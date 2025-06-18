大谷翔平本季首度吞4K還挨觸身球　道奇3轟取4連勝

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇18日（台灣時間）迎戰教士，道奇單場3轟包含帕黑斯（Andy Pages）演出雙響砲，以8比6獲勝，道奇搶下4連勝。前一戰剛二刀流復出的大谷翔平打得悶，4打數吞4K，打擊率下滑至.296。

教士首局由希茲（Gavin Sheets）適時安打先馳得點，2局下史密斯（Will Smith）掃出二壘安打，接著靠隊友的連續高飛犧牲打推進跑回1分。隨後帕黑斯（Andy Pages）轟出陽春砲超前比數。

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教士3局上攻勢再起，馬查多（Manny Machado）二壘安打，塔提斯 Jr.（Fernando Tatis Jr.）觸身球，阿瑞茲（Luis Arraez）掃安打扳平為2比2。希茲掃出高飛犧牲打帶回超前分，教士以3比2領先。

道奇3局下進攻時發生小插曲，大谷翔平右大腿遭觸身球擊中，引發場邊一陣騷動，由於雙方都有觸身球情況出現，裁判警告雙方。羅伯斯（Dave Roberts）激烈抗議遭驅逐出場。4局下帕黑斯再轟單場第二發全壘打，扳平為3比3。

史密斯6局下與教士投手埃斯特拉達（Jeremiah Estrada）纏鬥12球，轟出兩分砲，本季第7轟出爐。道奇延續攻勢，赫南德茲（Teoscar Hernández）、蒙西、帕黑斯連續安打狙擊，進帳1分，松井裕樹登板後發生暴投，遭到艾德曼掃二壘安打，道奇將比分擴大至8比3。

教士打者布魯克斯（Trenton Brooks）在比賽後段轟出兩分全壘打，幫助球隊縮小差距。道奇牛棚投手寇佩區（Michael Kopech）在滿壘危機中投球時重心不穩意外跌倒，遭判投手犯規，白白讓對手追回1分。儘管如此，道奇仍成功守住勝果，最終以兩分之差贏得比賽。

此役帕黑斯火力全開，4打數4安打包含2發全壘打，貢獻3打點、跑回3分，累計本季第15轟；史密斯也猛打賞3安1轟，貢獻2打點與2得分。大谷翔平本季首度單場吞4次三振，另有1次觸身球保送上壘。松井裕樹6局上登板，與大谷翔平本季第3度上演「日本對決」，成功奪三振。