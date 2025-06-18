韓職「前救援王」高祐錫遭馬林魚釋出　原母隊LG雙子釋出善意

▲高祐錫遭馬林魚釋出。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

韓國前救援王高祐錫今（18）日遭馬林魚釋出，儘管他近期在3A表現出色，最終仍被球團戰力外，未能實現登上大聯盟的夢想。站在人生十字路口的高祐錫，如今正面臨留美或返韓抉擇，若他最終選擇回到韓職KBO，原母隊LG雙子也釋出善意，表示若有問題願意協助處理。

高祐錫2024年透過入札制度挑戰大聯盟，與教士簽下2年保障450萬美元、最高可達940萬美元的合約，遺憾未能進入開季名單，從2A出發，又在同年5月被交易至馬林魚，後續又遇到被下放、轉簽小聯盟合約等波折。

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他在今年春訓期間遭遇右手食指骨折，延遲實戰復出，但5月起從新人聯盟一路升上3A，在3A的5場登板中，他投5又2/3局僅失1分，防禦率僅1.59，最快球速達151公里，還於6月16日對國民3A出戰時先發2局無失分，不過馬林魚最終仍決定釋出這位韓國救援好手。

▲旅美首年的高祐錫。（圖／達志影像／美聯社）

截至目前，高祐錫在美職體系2季合計出賽56場，拿下4勝4敗、3次救援成功、5次中繼成功，整體防禦率為5.99。

根據KBO聯盟規定，他於去年2月被LG球團以「任意解除」公示後，需滿1年才可重返KBO，如今時間已屆，若選擇回韓，高祐錫必須與原所屬球隊LG雙子重新簽約。

LG球團對此表示將靜待選手主動聯繫，「我們本來就希望他能在美國成功，但若他決定回歸，當然會對球隊是一大助力。」LG雙子總管車明錫補充，若有薪資上限問題，會協助透過協商妥善處理。

高祐錫自2017年在LG雙子展開職棒生涯，至2023年共累計354場出賽，戰績19勝26敗、139次救援成功、防禦率3.18，並於2022年以42次救援奪下KBO救援王，為韓職最具代表性的終結者之一。