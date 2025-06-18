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李珠珢爆哭被疑與「穿起亞虎球衣」爭議有關　富邦育樂出面回應

▲▼ Fubon Angels悍將啦啦隊成員李珠珢開球。（圖／記者李毓康攝）

▲ Fubon Angels悍將啦啦隊成員李珠珢開球。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦悍將啦啦隊Fubon Angels韓籍成員李珠珢，17日晚間於主場應援時一度情緒激動落淚，引發球迷熱議與關心。對此，富邦育樂18日發出聲明表示，李珠珢昨晚應援時身體略感不適，但仍堅持站在舞台上陪伴粉絲，目前已結束本次應援行程返國休息。

17日富邦悍將在「新莊城堡」主場以4比1擊敗統一獅，吸引8597人進場觀戰，氣氛熱烈。不過賽中二局結束時，有現場球迷發現李珠珢神情異常，低頭掩面並情緒激動落淚，團隊成員隨即上前安撫。相關畫面事後在社群平台廣泛流傳，「李珠珢爆哭」一詞更一度登上熱搜，引發大量討論。對此，李珠珢則在深夜發聲：「非常感謝，非常抱歉，非常愛你們！

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富邦育樂對此表示：「昨晚珠珢應援時身體略不適，但仍盡力應援陪伴粉絲到最後，感謝大家對珠珢的關心，今天已結束此次應援行程返國休息。 昨深夜珠珢也親自回覆粉絲表達感謝。 」

還有網友揣測疑似與李珠珢先前在大巨蛋「穿起亞虎球衣」與昔日啦啦隊隊友互動、引發韓網砲轟有關。

針對外界各種揣測與評論，富邦育樂強調：「對於外界的各種討論與揣測，更希望大家對珠珢及所有辛苦的悍將應援團隊成員，能多一份體諒與尊重。再次感謝所有關心珠珢的粉絲及球迷，也請大家給予更多正面的鼓勵，謝謝。」

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