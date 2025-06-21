「比無安打還罕見」紀錄飛了！山本遭誤判 美媒、球迷怒轟主審

Umpire Marvin Hudson stole an immaculate inning from

Yoshinobu Yamamoto on one of the worst called balls you'll ever see.



Hudson missed 17 calls in the game and is ranked 80th of 89 umpires this season. pic.twitter.com/3sMvoiwPuk — Umpire Auditor (@UmpireAuditor) June 20, 2025

記者王真魚／綜合報導

道奇日籍投手山本由伸昨天先發6局1/3被敲7安打、失3分（含1轟），吞下本季第6敗。值得一提的是，他差點寫下MLB罕見紀錄的「完美一局（Immaculate Inning）」，卻因主審爭議判決而擦身而過。

比賽第3局，山本面對教士球星小塔提斯Jr.（Fernando Tatis Jr.）時，前兩名打者皆以3球三振，塔提斯也在2球落後下迎來第3球。這球是一顆中間偏高、時速96英里的直球，極可能是決勝三振球，但主審卻判為壞球，令全場爆出噓聲。

根據《運動畫刊（Sports Illustrated）》指出，「完美一局」即一局內連續用9球三振3名打者，大聯盟史上僅發生116次，遠少於無安打比賽（326次）。若該球被判為好球，山本將可能成為史上首位達成此紀錄的日本選手。

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美媒《TOTAL PRO SPORTS》撰文直指，「山本的那顆速球明顯是好球，這次誤判令人聯想到2010年蓋拉拉加（Armando Galarraga）被沒收完全比賽事件。」

球迷紛紛表達不滿，「比蓋拉拉加的更離譜」、「歡迎來到主審表演秀」、「我們真的需要機器人主審了」

儘管無緣寫紀錄且吞敗，山本全場送出5次三振，防禦率維持在2.76。美媒仍稱他是「道奇目前表現最穩定的先發投手」，截至目前戰績6勝6敗。

不過報導也指出，他最近幾場表現未如前段穩定，此戰第2局被敲出陽春砲先失1分，第5局再因犧牲打掉分追加失分，第7局連續挨兩支二壘安打後失第3分退場。

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）