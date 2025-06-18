迪佛斯震撼交易後首秀敲雙安　巨人主帥曝未來守位規劃

▲迪佛斯的巨人首秀擊出雙安。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

轉戰巨人的強打迪佛斯（Rafael Devers），今（18）日在主場迎戰守護者之戰中完成加盟首秀，他擔任「第3棒、指定打擊」，全場敲出2安、貢獻1打點，雖一度擊出超前安打，不過巨人最終仍以2比3遭逆轉吞敗。

此役為雙方3連戰首戰，迪佛斯於首局初登場就獲得全場起立鼓掌歡迎，雖首打席遭三振，但第2打席便在3局下敲出右外野方向的二壘安打，帶有打點幫助球隊超前，此為他轉隊後首支安打與首分打點。

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然而，巨人先發投手雷伊（Robbie Ray）未能守成，先在4局上被桑塔納（Carlos Santana）擊出追平安打，6局再被阿里亞斯（Gabriel Arias）轟出陽春砲失守。

巨人在9局下再度組織反攻，迪佛斯敲出單場第2支安打，形成1出局、滿壘大好機會，無奈史密斯（Dominic Smith）擊出左外野飛球遭接殺，接著施密特（Casey Schmitt）被三振收場，無緣完成逆轉。

巨人稍早在主場舉行加盟記者會，迪佛斯帶著全新的16號球衣亮相，因其原本使用的11號屬於傳奇投手哈貝爾（Carl Hubbell），此背號已被退休。

本次交易案，紅襪送出迪佛斯，換得左投哈里森（Kyle Harrison）、右投希克斯（Jordan Hicks）、2024年新秀蒂布斯（James Tibbs）與貝洛（Jose Bello），這筆交易震撼聯盟，迪佛斯結束與紅襪的合作關係，雙方簽下的10年3億1350萬美元（約92億7000萬台幣）長約僅履行1年多。

儘管「分手」過程並不和諧，但迪佛斯並不埋怨紅襪，「一切已成過去，我是每天都拚盡全力的球員，巨人把我帶來這裡，就是希望贏球，而我也一樣熱愛勝利與競爭。」

迪佛斯在紅襪時因為不願意守一壘而引發隊內風波，最後被交易到巨人，總教練梅爾文（Bob Melvin）透露，「我們今天有稍微跟他聊了一下，他說，『你們要我守哪裡我就守哪裡，要我打第幾棒我就打第幾棒。』」

梅爾文接著說，「我們會讓他慢慢適應，先安排他在一壘接一些滾地球，等他覺得自在了再讓他上場守備，就目前來看，我們對他的規劃是讓他在DH（指定打擊）和一壘輪替。」