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哈利伯頓拒讓雷霆在自家封王　溜馬板凳救世主寫NBA總決賽歷史

記者游郁香／綜合報導

溜馬在總冠軍賽第6戰成功捍衛主場，將戰線逼入搶七，帶傷上陣的一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）霸氣表示，絕不想看到雷霆眾將在自家捧起歐布萊恩金盃，他也大讚從板凳出發的資深後衛麥康諾（T.J. McConnell）表現太不可思議，「我們都叫他『白人救世主』。」

▲▼溜馬資深後場替補麥康諾被隊友稱為「白人救世主 」。（圖／達志影像／美聯社）

▲溜馬資深後場替補麥康諾（右）被隊友稱為「白人救世主 」。（圖／達志影像／美聯社）

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哈利伯頓雖帶著拉傷的小腿拚戰，但整體狀態相當理想，加上溜馬早早拉開分差，他整場只打了23分鐘，第4節都在場下休息，仍繳出14分、5助攻、2抄截，正負值高達+25，幫助溜馬以108比91痛扁雷霆成功續命，賽後他與前來觀戰的印城傳奇米勒（Reggie Miller）父子深情擁抱。

溜馬今日進攻端多點開花，有多達6 人得分上雙，其中33歲資深替補後衛麥康諾又有關鍵演出，繼G3砍下10分、5助攻、5抄截；G5貢獻18分、4籃板、4助攻，他此役更在24分鐘內以12投6中飆出12分、9籃板、6助攻，外帶4抄截。

麥康諾成為NBA總冠軍賽史上第1位板凳出發，卻能累積至少60分、25助攻、15籃板的球員。這位6呎1吋（約185公分）矮小後衛的瘋狂表現，讓人不禁聯想到2011年總決賽，被現任溜馬教練卡萊爾（Rick Carlisle）啟用的達拉斯奇兵巴瑞亞（J.J. Barea），他當時在G5繳出17分、5助攻，G6拿下15分、3籃板、5助攻，成為小牛（現更名為獨行俠）隊史首冠功臣之一，如今歷史彷彿正在重演。

▲▼溜馬資深後場替補麥康諾被隊友稱為「白人救世主 」。（圖／達志影像／美聯社）

▲溜馬資深後場替補麥康諾總冠軍賽屢屢有關鍵演出。（圖／達志影像／美聯社）

率隊將戰線延長到搶七後，哈利伯頓霸氣表示，「我們絕不想在自己主場看到他們捧起冠軍獎盃。」並大讚隊友麥康諾的表現，「他太不可思議了，我們都叫他『白人救世主』。」

這是NBA總冠軍賽歷史上第20次出現第7戰，也是繼2016年騎士逆轉擊敗勇士封王後，睽違9年的總決賽搶七大戰。兩隊誰能封王、誰會飲恨，台灣時間23日見分曉。

關鍵字： 籃球NBA印第安納溜馬Tyrese HaliburtonT.J. McConnellReggie Miller

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