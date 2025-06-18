馬刺近48小時靜悄悄　杜蘭特「不想去灰狼」交易談判仍持續

Sources: The Spurs, one of Kevin Durant's preferred destinations, have gone silent over the last 48 hours despite no clear momentum on a trade.



Are the Spurs truly in the Durant sweepstakes, or are they plotting something else?



Latest on @ClutchPoints: https://t.co/EOqeqpvbTr — Brett Siegel (@BrettSiegelNBA) June 17, 2025

記者游郁香／綜合報導

2屆FMVP杜蘭特（Kevin Durant）爭奪戰正上演，儘管馬刺是他3大心儀下家之一，但聖安東尼奧近48小時「靜悄悄」，引發外界揣測，是否正暗中籌備一擊必中的交易提案。另一方面，杜蘭特表明無意加盟灰狼，但明尼蘇達並未放棄，太陽也對KD最終「改變心意」仍抱持希望，目前局勢撲朔迷離。

REPORT: The Suns are still hopeful Kevin Durant might ‘warm to the Timberwolves possibility’, per @TheAthletic.



“The Timberwolves do not want to make a seismic change to a roster that advanced to the Western Conference finals if Durant is not on board with the move, team sources… pic.twitter.com/61LkF6uQf9 — Legion Hoops (@LegionHoops) June 17, 2025

馬刺本季延攬前國王一哥福克斯（De'Aaron Fox）入隊，助拳「世代天才」溫班亞馬（Victor Wembanyama），陣中還有本季新人王得主卡索（Stephon Castle），加上擁有今年選秀會兩枚樂透籤，掌握著在交易市場「操作大局」的主動權。

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據傳即將與太陽分道揚鑣的2屆FMVP杜蘭特與他的商業夥伴克萊曼（Rich Kleiman），正向鳳凰城高層施壓，希望能被交易到馬刺。不過太陽方面並未將球星意願列為交易條件，而是著眼於「能換回什麼價值」。《ClutchPoints》報導，馬刺過去48小時「靜悄悄」，讓人懷疑是否正醞釀一次「關鍵出手」。

▲馬刺沉寂數日未就杜蘭特傳聞表態，引發是否暗中出手的揣測。（圖／達志影像／美聯社）

聯盟內部消息指出，馬刺不願在交易中動用今年的榜眼籤以及新人王卡索，寧願等待時機、伺機壓低杜蘭特的交易價碼。但太陽當年為換來KD付出布里吉斯（Mikal Bridges）與4枚首輪，如今戰績不佳又面臨薪資壓力，勢必得尋求補償回報。

《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）表示，火箭與熱火成為杜蘭特更有可能的落腳處，相較之下馬刺的機率較低。

▲杜蘭特傾向加盟馬刺、熱火或火箭，但對灰狼興趣缺缺。（圖／達志影像／美聯社）

另一方面，杜蘭特表明不願前往灰狼，不過明尼蘇達不放棄替年輕一哥艾德華茲（Anthony Edwards）爭取這位天王巨星的機會，仍積極與太陽進行深入談判。《The Athletic》報導，太陽對杜蘭特最終「接受加盟灰狼的可能性」抱持希望。

「球隊消息人士透露，灰狼方面不希望對一支剛打進西區決賽的陣容進行劇烈變動，除非杜蘭特本人願意配合。現在的問題是，他是否有可能改變心意，接受這個選項。」

Brian Windhorst says the Suns could end up keeping KD if no suitable trade is offered.????



“I would not rule out the Suns not being able to get a trade they like and having to make a decision…like, do we not trade him at all?”



via @ESPNCleveland



pic.twitter.com/BDMYDWvDNs — NBA Retweet (@RTNBA) June 17, 2025

《ESPN》名記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）則警告，他不排除太陽最終選擇「不交易」杜蘭特的可能性，「我不會排除一種可能性——太陽可能找不到他們喜歡的交易，然後得做出決定……比如，乾脆不交易他了？」