溜馬總冠軍賽遭聽牌後啟動交易！　從鵜鶘手中換回2026年首輪籤

▲溜馬遭雷霆聽牌後立刻啟動交易，取回在西亞卡姆交易案中送走的2026年首輪籤。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

在NBA總冠軍賽G5落敗遭雷霆聽牌後，溜馬突然啟動了一筆交易，將今年選秀會首輪第23順位選秀權，外加後衛金恩（Mojave King）的簽約權送往鵜鶘，換回原本屬於自己的2026年首輪籤，釋出320萬美元薪資空間，調整未來資產配置。

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這筆交易源自於去年溜馬交易來前場明星西亞卡姆（Pascal Siakam）時，將2026首輪選秀權送至暴龍，而該籤後來在英格倫（Brandon Ingram）交易中轉至鵜鶘。如今，印第安納成功取回該選秀權，確保自2026至2032年連續7年握有自家首輪籤。

溜馬此舉也避免「輪替擁擠」問題，本季挺進總決賽的陣容主力大多有約在身，今年首輪新秀弗菲（Johnny Furphy）已因空間有限難以獲得穩定上場時間，在確定核心將大致保留的情況下， 減少菜鳥入隊，有助維持化學效應與陣容平衡。

這是溜馬連續第2年在選秀會沒有首輪籤，但現階段他們距離豪華稅門檻尚有約2000萬美元空間，亦未接近第二層薪資上限，今夏操作彈性十足。

鵜鶘方面，則在當地時間6月25日至26日舉行的選秀會中，握有第7與第23順位兩枚首輪籤，無論是向上交易或補強深度皆具靈活空間。

現年23歲的金恩為2023年第47順位球員，當年由湖人選中，但至今尚未登上NBA舞台。過去一年他效力於G聯盟印第安納瘋蟻，出賽15場，後轉戰波多黎各與紐西蘭聯賽。

溜馬目前在總冠軍賽2比3落後，第6戰將回到印第安納主場舉行，球隊除了力拚生死戰，也同步為未來佈局鋪路。