哈利伯頓拒讓雷霆在自家封王　溜馬板凳救世主寫NBA總決賽歷史

記者游郁香/綜合報導

溜馬在總冠軍賽第6戰成功捍衛主場,將戰線逼入搶七,帶傷上陣的一哥哈利伯頓(Tyrese Haliburton)霸氣表示,絕不想看到雷霆眾將在自家捧起歐布萊恩金盃,他也大讚從板凳出發的資深後衛麥康諾(T.J. McConnell)表現太不可思議,「我們都叫他『白人救世主』。」

▲溜馬資深後場替補麥康諾(右)被隊友稱為「白人救世主 」。(圖/達志影像/美聯社)

哈利伯頓雖帶著拉傷的小腿拚戰,但整體狀態相當理想,加上溜馬早早拉開分差,他整場只打了23分鐘,第4節都在場下休息,仍繳出14分、5助攻、2抄截,正負值高達+25,幫助溜馬以108比91痛扁雷霆成功續命,賽後他與前來觀戰的印城傳奇米勒(Reggie Miller)父子深情擁抱。

Tyrese Haliburton and Reggie Miller share a moment after the Pacers blow out the Thunder to force a Game 7 ????????????



(via @Pacers)pic.twitter.com/OoItFvDzRe