圖／記者王真魚攝）

▲伍祐城 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

台鋼雄鷹與樂天桃猿21日上演延長賽激戰，最終靠著王柏融高飛犧牲打超前，並由伍祐城在11局下關鍵守成，以12比11驚險奪勝。伍祐城賽後忍不住落淚，他坦言，前陣子狀況不是那麼好，一時情緒湧上來。

這一戰，伍祐城於10局下登板，面對強打桃猿打線，得點圈局面雖被林泓育擊出追平安打，但隨後穩住陣腳，11局續投，再次化解三壘有人的危機，最終成為奪勝功臣。

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總教練洪一中賽後也特別點名伍祐城的關鍵貢獻，「祐城表現很好，真的是謝謝他、謝謝他！」
他進一步表示，伍祐城本來就是球質很好的投手，「平常投不好常是因為控球問題，今天好球率很高，面對中職這麼強的攻擊，能守住真的很關鍵。」

賽後情緒潰堤，伍祐城坦言，「其實是因為前陣子狀況不是很好，自己很低潮。每天都在跟橫田（久則）教練溝通，討論怎麼調整，怎麼變得更好。這場比賽被派上去，而且有守下來，我真的很開心。」

伍祐城也特別感謝賢拜江承諺，「我季初上來中繼投得不好，一度下去調整，再回來後，學長就一直對我說『你的球很好，往裡面丟就好，不要怕』。」

「我真的就是照著捕手引導的來，不去想太多。就是一球一球勇敢去對決。」他也感謝承諺學長，「他一直叫我不要怕，這次真的有做到。」

總教練洪一中賽後也上前暖心鼓勵，拍拍頭給予安慰。當時教頭說了什麼嗎？伍祐城不好意思地笑說，「他問我幹嘛哭。」

談到淚崩的那一刻，伍祐城直言，「算是宣洩壓力啦，但是暫時性的情緒釋放，畢竟賽季還很長。」

關鍵字： 伍祐城台鋼雄鷹樂天桃猿棒球感性

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