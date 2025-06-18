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溜馬不妙！一哥哈利伯頓小腿緊繃變拉傷　將照MRI恐影響G6生死戰

記者游郁香／綜合報導

溜馬一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在總冠軍賽G5首節舊傷復發，拉傷了右小腿，導致他寫下單場0進球、0抄截、0阻攻的「大三零」尷尬紀錄。《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）今（18）日披露，哈利伯頓將接受核磁共振（MRI）確認傷勢嚴重程度，是否影響G6生死戰出賽引起高度關注。

哈利伯頓在G5首節一次切入時「無碰撞」情況下出現不適，儘管他選擇帶傷苦撐，堅持打滿34分鐘，但整場6投0中僅靠罰球拿下4分，另有7籃板、6助攻，創個人季後賽最低得分紀錄，溜馬也不敵雷霆遭到聽牌。

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賽後哈利伯頓坦言「表現很糟」，但他明確表示不會錯過G6生死戰，「只要我還走得動，我就會上場。」值得一提的是，他在G2賽後受訪時就曾被拍到「一瘸一拐」離場，當時被診斷為右腳踝受傷，他昨日承認，此次傷勢與那次「發生在相同區域」。

▲▼溜馬哈利伯頓。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈利伯頓G5舊傷復發，小腿緊繃恐已惡化為拉傷。（圖／達志影像／美聯社）

運動醫學專家杰弗里斯（Evan Jeffries）指出，哈利伯頓從原本的「小腿緊繃」進一步惡化成「小腿拉傷」，「這也是我認為他繼續出賽最大風險的原因，從緊繃到拉傷，這就是關鍵轉變。」

目前印第安納在總冠軍賽2比3落後，G6將回到主場應戰，必須連贏兩場才能逆轉封王。查拉尼亞在節目上表示，「一旦溜馬與哈利伯頓拿到這次小腿拉傷的核磁共振檢查結果，他們就能確認傷勢嚴重程度，接著召開會議，制定出G6的具體應對計畫。」

哈利伯頓今年季後賽至今出賽21場，繳出場均17.9分、9.1助攻、5.8籃板，外帶1.3抄截，命中率46.3%、三分命中率32.4%，並多次投進關鍵一擊。若他因傷缺陣或狀態受限，勢必讓溜馬對抗例行賽68勝的雷霆大為不利，尤其他們現在已經命懸一線。

▲▼溜馬哈利伯頓。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈利伯頓G5全場6投0中，僅靠罰球拿下4分，創生涯季後賽最低得分。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 籃球NBA印第安納溜馬Tyrese Haliburton

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