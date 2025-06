馬刺近48小時靜悄悄　杜蘭特「不想去灰狼」交易談判仍持續

Sources: The Spurs, one of Kevin Durant's preferred destinations, have gone silent over the last 48 hours despite no clear momentum on a trade.



記者游郁香/綜合報導

2屆FMVP杜蘭特(Kevin Durant)爭奪戰正上演,儘管馬刺是他3大心儀下家之一,但聖安東尼奧近48小時「靜悄悄」,引發外界揣測,是否正暗中籌備一擊必中的交易提案。另一方面,杜蘭特表明無意加盟灰狼,但明尼蘇達並未放棄,太陽也對KD最終「改變心意」仍抱持希望,目前局勢撲朔迷離。

馬刺本季延攬前國王一哥福克斯(De'Aaron Fox)入隊,助拳「世代天才」溫班亞馬(Victor Wembanyama),陣中還有本季新人王得主卡索(Stephon Castle),加上擁有今年選秀會兩枚樂透籤,掌握著在交易市場「操作大局」的主動權。

據傳即將與太陽分道揚鑣的2屆FMVP杜蘭特與他的商業夥伴克萊曼(Rich Kleiman),正向鳳凰城高層施壓,希望能被交易到馬刺。不過太陽方面並未將球星意願列為交易條件,而是著眼於「能換回什麼價值」。《ClutchPoints》報導,馬刺過去48小時「靜悄悄」,讓人懷疑是否正醞釀一次「關鍵出手」。

▲馬刺沉寂數日未就杜蘭特傳聞表態,引發是否暗中出手的揣測。(圖/達志影像/美聯社)

聯盟內部消息指出,馬刺不願在交易中動用今年的榜眼籤以及新人王卡索,寧願等待時機、伺機壓低杜蘭特的交易價碼。但太陽當年為換來KD付出布里吉斯(Mikal Bridges)與4枚首輪,如今戰績不佳又面臨薪資壓力,勢必得尋求補償回報。

《ESPN》權威記者查拉尼亞(Shams Charania)表示,火箭與熱火成為杜蘭特更有可能的落腳處,相較之下馬刺的機率較低。

▲杜蘭特傾向加盟馬刺、熱火或火箭,但對灰狼興趣缺缺。(圖/達志影像/美聯社)

另一方面,杜蘭特表明不願前往灰狼,不過明尼蘇達不放棄替年輕一哥艾德華茲(Anthony Edwards)爭取這位天王巨星的機會,仍積極與太陽進行深入談判。《The Athletic》報導,太陽對杜蘭特最終「接受加盟灰狼的可能性」抱持希望。

「球隊消息人士透露,灰狼方面不希望對一支剛打進西區決賽的陣容進行劇烈變動,除非杜蘭特本人願意配合。現在的問題是,他是否有可能改變心意,接受這個選項。」

《ESPN》名記者溫德霍斯特(Brian Windhorst)則警告,他不排除太陽最終選擇「不交易」杜蘭特的可能性,「我不會排除一種可能性——太陽可能找不到他們喜歡的交易,然後得做出決定……比如,乾脆不交易他了?」