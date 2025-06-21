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「比無安打還罕見」紀錄飛了！山本遭誤判 美媒、球迷怒轟主審

記者王真魚／綜合報導

道奇日籍投手山本由伸昨天先發6局1/3被敲7安打、失3分（含1轟），吞下本季第6敗。值得一提的是，他差點寫下MLB罕見紀錄的「完美一局（Immaculate Inning）」，卻因主審爭議判決而擦身而過。

比賽第3局，山本面對教士球星小塔提斯Jr.（Fernando Tatis Jr.）時，前兩名打者皆以3球三振，塔提斯也在2球落後下迎來第3球。這球是一顆中間偏高、時速96英里的直球，極可能是決勝三振球，但主審卻判為壞球，令全場爆出噓聲。

根據《運動畫刊（Sports Illustrated）》指出，「完美一局」即一局內連續用9球三振3名打者，大聯盟史上僅發生116次，遠少於無安打比賽（326次）。若該球被判為好球，山本將可能成為史上首位達成此紀錄的日本選手。

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美媒《TOTAL PRO SPORTS》撰文直指，「山本的那顆速球明顯是好球，這次誤判令人聯想到2010年蓋拉拉加（Armando Galarraga）被沒收完全比賽事件。」

球迷紛紛表達不滿，「比蓋拉拉加的更離譜」、「歡迎來到主審表演秀」、「我們真的需要機器人主審了」

儘管無緣寫紀錄且吞敗，山本全場送出5次三振，防禦率維持在2.76。美媒仍稱他是「道奇目前表現最穩定的先發投手」，截至目前戰績6勝6敗。

不過報導也指出，他最近幾場表現未如前段穩定，此戰第2局被敲出陽春砲先失1分，第5局再因犧牲打掉分追加失分，第7局連續挨兩支二壘安打後失第3分退場。

▲山本由伸對巨人一役僅投4.2局就狂失5分。（圖／達志影像／美聯社）

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 山本由伸MLB完美一局主審誤判投手

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