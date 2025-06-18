溜馬不妙！一哥哈利伯頓小腿緊繃變拉傷　將照MRI恐影響G6生死戰

"Once the Pacers and Haliburton get the results back on this MRI, on that calf strain, they're going to be able to identify the severity and then huddle and map out exactly what the plan will be going into Game 6."@malika_andrews and @ShamsCharania discuss Tyrese Haliburton's… pic.twitter.com/XANI9ehLog — NBA on ESPN (@ESPNNBA) June 17, 2025

記者游郁香／綜合報導

溜馬一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在總冠軍賽G5首節舊傷復發，拉傷了右小腿，導致他寫下單場0進球、0抄截、0阻攻的「大三零」尷尬紀錄。《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）今（18）日披露，哈利伯頓將接受核磁共振（MRI）確認傷勢嚴重程度，是否影響G6生死戰出賽引起高度關注。

Tyrese Haliburton re-injured his calf on this play right here



It was during the first initial step before falling



The biggest question is Does he have a “calf strain” or is it just tightness pic.twitter.com/GDATqI2bso — Dr. Evan Jeffries, DPT (@GameInjuryDoc) June 17, 2025

哈利伯頓在G5首節一次切入時「無碰撞」情況下出現不適，儘管他選擇帶傷苦撐，堅持打滿34分鐘，但整場6投0中僅靠罰球拿下4分，另有7籃板、6助攻，創個人季後賽最低得分紀錄，溜馬也不敵雷霆遭到聽牌。

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賽後哈利伯頓坦言「表現很糟」，但他明確表示不會錯過G6生死戰，「只要我還走得動，我就會上場。」值得一提的是，他在G2賽後受訪時就曾被拍到「一瘸一拐」離場，當時被診斷為右腳踝受傷，他昨日承認，此次傷勢與那次「發生在相同區域」。

▲哈利伯頓G5舊傷復發，小腿緊繃恐已惡化為拉傷。（圖／達志影像／美聯社）

運動醫學專家杰弗里斯（Evan Jeffries）指出，哈利伯頓從原本的「小腿緊繃」進一步惡化成「小腿拉傷」，「這也是我認為他繼續出賽最大風險的原因，從緊繃到拉傷，這就是關鍵轉變。」

目前印第安納在總冠軍賽2比3落後，G6將回到主場應戰，必須連贏兩場才能逆轉封王。查拉尼亞在節目上表示，「一旦溜馬與哈利伯頓拿到這次小腿拉傷的核磁共振檢查結果，他們就能確認傷勢嚴重程度，接著召開會議，制定出G6的具體應對計畫。」

哈利伯頓今年季後賽至今出賽21場，繳出場均17.9分、9.1助攻、5.8籃板，外帶1.3抄截，命中率46.3%、三分命中率32.4%，並多次投進關鍵一擊。若他因傷缺陣或狀態受限，勢必讓溜馬對抗例行賽68勝的雷霆大為不利，尤其他們現在已經命懸一線。

▲哈利伯頓G5全場6投0中，僅靠罰球拿下4分，創生涯季後賽最低得分。（圖／達志影像／美聯社）