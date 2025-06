溜馬總冠軍賽遭聽牌後啟動交易！　從鵜鶘手中換回2026年首輪籤

▲溜馬遭雷霆聽牌後立刻啟動交易,取回在西亞卡姆交易案中送走的2026年首輪籤。(圖/達志影像/美聯社,下同)

記者游郁香/綜合報導

在NBA總冠軍賽G5落敗遭雷霆聽牌後,溜馬突然啟動了一筆交易,將今年選秀會首輪第23順位選秀權,外加後衛金恩(Mojave King)的簽約權送往鵜鶘,換回原本屬於自己的2026年首輪籤,釋出320萬美元薪資空間,調整未來資產配置。

Welcome to New Orleans Mojave King! ???? pic.twitter.com/ghfyr45yQ6